피죤, CIIE 2025서 '둥지' 주제로 혁신적 수유•유아 돌봄 과학 공개

상하이 2025년 11월 8일 /PRNewswire/ -- 고품질•정밀 설계된 유아 및 임산부용 제품 분야에서 신뢰받는 글로벌 선도기업 피죤(Pigeon)이 상하이 국가전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center)에서 열린 제8회 중국국제수입박람회(China International Import Expo•CIIE)에서 '둥지(The Nest)'라는 주제로 수유 및 유아 돌봄 과학 분야의 최신 성과를 선보였다.

중국 진출 23년 맞은 피죤, 현지 혁신에서 글로벌 리더십으로 확장

CIIE 소비재 전시관(6.1관)에서 피죤의 아기 젖병은 관람객들로부터 큰 주목을 받았다.

저우지안펑(Zhou Jianfeng) 피죤 차이나 사장은 올해 중국 진출 23년을 맞이한 피죤이 그동안 걸어온 길에 대해 이렇게 말했다. "피죤은 일본에서 직접 제품을 가져오면서 중국에서의 여정을 시작했다. 시간이 흐르면서 중국 내에서 제조 시설 3곳과 연구개발(R&D) 센터를 1곳을 구축하고, 첨단 기술과 품질 시스템을 도입해 현지 가정에 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 노력해 왔다. 이러한 현지에서 개발된 혁신, 생산 역량, 통찰력은 오늘날 피죤이 글로벌 비즈니스의 방향을 설정하는 데 큰 도움을 주고 있다."

올해 피죤의 중국 스킨케어 연구센터(Skincare Research Center)는 노벨상 수상 연구를 기반으로 한 iPS 세포 기술로 개발된 iPSc 추출 신생아 표피 피부 모델을 선보였다. 아기 피부 관리 분야의 오랜 과제인 민감한 유아 피부에 대한 제품 효능을 과학적으로 검증하는 이 모델은 현재 피죤만의 독자적인 제형 개발 및 테스트에 활용되고 있으며, 2025년 피죤의 주력 제품으로 선보인 베르닉스 베이비 스킨케어 시리즈(Vernix Baby Skincare Series)에도 적용됐다.

피죤 젖병의 70년 진화: 부모와 아이의 유대감을 기리며

피죤 부스에서 방문객들은 70년간 이어온 피죤의 수유 혁신 발자취를 체험할 수 있었다. 피죤은 1949년 최초의 수유병으로 유아 수유 방식을 혁신했다. 나사식 와이드넥 디자인은 당시 직입형 방식과 차별화되며 편리함과 편안함의 새로운 기준을 제시했다. 오늘날 3세대 소프트 터치 방식의 와이드넥 수유병(Wide-Neck Nursing Bottle)은 모유 수유 경험을 최대한 재현하도록 설계되어 전 세계 수백만 신생아 가족에 도움을 주고 있다. 피죤은 현대 부모가 디자인과 라이프스타일을 중시하는 추세라는 점을 이해하고, 기술적 우수성과 신선하고 표현력 있는 미학을 결합하고 있다.

중국에서는 특별한 돌봄이 필요한 영유아 지원에도 주력하고 있다. 현재까지 입술이나 입천장이 갈라져 있는 선천적 기형인 구순구개열을 가지고 태어난 3만 6000명 이상의 어린이가 피죤 지원 프로그램의 혜택을 받았다. 신생아중환자실(NICU) 내에서는 피죤이 후원하는 모유은행을 통해 9000명 이상의 미숙아가 필수 영양을 공급받았다. 피죤은 CIIE 2025에서 국가여성아동건강센터(National Center for Women and Children's Health)와 과학적 영유아 영양 및 산모 건강 증진 사업을 강화하기 위한 전략적 협력 협약을 갱신했다.

SOURCE Pigeon