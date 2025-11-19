中通快遞發佈2025年第三季度未經審計財務業績

中通快遞（開曼）有限公司

20 11月, 2025, 06:00 CST

包裹量增長 9.8% 96 億件
 調整後淨利潤增長 5.0% 至人民幣 25 億元

上海 2025年11月20日 /美通社/ -- 中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057（「中通」或「本公司」）今天公佈其截至2025年9月30日止第三季度的未經審計財務業績[1]。本公司實現了包裹量同比增長9.8%，同時也保持了優質的服務及客戶滿意度。調整後淨利潤增長5.0%[2]至人民幣2,506.1百萬元。經營活動產生的現金流淨額為人民幣3,211.0百萬元。

2025 年第三季度財務摘要

  • 收入為人民幣11,864.7百萬元（1,666.6百萬美元），較2024年同期的人民幣10,675.0百萬元增長11.1%。
  • 毛利為人民幣2,956.0百萬元（415.2百萬美元），較2024年同期的人民幣3,334.8百萬元減少11.4%。
  • 淨利潤為人民幣2,538.7百萬元（356.6百萬美元），較2024年同期的人民幣2,379.0百萬元增長6.7%。
  • 調整後息稅折攤前收益[3]為人民幣3,582.5百萬元（503.2百萬美元），較2024年同期的人民幣3,739.5百萬元減少4.2%。
  • 調整後淨利潤為人民幣2,506.1百萬元（352.0百萬美元），較2024年同期的人民幣2,387.3百萬元增長5.0%。
  • 基本及攤薄每股美國存託股（「美國存託股」[4]）淨收益為人民幣3.16元（0.44美元）及人民幣3.10元（0.44美元），較2024 年同期的人民幣2.98元及人民幣2.90元分別增長6.0%及6.9%。
  • 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益[5]為人民幣3.12元（0.44美元）及人民幣3.06元（0.43美元），較2024年同期的人民幣2.99元及人民幣2.91元分別增長4.3%及5.2%。
  • 經營活動產生的現金流淨額為人民幣3,211.0百萬元（451.0百萬美元），而2024年同期為人民幣3,112.0百萬元。

2025 年第三季度經營摘要

  • 包裹量為95.73億件，較2024年同期的87.23億件增長9.8%。
  • 截至2025年9月30日，攬件／派件網點數量為31,000餘個。
  • 截至2025年9月30日，直接網絡合作夥伴數量為6,000餘個。
  • 截至2025年9月30日，自有幹線車輛數量為10,000餘輛。
  • 截至2025年9月30日，分揀中心間幹線運輸路線約為3,900條。
  • 截至2025年9月30日，分揀中心的數量為95個，其中91個由本公司運營，4個由本公司網絡合作夥伴運營。

(1)     隨附本盈利發佈之投資者關係簡報，請見http://zto.investorroom.com

(2)     調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目（如股權投資的投資減值、處置股權投資及子公司的收益／（損失））和相關稅務影響的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

(3)     調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤，並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目（如股權投資的投資減值、處置股權投資及子公司的收益／（損失））。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

(4)     每一股美國存託股代表一股A類普通股。

(5)     歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨利潤分別除以基本及攤薄美國存託股的加權平均數。

中通創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示：「堅持以質量為先、擴大市場佔有率並維持健康的盈利水平，是中通長期堅定不移的戰略。本季度，我們完成業務量 96 億件，同比增長 9.8%；實現調整後淨利潤 25.1 億元，同比增長 5%。散件業務量增長勢頭依然強勁，同比增幅近50%，持續為利潤帶來積極貢獻。」 

賴先生補充道：「三季度，政府倡導反內卷不僅有效促進了社會穩定，也推動行業從單純追求高數量轉向高質量發展。作為行業領導者，中通被要求以更高標準自我鞭策，我們重申將繼續強化自身能力，着力解決實質性問題。競爭是絕大多數行業必然經歷的過程，唯有真實力才能行穩致遠。儘管宏觀環境複雜且不確定性猶存，我們相信中通將持續夯實服務質量、業務規模和盈利能力，推動長期健康可持續增長。」

中通首席財務官顏惠萍女士表示：「中通核心快遞單票收入提升 0.02 元。其中增量補貼增加 0.14 元、單票重量下降影響 0.02 元，而 KA 客戶單價提升 0.18 元則抵銷了前述影響。單票分揀與運輸成本合計下降 0.05 元，主要得益於運輸成本的效益提升。管理費用結構保持穩定，佔收入比重為 5.3%；經營性現金流增長 3.2%，達到 32 億元；本季度資本支出為 12 億元。」

顏女士補充道：「基於對第四季度行業趨勢的預判，我們將全年業務量指引下調至 382 億至 387 億件區間，對應同比增速為 12.3%至 13.8%。業務量對我們至關重要，而網絡穩定性是公司未來可持續發展的基石。隨着宏觀環境持續演變及行業競爭格局向更健康發展，我們對執行整體企業戰略、應對當前挑戰、最終成為全球領先物流服務商的能力始終保持信心。」            

2025 年第三季度未經審計財務業績

 

截至 9 30 日止三個月


截至 9 30 日止九個月


2024


2025


2024


2025


人民幣


%


人民幣


美元


%


人民幣


%


人民幣


美元


%


（以千元計，百分比除外） 

快遞服務

9,812,807


91.9


11,020,092


1,547,983


92.9


28,928,902


92.2


32,126,133


4,512,731


92.9

貨運代理服務

240,491


2.3


222,664


31,277


1.9


676,480


2.2


582,141


81,773


1.6

物料銷售

588,233


5.5


590,936


83,008


5.0


1,653,717


5.3


1,787,002


251,019


5.2

其他

33,517


0.3


31,002


4,356


0.2


101,919


0.3


92,690


13,020


0.3

收入總額

10,675,048


100.0


11,864,694


1,666,624


100.0


31,361,018


100.0


34,587,966


4,858,543


100.0

收入總額為人民幣11,864.7百萬元（1,666.6百萬美元），較2024年同期的人民幣10,675.0百萬元增長11.1%。核心快遞服務收入較2024 年同期增長11.6%，該增長是由於包裹量增長9.8%及包裹單價增長1.7%所致。由直銷機構產生的直客業務收入增長141.2%，這主要得益於電子商務退貨包裹量的增加。貨運代理服務收入較2024 年同期下降7.4%。物料銷售收入主要包括電子熱敏紙面單銷售收入，增長0.5%。其他收入來自金融貸款業務。

截至 9 30 日止三個月


截至 9 30 日止九個月


2024


2025


2024


2025


人民幣


%


人民幣


美元


%


人民幣


%


人民幣


美元


%


（以千元計，百分比除外）

幹線運輸成本

3,398,007


31.8


3,302,046


463,836


27.8


10,052,623


32.1


10,076,055


1,415,375


29.1

分揀中心運營成本

2,224,206


20.8


2,394,119


336,300


20.2


6,620,077


21.1


7,123,554


1,000,640


20.6

貨運代理成本

226,111


2.1


204,820


28,771


1.7


631,217


2.0


547,847


76,956


1.6

物料銷售成本

161,648


1.5


135,557


19,042


1.1


454,788


1.5


420,020


59,000


1.2

其他成本

1,330,265


12.6


2,872,183


403,452


24.3


3,644,940


11.5


7,830,904


1,100,000


22.7

營業成本總額

7,340,237


68.8


8,908,725


1,251,401


75.1


21,403,645


68.2


25,998,380


3,651,971


75.2

營業成本總額為人民幣8,908.7百萬元（1,251.4百萬美元），較去年同期的人民幣7,340.2百萬元增長21.4%。

幹線運輸成本為人民幣3,302.0百萬元（463.8百萬美元），較去年同期的人民幣3,398.0百萬元減少2.8%。單位運輸成本減少12.8%或5分，主要得益於規模經濟改善及更高效的路線規劃所帶來的轉載率提升。

分揀中心運營成本為人民幣2,394.1百萬元（336.3百萬美元），較去年同期的人民幣2,224.2百萬元增長7.6%。該增長主要來自(i)勞工相關成本增加人民幣93.1百萬元（13.1百萬美元），但部分被自動化效益提升所抵銷，及(ii)與設備和設施有關的折舊攤銷成本增加人民幣46.8百萬元（6.6百萬美元）。截至2025年9月30日，有761套自動化分揀設備投入使用，而截至2024年9月30日為535套。

物料銷售成本為人民幣135.6百萬元（19.0百萬美元），較去年同期的人民幣161.6百萬元減少16.1%。

其他成本為人民幣2,872.2百萬元（403.5百萬美元），較去年同期的人民幣1,330.3百萬元增長115.9%，其中服務直客客戶的支出增長為人民幣 1,471.7 百萬元（206.7百萬美元）。

毛利為人民幣2,956.0百萬元（415.2百萬美元），較去年同期的人民幣3,334.8百萬元減少11.4%。毛利率為24.9%，而去年同期為31.2%。

總經營費用為人民幣550.9百萬元（77.4百萬美元），去年同期為人民幣493.0百萬元。

銷售、一般和行政費用為人民幣632.6百萬元（88.9百萬美元），較去年同期的人民幣544.6百萬元增加16.2%。該增加主要包括(i)與行政設備和設施有關的折舊及攤銷成本人民幣61.5百萬元（8.6百萬美元），及(ii)薪酬及福利費用增加人民幣40.9百萬元（5.7百萬美元）。

其他經營收入淨額為人民幣81.7百萬元（11.5百萬美元），去年同期為人民幣51.6百萬元。其他經營收入主要包括(i)租金收入及其他收入人民幣63.1百萬元（8.9百萬美元），及(ii)政府補貼及稅費返還人民幣22.5百萬元（3.2百萬美元）。

經營利潤為人民幣2,405.0百萬元（337.8百萬美元），較去年同期的人民幣2,841.8百萬元減少15.4%。經營利潤率為20.3%，去年同期為26.6%。

利息收入為人民幣185.2百萬元（26.0百萬美元），去年同期為人民幣238.5百萬元。

利息費用為人民幣54.4百萬元（7.6百萬美元），去年同期為人民幣66.4百萬元。

金融工具公允價值變動的收益為人民幣102.3百萬元（14.4百萬美元），去年同期為損失人民幣62.7百萬元。該金融工具的公允價值變動損益乃由商業銀行根據市場情況估計的未來贖回價報價而釐定。

所得稅費用為人民幣160.0百萬元（22.5百萬美元），而去年同期為人民幣555.0百萬元。本季度整體所得稅率較去年同期下降13.1個百分點，是由於本公司全資子公司上海中通吉網絡技術有限公司因獲認定為「重點軟件企業」，其於2024課稅年度合資格享有10%優惠稅率，故獲得所得稅退稅人民幣375.8百萬元（52.8百萬美元）。

淨利潤為人民幣2,538.7百萬元（356.6百萬美元），較去年同期的人民幣2,379.0百萬元增長6.7%。

歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣3.16元（0.44美元）及人民幣3.10元（0.44美元），去年同期的基本及攤薄每股美國存託股收益分別為人民幣2.98元及人民幣2.90元。

歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣3.12元（0.44美元）及人民幣3.06元（0.43美元），去年同期分別為人民幣2.99元及人民幣2.91元。

調整後淨利潤為人民幣2,506.1百萬元（352.0百萬美元），去年同期為人民幣2,387.3百萬元。

息稅折攤前收益 [1]為人民幣3,615.1百萬元（507.8百萬美元），去年同期為人民幣3,731.3百萬元。

調整後息稅折攤前收益為人民幣3,582.5百萬元（503.2百萬美元），去年同期為人民幣3,739.5百萬元。

經營活動產生的現金流量淨額為人民幣3,211.0百萬元（451.0百萬美元），去年同期為人民幣3,112.0百萬元。

(1)       息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標，其定義為不包括折舊、攤銷、利息費用及所得稅費用的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

公司股份回購計劃

董事會已於2018年11月批准其股份回購計劃並進行了後續修訂，其中最新修訂將可回購股份總值增至20億美元，並將有效期延長至2026年6月30日。截至2025年9月30日，本公司於公開市場累計回購52,919,506股美國存託股，總金額為 13 億美元（含回購佣金）。股份回購計劃項下的剩餘可用資金為 7 億美元。

前景展望

基於全年預測數據及根據目前的市場和運營情況，本公司對先前公佈的年度指引作出調整。2025 年的包裹量預計將介於382億至387億件之間，同比增長12.3%至13.8%。該預測基於管理層當前初步判斷，可能會發生變化。

匯率

為方便讀者閱讀，本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指，所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣7.119元兌1.00美元的匯率作出（即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10 統計數據所載2025 年9 月30 日之中午買入匯率）。

採用非公認會計準則財務指標

本公司使用息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益（均為非公認會計準則財務指標）來評估中通的經營業績，並用於財務及經營決策。

本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格，該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。

本公司認為，該等非公認會計準則指標有助於識別中通業務的基本趨勢，避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的相關費用和利得而失真。本公司認為，息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益提供了關於其經營業績的有用資料，增強對其過往表現及未來前景的整體理解，並有助於更清晰地瞭解中通管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。

息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮，亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目，或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的息稅折攤前收益、調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及歸屬於普通股股東的調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標，從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料，而非依賴單一的財務指標。

電話會議資料

中通的管理團隊將於美國東部時間2025年11月19日（星期三）下午七時三十分（北京時間2025年11月20日（星期四）上午八時三十分）舉行業績電話會議。

業績電話會議的撥號詳情如下：

美國：

1-888-317-6003

香港：

800-963-976

中國內地：

4001-206-115

新加坡：

800-120-5863

國際：

1-412-317-6061

密碼：

7602569

請於通話預定開始前15分鐘撥號，並提供密碼以加入通話。

電話會議的回放將可於2025年11月26日前通過致電以下號碼收聽：

美國：

1-855-669-9658

國際：

1-412-317-0088

密碼：

8703795

此外，電話會議的網上直播及錄音將可於http://zto.investorroom.com 收聽。

關於中通快遞（開曼）有限公司

中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式，本公司認為，該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。

有關更多資料，請訪問http://zto.investorroom.com

安全港聲明

本公告載有根據1995 年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構成「前瞻性」聲明的陳述。該等前瞻性陳述可從詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」或類似陳述加以識別。當中前景展望及管理層在本公告的引述均包含前瞻性陳述。中通亦可能在其向美國證券交易委員會（「美國證交會」）及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）提交的定期報告、向股東提交的中期及年度報告、於香港聯交所網站上發佈的公告、通函或其他刊物、新聞稿及其他書面材料以及其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關中通的信念、計劃及期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定因素。許多因素可導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有重大差異，包括但不限於以下各項：有關中國電子商務及快遞行業發展的風險；其對若干第三方電子商務平台的重大依賴；與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險；可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭；本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷；中通建立品牌及承受負面報道的能力或其他有利的政府政策。有關此等及其他風險的進一步資料載於中通向美國證交會及香港聯交所提交的文件中。本公告中提供的所有資料均截至本公告日期，除適用法律要求外，中通不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

未經審計合併財務數據


未經審計合併綜合收益數據概要：



截至 9 30 日止三個月


截至 9 30 日止九個月


2024


2025


2024


2025


人民幣


人民幣


美元


人民幣


人民幣


美元


（以千元計，股份及每股數據除外）

收入

10,675,048


11,864,694


1,666,624


31,361,018


34,587,966


4,858,543

營業成本

(7,340,237)


(8,908,725)


(1,251,401)


(21,403,645)


(25,998,380)


(3,651,971)

毛利

3,334,811


2,955,969


415,223


9,957,373


8,589,586


1,206,572

經營（費用）／利潤：












銷售、一般及行政費用

(544,573)


(632,583)


(88,858)


(2,034,192)


(1,993,681)


(280,051)

其他經營利潤淨額

51,552


81,657


11,470


400,507


689,600


96,868

總經營費用

(493,021)


(550,926)


(77,388)


(1,633,685)


(1,304,081)


(183,183)

經營利潤

2,841,790


2,405,043


337,835


8,323,688


7,285,505


1,023,389

其他收入／（費用）：












利息收入

238,510


185,231


26,019


771,608


592,355


83,208

利息費用

(66,364)


(54,420)


(7,644)


(266,135)


(221,408)


(31,101)

金融工具的公允價值變動












（損失）／收益

(62,699)


102,307


14,371


34,883


135,285


19,003

出售股權投資、子公司和其他












的（損失）／收益

(1,440)


35,563


4,996


10,694


34,996


4,916

股權投資的投資減值

-


-


-


(672,816)


-


-

商譽減值

-


-


-


-


(84,431)


(11,860)

外幣匯兌收益，稅前

(38,174)


9,288


1,305


(17,612)


21,663


3,043

扣除所得稅及權益法核算的












投資收入前的利潤

2,911,623


2,683,012


376,882


8,184,310


7,763,965


1,090,598

所得稅費用

(554,959)


(160,000)


(22,475)


(1,786,275)


(1,267,105)


(177,989)

權益法核算的投資收入

22,378


15,692


2,204


42,751


45,584


6,403

淨利潤

2,379,042


2,538,704


356,611


6,440,786


6,542,444


919,012

歸屬於非控制性權益












的淨損失／（利潤）

17,255


(14,984)


(2,105)


(6,641)


(87,145)


(12,241)

歸屬於中通快遞（開曼）












有限公司的淨利潤

2,396,297


2,523,720


354,506


6,434,145


6,455,299


906,771

歸屬於普通股股東












的淨利潤

2,396,297


2,523,720


354,506


6,434,145


6,455,299


906,771

歸屬於普通股股東












的每股淨收益












基本

2.98


3.16


0.44


7.99


8.08


1.13

攤薄

2.90


3.10


0.44


7.80


7.90


1.11

用於計算每股普通股／美國












存託股淨收益的












加權平均股數












基本

804,565,579


799,661,689


799,661,689


805,388,468


799,304,556


799,304,556

攤薄

838,131,679


822,552,945


822,552,945


838,954,568


830,201,619


830,201,619

淨利潤

2,379,042


2,538,704


356,611


6,440,786


6,542,444


919,012

其他綜合收益／（損失），












扣除稅項零：












外幣折算調整

137,698


(14,058)


(1,975)


20,138


36,474


5,123

綜合收益

2,516,740


2,524,646


354,636


6,460,924


6,578,918


924,135

歸屬於非控制性權益












的綜合（收益）／損失

17,255


(14,984)


(2,105)


(6,641)


(87,145)


(12,241)

歸屬於中通快遞（開曼）












有限公司的綜合收益

2,533,995


2,509,662


352,531


6,454,283


6,491,773


911,894













未經審計合併資產負債表數據：



2024


2025


12 31


9 30


人民幣


人民幣


美元


（以千元計，股份數據除外）

資產






流動資產：






現金及現金等價物

13,465,442


9,389,842


1,318,983

受限制現金

37,517


22,853


3,210

應收賬款淨額

1,503,706


1,172,149


164,651

金融應收款項

1,178,617


736,393


103,441

短期投資

8,848,447


15,898,686


2,233,275

存貨

38,569


48,248


6,777

預付供應商款項

783,599


769,715


108,121

預付款項及其他流動資產

4,329,664


5,047,366


708,999

應收關聯方款項

168,160


79,844


11,216

總流動資產

30,353,721


33,165,096


4,658,673

股權投資

1,871,337


1,916,906


269,266

物業及設備淨額

33,915,366


35,399,151


4,972,489

土地使用權淨額

6,170,233


6,269,062


880,610

無形資產淨額

17,043


20,710


2,909

經營租賃使用權資產

566,316


444,978


62,506

商譽

4,241,541


4,157,111


583,946

遞延所得稅資產

984,567


1,039,418


146,006

長期投資

12,017,755


5,874,110


825,131

長期金融應收款項

861,453


1,163,957


163,500

其他非流動資產

919,331


720,354


101,188

非流動性應收關聯方款項

421,667


371,167


52,137

總資產

92,340,330


90,542,020


12,718,361

負債及權益






流動負債






短期銀行借款

9,513,958


11,627,171


1,633,259

應付款項

2,463,395


2,274,185


319,453

客戶預付款項

1,565,147


1,720,274


241,645

應付所得稅

488,889


260,214


36,552

應付關聯方款項

202,766


124,711


17,518

經營租賃負債

183,373


152,017


21,354

應付股息

14,134


1,728,045


242,737

可換股優先債券

7,270,081


-


-

其他流動負債

6,571,492


6,187,127


869,101

總流動負債

28,273,235


24,073,744


3,381,619

長期銀行借款

-


163,000


22,896

非流動經營租賃負債

377,717


294,872


41,420

遞延所得稅負債

1,014,545


517,854


72,743

可換股優先債券

-


126,348


17,748

總負債

29,665,497


25,175,818


3,536,426

股東權益






普通股（每股面值0.0001美元；10,000,000,000股股份已授權；於2024年12月31
   日，810,339,182股股份已發行而其中798,622,719股股份在外流通；於2025年9






      月30日，804.468.490股股份已發行而其中797,732.629股股份在外流通）

523


519


73

資本公積

24,389,905


24,361,063


3,421,978

庫存股，按成本計

(1,131,895)


(548,929)


(77,108)

未分配利潤

39,098,553


41,152,881


5,780,711

累計其他綜合損失

(294,694)


(258,220)


(36,272)

中通快遞（開曼）有限公司股東權益

62,062,392


64,707,314


9,089,382

非控制性權益

612,441


658,888


92,553

總權益

62,674,833


65,366,202


9,181,935

總負債及權益

92,340,330


90,542,020


12,718,361







未經審計合併現金流數據概要：



截至 9 30 日止三個月


截至 9 30 日止九個月


2024


2025


2024


2025


人民幣


人民幣


美元


人民幣


人民幣


美元


（千元）

經營活動產生的現金淨額

3,111,972


3,210,966


451,042


8,623,087


7,742,150


1,087,533

投資活動所用的現金淨額

(1,910,131)


(426,591)


(59,923)


(8,955,072)


(4,748,573)


(667,028)

融資活動產生／（所用）的現金淨額

10,183


(6,671,184)


(937,096)


(963,309)


(7,049,988)


(990,306)

匯率變動對現金、現金等價物












及受限制現金的影響

(43,349)


(19,890)


(2,794)


(8,272)


(52,156)


(7,326)

現金、現金等價物及受限制現金的












增加／（減少）淨額

1,168,675


(3,906,699)


(548,771)


(1,303,566)


(4,108,567)


(577,127)

期初現金、現金等價物












及受限制現金

10,579,069


13,329,079


1,872,325


13,051,310


13,530,947


1,900,681

期末現金、現金等價物












及受限制現金

11,747,744


9,422,380


1,323,554


11,747,744


9,422,380


1,323,554


























下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流量表所示金額之總和的核對：


2024


2025


9 30


9 30


人民幣


人民幣


美元




（千元）



現金及現金等價物

11,703,151


9,389,842


1,318,983

流動性受限制現金

32,350


22,853


3,210

非流動性受限制現金

12,243


9,685


1,361

總現金、現金等價物及受限制現金

11,747,744


9,422,380


1,323,554







公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至 9 30 日止三個月


截至 9 30 日止九個月


2024


2025


2024


2025


人民幣


人民幣


美元


人民幣


人民幣


美元


（以千元計，股份及每股數據除外）

淨利潤

2,379,042


2,538,704


356,611


6,440,786


6,542,444


919,012

加：












股權激勵費用(1)

6,769


2,994


421


311,924


226,256


31,782

股權投資的投資減值(1)

-


-


-


672,816


-


-

商譽減值

-


-


-


-


84,431


11,860

出售股權投資和子公司的損失／（收益），












扣除所得稅

1,440


(35,563)


(4,996)


(8,507)


(34,970)


(4,912)

調整後淨利潤

2,387,251


2,506,135


352,036


7,417,019


6,818,161


957,742













淨利潤

2,379,042


2,538,704


356,611


6,440,786


6,542,444


919,012

加：












折舊

695,241


823,044


115,612


2,168,290


2,382,422


334,657

攤銷

35,709


38,949


5,471


104,034


115,074


16,164

利息費用

66,364


54,420


7,644


266,135


221,408


31,101

所得稅費用

554,959


160,000


22,475


1,786,275


1,267,105


177,989

息稅折攤前收益

3,731,315


3,615,117


507,813


10,765,520


10,528,453


1,478,923













加：












股權激勵費用

6,769


2,994


421


311,924


226,256


31,782

股權投資的投資減值

-


-


-


672,816


-


-

商譽減值

-


-


-


-


84,431


11,860

出售股權投資和子公司












的損失／（收益）

1,440


(35,563)


(4,996)


(10,694)


(34,996)


(4,916)

調整後息稅折攤前收益

3,739,524


3,582,548


503,238


11,739,566


10,804,144


1,517,649

























(1) 所得稅淨額為零












公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表



截至 9 30 日止三個月


截至 9 30 日止九個月


2024


2025


2024


2025


人民幣


人民幣


美元


人民幣


人民幣


美元


（以千元計，股份及每股數據除外）

歸屬於普通股股東












的淨利潤

2,396,297


2,523,720


354,506


6,434,145


6,455,299


906,771

加：












股權激勵費用(1)

6,769


2,994


421


311,924


226,256


31,782

股權投資的












投資減值(1)

-


-


-


672,816


-


-

商譽減值

-


-


-


-


84,431


11,860

出售股權投資和子公司的損失／












（收益），扣除所得稅

1,440


(35,563)


(4,996)


(8,507)


(34,970)


(4,912)

歸屬於普通股股東的












調整後淨利潤

2,404,506


2,491,151


349,931


7,410,378


6,731,016


945,501













用於計算每股普通股／












美國存託股淨收益的












加權平均股數












基本

804,565,579


799,661,689


799,661,689


805,388,468


799,304,556


799,304,556

攤薄

838,131,679


822,552,945


822,552,945


838,954,568


830,201,619


830,201,619













歸屬於普通股股東的每股／












美國存託股淨收益












基本

2.98


3.16


0.44


7.99


8.08


1.13

攤薄

2.90


3.10


0.44


7.80


7.90


1.11













歸屬於普通股股東的每股／












美國存託股調整後淨收益












基本

2.99


3.12


0.44


9.20


8.42


1.18

攤薄

2.91


3.06


0.43


8.96


8.23


1.16

























(1) 所得稅淨額為零












投資者及媒體諮詢請聯繫：

中通快遞（開曼）有限公司
投資者關係
電郵：[email protected]  
電話：+86 21 5980 4508

SOURCE 中通快遞（開曼）有限公司

相關題材的新聞稿