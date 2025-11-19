香港人工智能總會2025年度會議：打造全球人工智能卓越中心

新聞提供者Artificial Intelligence Association of Hong Kong
香港 2025年11月19日 /美通社/ -- 香港人工智能總會(AIHK)首屆年度會議隆重召開。本次會議回顧AIHK過去一年的卓越成就，並展望未來願景——致力打造全球人工智能創新、應用及跨領域協作的卓越中心(CoE)。
卓越進展：過去一年產生廣泛影響
自2024年11月成立以來，AIHK已迅速發展為一個獨立的跨行業平台，專注於推動香港企業及機構領域的AI應用與商業化進程。過去一年來，AIHK的影響力廣泛覆蓋多個領域，取得了切實成果：
- 組建了一支由50余名AI專家組成的高水平團隊，成員包括來自香港極具創新力的企業的高管及數字化轉型負責人。
- 成立了由 20 人組成的多元化顧問委員會，成員均為香港百強企業高管，工作中主要負責AI戰略的制定與落地，涵蓋金融、保險、物流、房地產、醫療健康、電信、零售、科技及制造業等關鍵領域。
- 設立15個行業委員會：其中6個聚焦金融服務領域（包括資產與財富管理、銀行與金融、資本市場、保險、監管與合規、Web3），10個覆蓋綜合行業（包括能源與公用事業、醫療健康與生命科學、工業與制造業、法律與專業服務、物流與運輸、公共部門、負責任AI、零售與消費、科技）。
依托 AIHK 女性委員會，推動性別平等
AIHK持續助力構建更具包容性的科技生態系統。旗下的女性委員會(Women's Council)通過針對性舉措、導師計劃及行業合作，進一步推動性別平等，支持女性在AI領域擔任領導角色。
成立 AIHK 安全與治理委員會，構建負責任 AI 體系
為彰顯對AI倫理的重視，AIHK成立安全與治理委員會(Safety and Governance Council)。該委員會匯聚著名學者與行業專家，致力於制定AI標准、評估風險、構建負責任且有益的AI政策。委員會負責監督AI安全准則與風險管理流程，並推動與政策制定者及全球專家的對話，助力香港成為負責任AI發展的引領者。
支持戰略性 AI研究
AIHK大力支持由香港金融發展局(FSDC)與Deep Knowledge Group聯合發布的《香港AI產業生態系統》(AI Industry Ecosystem in Hong Kong)報告。報告指出，香港的AI生態系統正不斷發展壯大，目前涵蓋500余家機構、290家AI企業及183家投資方，同時強調了香港作為全球創新樞紐的巨大潛力。
未來願景：追求卓越、深化合作、引領全球
AIHK的願景始終堅定——將香港打造成為全球領先樞紐，通過前沿AI研究、行業合作及負責任的技術應用，推動經濟與社會發展。AIHK的跨領域生態系統匯聚了政策制定者、全球專家、企業及新興創業者，旨在營造一個以追求卓越、注重合作、加強教育和完善治理為核心的良好環境。
AIHK 創始人兼主席陳文理 (Neil Tan)表示：「過去一年，AIHK領導團隊與成員秉持堅定信念，憑借專業協作及對AI倫理的不懈追求，為構建繁榮的卓越中心奠定了堅實基礎。我們攜手努力，致力於打造一個以AI驅動包容性增長、變革行業格局、賦能全球社區的未來。這只是一個開始——我們以使命為導向、以影響力為核心的引領之路，已穩步開啟。」
香港金融發展局執行董事區景麟博士 (King Au)說道：「AI對於香港鞏固作為國際金融與創新中心的地位至關重要。」他補充道：「這項合作推進了我們的共同目標，即推動負責任的AI發展、提升全球競爭力，助力香港成為全球AI樞紐，支持AIHK打造全球AI卓越中心。」
AIHK顧問委員會成員寄語
Animoca Brands 首席商務官劉家明 (Alan Lau)評論道：「AI與Web3正引領數字轉型新時代，為創作者與用戶賦予更大的所有權、透明度及智能自動化能力。AIHK秉持合作、前瞻的理念，推動AI與去中心化技術交叉領域的創新，為價值創造與行業增長開辟新路徑，助力香港鞏固全球數字經濟引領者的地位。」
香港中華煤氣有限公司 (Towngas)業務轉型與咨詢部總經理Queenie Chan指出：「AIHK對創新及跨行業合作的堅持，是能源領域轉型的催化劑。借助AI提升運營效率、改善客戶互動，將有助於香港引領全球發展，為智慧能源解決方案樹立新標准。」
高偉紳律師事務所 (Clifford Chance)合伙人梅家豪(Rocky Mui)強調：「AIHK安全與治理委員會的成立，讓香港在負責任AI發展領域脫穎而出。合理的監管必須在創新與倫理標准間取得平衡——既要提升透明度、問責制與公平性，又要推動發展。監管機構、行業與學術界的持續合作，對制定保護利益相關者、促進AI可持續增長的政策至關重要。」
渣打銀行 (Standard Chartered)首席運營官兼首席執行官辦公室主管Rose Kay表示：「AIHK為香港AI生態系統中的各行業提供了加強合作與加速創新的平台。AI應用對金融服務的未來發展至關重要，而借助HKMA的生成式AI沙盒等舉措，銀行得以在負責任的前提下開展試驗與創新。通過投資員工技能提升、實施完善的負責任AI框架，金融機構正不斷提升效率、改善客戶體驗，並通過跨行業合作加速轉型。」
保誠 (Prudential plc)大中華區區域首席信息技術官Sam Lim表示：「AIHK的引領作用，推動了AI在保險行業的前瞻性應用，為客戶創造價值並提供安全保障。作為這一充滿活力的生態系統的一員，我們正借助AI提升運營標准、增強客戶信任，進一步鞏固香港作為全球卓越中心的地位。」
聯系方式：
香港人工智能總會
www.aihongkong.org | [email protected]
媒體垂詢或了解會議詳情，請通過上述方式聯系AIHK團隊。
|
AIHK女性委員會成員
|
職位
|
公司
|
陳學明(Adeline Chan)
|
總裁兼聯合創始人
|
築創加速有限公司(AAL INNOVATION)
|
Alice Morize
|
高級經理
|
Wavestone
|
Chelsea Perino
|
全球營銷與傳播董事總經理
|
德事(The Executive Centre)
|
Eva Li
|
產品主管
|
Transport Company
|
周亦方(Francis Chou)
|
客戶合伙人及保險行業負責人
|
IBM Consulting
|
Garkay Wong
|
服務設計師
|
宏利 (Manulife)
|
Jimin Choi
|
AI策略分析師
|
摩根資產管理(JP Morgan Asset Management)
|
Nicole Denholder
|
聯合創始人
|
Sophia
|
Siew Fong Yiap
|
高級執業科技應用主管
|
亞司特律師事務所(Ashurst)
|
Yozora Wong
|
客戶忠誠市場推廣（非博彩業務）助理副總裁
|
銀河娛樂集團(Galaxy Entertainment Group)
|
AIHK安全與治理委員會成員
|
研究領域 / 所在院校
|
Boris Babic教授
|
數據科學、哲學與法學/香港大學
|
黃裕舜教授(Brian Wong)
|
人文學科/香港大學
|
Gleb Papyshev教授
|
政府與國際事務/嶺南大學
|
Levi Mahonri Checketts教授
|
中文、歷史、宗教與哲學/香港浸會大學
|
Nathaniel Sharadin教授
|
哲學/香港大學
|
黃柏恆教授(Pak-Hang Wong)
|
宗教與哲學/香港浸會大學
|
蕭惠文教授(Janet Hui-Wen Hsiao)
|
認知科學與人工智能倫理/香港科技大學
|
鎗目雅教授(Masaru Yarime)
|
公共政策/香港科技大學
|
Rachel Sterken教授
|
哲學/香港大學
|
宋陽秋教授
|
計算機科學與工程/香港科技大學
關於 AIHK
香港人工智能總會(AIHK)是一家非營利性協會，致力於推動AI在企業、機構及組織中的發展、應用、商業化與普及。AIHK的使命是助力香港成為全球AI創新樞紐——通過匯聚各領域領導者，構建協作式環境以促進AI創新，並加速技術應用，推動支撐香港經濟的關鍵行業實現增長。
如需了解更多信息，請訪問AIHK的LinkedIn主頁或發送電子郵件至[email protected]。
