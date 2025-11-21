2025香港資訊及通訊科技獎表揚業界科技創新和應用

2025香港資訊及通訊科技獎

21 11月, 2025, 23:44 CST

香港2025年11月21日 /美通社/ -- 2025香港資訊及通訊科技獎頒奬典禮今晚（十一月二十一日）舉行，財政司司長陳茂波向思謀集團有限公司頒發全年大獎。勝出隊伍憑「SMore ViMo - AI視覺模型開發與部署平台」繼獲得商業方案獎大獎後，亦勇奪今年比賽的最高殊榮。

在頒獎典禮上，陳茂波表示：「香港資訊及通訊科技獎為卓越表現樹立了新標準，激勵資深專業人士和新一代人才發揮想像力，突破科技界限，提出創新方案以應對社會的痛點和挑戰。」

財政司司長陳茂波今日（十一月二十一日）出席2025香港資訊及通訊科技獎頒獎典禮暨晚宴。圖示陳茂波（左二）、2025香港資訊及通訊科技獎最終評審委員會主席、香港都會大學校長林群聲教授（右二）與得獎者合照。
財政司司長陳茂波今日（十一月二十一日）出席2025香港資訊及通訊科技獎頒獎典禮暨晚宴。圖示陳茂波（左二）、2025香港資訊及通訊科技獎最終評審委員會主席、香港都會大學校長林群聲教授（右二）與得獎者合照。

陳茂波指出，今年香港資訊及通訊科技獎的八個獎項類別中均再次設有最佳人工智能應用獎，反映人工智能在各行各業日益重要的地位。他表示，政府已將人工智能列為創新科技策略發展的重點，致力發展其為核心產業，以賦能傳統產業升級轉型。

香港資訊及通訊科技獎旨在表揚及推廣優秀的本地資訊及通訊科技創新和應用，自二○○六年首辦以來，一直是本地業界的年度旗艦盛事，除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦是得獎者再創新階、走進內地和海外市場的跳板。

這項年度盛事由數字政策辦公室舉辦，並獲八個籌辦機構、督導委員會、標準保證小組委員會、最終評審委員會、市場推廣小組委員會、各評審和支持機構及業界組織的協力支持，今屆賽事得以圓滿結束。最終評審委員會主席，香港都會大學校長林群聲教授祝賀所有得獎者，並讚揚他們的創新作品和意念非常優秀，致力改善人們生活，為社會帶來福址。

林群聲教授說：「本屆的得獎者憑藉嶄新意念和先進技術，結合行業專業知識，以創新思維針對多項社會及商業議題，提出切實可行的應用方案。我期待見證這些創新意念成功落地實踐，深信它們必將為企業與社區帶來深遠裨益，造福社群。」

創新科技及工業局局長孫東教授在頒獎典禮上頒發獎座予八個獎項類別的大獎得主，嘉許他們的傑出表現。各大獎得主為：
 

獎項類別（籌辦機構）

大獎得主（作品名稱）

數碼娛樂大獎
（香港數碼娛樂協會）

Morph Workshop
（鳶緣如風）

金融科技大獎
（亞洲金融科技師學會)            

星路金融科技控股有限公司
（All-IN-ONE虛擬資產交易及RWA解決方案的平臺）

資訊科技初創企業大獎
（香港無線科技商會）

Entoptica Limited
（SLOPE device）

商業方案大獎 
（香港電腦學會）

思謀集團有限公司
（Smore ViMo – AI視覺模型開發與部署平台）

智慧生活大獎
（香港資訊科技商會）

萬家智控有限公司

（智能住宿及管理服務系統）

智慧出行大獎
（香港貨品編碼協會）

香港機場管理局
（香港空運進口取貨數碼通）

智慧市民大獎
（香港社會服務聯會）

香港基督教女青年會秀群松柏社區服務中心 / 永泰信息技術服務有限公司 / 香港藥學服務基金 / 北區醫院
（健康小屋: 鄉郊遙距照顧服務）

學生創新大獎
（香港教育城）

香港中文大學（鍾濠駿）/

香港科技大學（李柏年 / 朱泳詩）
（世藝創科）

 
得獎者及比賽的詳細資料已上載香港資訊及通訊科技獎網站（www.hkictawards.hk）。

