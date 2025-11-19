香港人工智能總會2025年度會議：打造全球人工智能卓越中心

組建了一支由50余名AI專家組成的高水平團隊，成員包括來自香港極具創新力的企業的高管及數字化轉型負責人。

成立了由 20 人組成的多元化顧問委員會，成員均為香港百強企業高管，工作中主要負責AI戰略的制定與落地，涵蓋金融、保險、物流、房地產、醫療健康、電信、零售、科技及制造業等關鍵領域。

設立15個行業委員會：其中6個聚焦金融服務領域（包括資產與財富管理、銀行與金融、資本市場、保險、監管與合規、Web3），10個覆蓋綜合行業（包括能源與公用事業、醫療健康與生命科學、工業與制造業、法律與專業服務、物流與運輸、公共部門、負責任AI、零售與消費、科技）。

依托 AIHK 女性委員會，推動性別平等

AIHK持續助力構建更具包容性的科技生態系統。旗下的女性委員會(Women's Council)通過針對性舉措、導師計劃及行業合作，進一步推動性別平等，支持女性在AI領域擔任領導角色。

成立 AIHK 安全與治理委員會，構建負責任 AI 體系

為彰顯對AI倫理的重視，AIHK成立安全與治理委員會(Safety and Governance Council)。該委員會匯聚著名學者與行業專家，致力於制定AI標准、評估風險、構建負責任且有益的AI政策。委員會負責監督AI安全准則與風險管理流程，並推動與政策制定者及全球專家的對話，助力香港成為負責任AI發展的引領者。

支持戰略性 AI研究

AIHK大力支持由香港金融發展局(FSDC)與Deep Knowledge Group聯合發布的《香港AI產業生態系統》(AI Industry Ecosystem in Hong Kong)報告。報告指出，香港的AI生態系統正不斷發展壯大，目前涵蓋500余家機構、290家AI企業及183家投資方，同時強調了香港作為全球創新樞紐的巨大潛力。

未來願景：追求卓越、深化合作、引領全球

AIHK的願景始終堅定——將香港打造成為全球領先樞紐，通過前沿AI研究、行業合作及負責任的技術應用，推動經濟與社會發展。AIHK的跨領域生態系統匯聚了政策制定者、全球專家、企業及新興創業者，旨在營造一個以追求卓越、注重合作、加強教育和完善治理為核心的良好環境。

AIHK 創始人兼主席陳文理 (Neil Tan)表示：「過去一年，AIHK領導團隊與成員秉持堅定信念，憑借專業協作及對AI倫理的不懈追求，為構建繁榮的卓越中心奠定了堅實基礎。我們攜手努力，致力於打造一個以AI驅動包容性增長、變革行業格局、賦能全球社區的未來。這只是一個開始——我們以使命為導向、以影響力為核心的引領之路，已穩步開啟。」

香港金融發展局執行董事區景麟博士 (King Au)說道：「AI對於香港鞏固作為國際金融與創新中心的地位至關重要。」他補充道：「這項合作推進了我們的共同目標，即推動負責任的AI發展、提升全球競爭力，助力香港成為全球AI樞紐，支持AIHK打造全球AI卓越中心。」

AIHK顧問委員會成員寄語

Animoca Brands 首席商務官劉家明 (Alan Lau)評論道：「AI與Web3正引領數字轉型新時代，為創作者與用戶賦予更大的所有權、透明度及智能自動化能力。AIHK秉持合作、前瞻的理念，推動AI與去中心化技術交叉領域的創新，為價值創造與行業增長開辟新路徑，助力香港鞏固全球數字經濟引領者的地位。」

香港中華煤氣有限公司 (Towngas)業務轉型與咨詢部總經理Queenie Chan指出：「AIHK對創新及跨行業合作的堅持，是能源領域轉型的催化劑。借助AI提升運營效率、改善客戶互動，將有助於香港引領全球發展，為智慧能源解決方案樹立新標准。」

高偉紳律師事務所 (Clifford Chance)合伙人梅家豪(Rocky Mui)強調：「AIHK安全與治理委員會的成立，讓香港在負責任AI發展領域脫穎而出。合理的監管必須在創新與倫理標准間取得平衡——既要提升透明度、問責制與公平性，又要推動發展。監管機構、行業與學術界的持續合作，對制定保護利益相關者、促進AI可持續增長的政策至關重要。」

渣打銀行 (Standard Chartered)首席運營官兼首席執行官辦公室主管Rose Kay表示：「AIHK為香港AI生態系統中的各行業提供了加強合作與加速創新的平台。AI應用對金融服務的未來發展至關重要，而借助HKMA的生成式AI沙盒等舉措，銀行得以在負責任的前提下開展試驗與創新。通過投資員工技能提升、實施完善的負責任AI框架，金融機構正不斷提升效率、改善客戶體驗，並通過跨行業合作加速轉型。」

保誠 (Prudential plc)大中華區區域首席信息技術官Sam Lim表示：「AIHK的引領作用，推動了AI在保險行業的前瞻性應用，為客戶創造價值並提供安全保障。作為這一充滿活力的生態系統的一員，我們正借助AI提升運營標准、增強客戶信任，進一步鞏固香港作為全球卓越中心的地位。」

AIHK女性委員會成員 職位 公司 陳學明(Adeline Chan) 總裁兼聯合創始人 築創加速有限公司(AAL INNOVATION) Alice Morize 高級經理 Wavestone Chelsea Perino 全球營銷與傳播董事總經理 德事(The Executive Centre) Eva Li 產品主管 Transport Company 周亦方(Francis Chou) 客戶合伙人及保險行業負責人 IBM Consulting Garkay Wong 服務設計師 宏利 (Manulife) Jimin Choi AI策略分析師 摩根資產管理(JP Morgan Asset Management) Nicole Denholder 聯合創始人 Sophia Siew Fong Yiap 高級執業科技應用主管 亞司特律師事務所(Ashurst) Yozora Wong 客戶忠誠市場推廣（非博彩業務）助理副總裁 銀河娛樂集團(Galaxy Entertainment Group)

AIHK安全與治理委員會成員 研究領域 / 所在院校 Boris Babic教授 數據科學、哲學與法學/香港大學 黃裕舜教授(Brian Wong) 人文學科/香港大學 Gleb Papyshev教授 政府與國際事務/嶺南大學 Levi Mahonri Checketts教授 中文、歷史、宗教與哲學/香港浸會大學 Nathaniel Sharadin教授 哲學/香港大學 黃柏恆教授(Pak-Hang Wong) 宗教與哲學/香港浸會大學 蕭惠文教授(Janet Hui-Wen Hsiao) 認知科學與人工智能倫理/香港科技大學 鎗目雅教授(Masaru Yarime) 公共政策/香港科技大學 Rachel Sterken教授 哲學/香港大學 宋陽秋教授 計算機科學與工程/香港科技大學

