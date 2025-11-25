寶尊公布2025年第三季度未經審核財務業績

上海2025年11月25日 /美通社/ -- 寶尊電商有限公司（納斯達克： BZUN及港交所：9991）（「寶尊」，「本公司」或「本集團」），中國領先的品牌電商解決方案服務商和數字商業賦能者，今天公布其截至2025年9月30日止第三季度的未經審核財務業績。

寶尊電商創始人、寶尊集團董事長兼首席執行官仇文彬先生表示：「三季度，公司戰略轉型持續深化並取得切實成效，總營收實現同比增長5%，經營虧損同比大幅收窄。電商業務收入質量優化，推動經營利潤顯著增長，展現業務韌性與精益運營實力。品牌管理業務依託整合營銷、商品策略與渠道拓展的精準結合，實現品牌煥新與市場影響力提升。公司經營趨勢持續向好，印證了轉型後商業模式的韌性與成長潛力，並推動我們穩步邁向更可持續的盈利發展階段。」

寶尊集團首席財務官祝燕潔女士表示：「本季度，電商業務與品牌管理業務的運營效能和財務表現均實現顯著提升。在傳統淡季背景下，電商業務收入保持穩定，經調整經營利潤達2800萬元人民幣。品牌管理業務延續強勁增長態勢，收入同比增長20%，經調整經營虧損同比收窄30%。這些成果共同驗證我們的業務結構更趨均衡，為下一階段的增長奠定了堅實基礎。」

2025年第三季度財務摘要

總淨營收為人民幣2,156.2百萬元（302.9百萬美元 [1] ），較去年同期人民幣2,057.0百萬元，同比增加4.8%。

），較去年同期人民幣2,057.0百萬元，同比增加4.8%。 經營虧損為人民幣25.6百萬元（3.6百萬美元），去年同期為人民幣114.5百萬元。經營損失率為1.2%，2024同期為5.6%。

非公認會計準則下的經營虧損 [2] 為人民幣10.8百萬元（1.5百萬美元），去年同期為人民幣85.2百萬元。非公認會計準則下的經營損失率為0.5%，2024年同期為4.1%。 電商業務的經調整經營利潤為人民幣28.1百萬元（3.9百萬美元），2024年同期經調整經營損失為人民幣29.8百萬元。 品牌管理業務的經調整經營損失為人民幣38.7百萬元（5.4百萬美元），較2024年同期人民幣55.3百萬元，同比改善30.0%。

為人民幣10.8百萬元（1.5百萬美元），去年同期為人民幣85.2百萬元。非公認會計準則下的經營損失率為0.5%，2024年同期為4.1%。 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣107.1百萬元（15.0百萬美元），2024年同期為人民幣88.1百萬元。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損 [3] 為人民幣40.2百萬元（5.7百萬美元），2024年同期為人民幣66.8百萬元。

為人民幣40.2百萬元（5.7百萬美元），2024年同期為人民幣66.8百萬元。 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股（「美國存託股 [4] 」）基本及攤薄淨虧損均為人民幣1.85（0.26美元），2024年同期均為人民幣1.48元。

」）基本及攤薄淨虧損均為人民幣1.85（0.26美元），2024年同期均為人民幣1.48元。 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨虧損[5]為人民幣0.70元（0.10美元），2024年同期為人民幣1.12元。

上述提及之公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的調節見本業績公告下文。

經調整經營利潤╱損失請參考公告下文分部信息分部數據。

業務亮點

寶尊電商（BEC）

寶尊電商包括我們的中國電商業務，涵蓋品牌店舖運營、客戶服務、倉儲物流、技術服務和數字營銷等增值服務。2025年第三季度，電商業務收入同比增長2.4%，主要得益於服務模式的可持續增長。電商產品銷售額同比下降8.9%，達4.1億元，主要由於小家電以及大健康品類的下滑。電商服務收入增長6.3%，達13.9億元，得益於線上店舖運營收入同比增長15.5%、數字營銷及IT解決方案收入同比增長5.5%。

寶尊品牌管理（BBM）

本公司自2023年推出品牌管理業務線，旨在利用其領先的技術組合為品牌提供服務，促進與品牌深度長久的合作關係，以推動可持續的業務增長。

寶尊品牌管理包括戰略和策略定位、品牌與市場營銷、零售與電商運營、供應鏈和物流及技術賦能等全方位品牌管理，利用我們的技術組合與品牌建立更長期、更深入的關係。本季度，品牌管理板塊收入為人民幣396.0百萬元，同比增長19.8%。截至2025年第三季度，我們共計管理品牌線下店舖數量達171家。

2025年第三季度財務業績

總淨營收為人民幣2,156.2 百萬元（302.9 百萬美元），較去年同期人民幣2,057.0 百萬元增長4.8%。公司總淨營收的增長得益於電商業務和品牌管理業務收入的雙重增長。

產品銷售收入為人民幣808.3百萬元（113.5百萬美元），較去年同期人民幣783.1百萬元增長3.2%，其中：

電商業務的產品銷售收入為人民幣413.4百萬元（58.1百萬美元），較去年同期人民幣454.0百萬元下降8.9%，主要由於小家電以及大健康品類的下滑。

電商業務的產品銷售收入按核心品類[6]列示明細：





截至9月30日止三個月



2024

2025





人民幣

總淨營收

佔比%

人民幣

美元

總淨營收

佔比%

同比

變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 電商業務產品銷售























小家電

177.1

9 %

139.9

19.7

6 %

-21 % 美容化妝品

89.7

4 %

107.7

15.1

5 %

20 % 大健康

75.0

4 %

56.9

8.0

3 %

-24 % 其他

112.2

5 %

108.9

15.3

5 %

-3 % 電商業務產品銷售總淨營收

454.0

22 %

413.4

58.1

19 %

-9 %

品牌管理的產品銷售收入為人民幣395.2百萬元（55.5百萬美元），較去年同期人民幣329.8百萬元增長19.8%。銷售收入增長主要得益於公司持續優化商品、渠道和品牌營銷舉措以帶動的Gap品牌銷售提升。

服務收入為人民幣1,347.9百萬元（189.3百萬美元），較去年同期人民幣1,273.9百萬元上升5.8%。主要得益於線上店舖運營收入同比增長15.5%，及內容創作及技術商業化推動數字營銷和技術服務收入同比增長5.5%。

下表列出所示期間按業務模式的服務收入明細：





截至9月30日止三個月



2024

2025





人民幣

總淨營收

佔比%

人民幣

美元

總淨營收

佔比%

同比

變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 服務























線上店舖運營

362.6

18 %

418.8

58.8

19 %

16 % 倉儲物流

433.8

21 %

431.6

60.6

20 %

-1 % 數字營銷和技術服務

507.7

24 %

535.6

75.3

26 %

6 % 抵消跨分部交易的影響[7]

(30.2)

-1 %

(38.1)

(5.4)

-2 %

26 % 服務總淨營收

1,273.9

62 %

1,347.9

189.3

63 %

6 %

服務收入中的線上店舖運營收入按核心品類[8]列示明細：





截至9月30日止三個月



2024

2025





人民幣

總淨營收

佔比%

人民幣

美元

總淨營收

佔比%

同比

變化%

（人民幣百萬元，百分比除外） 服務收入中的線上店舖運營























服飾與配件

275.7

13 %

316.0

44.4

15 %

15 % 奢侈品

86.8

4 %

98.8

13.9

5 %

14 % 運動服飾

100.7

5 %

106.6

15.0

5 %

6 % 其他服飾

88.2

4 %

110.6

15.5

5 %

25 % 其他

86.9

5 %

102.8

14.4

5 %

18 % 抵消跨分部交易的影響[9]

(20.5)

-1 %

(12.5)

(1.8)

-1 %

-39 % 服務收入中的線上店舖運營總淨營收

342.1

17 %

406.3

57.0

19 %

19 %

經營開支總額為人民幣2,181.9 百萬元（306.5百萬美元），去年同期則為人民幣2,171.5百萬元。

產品成本 為人民幣531.0百萬元（74.6百萬美元），去年同期則為人民幣563.1百萬元。該下降主要由於電商業務產品銷量下降。

為人民幣531.0百萬元（74.6百萬美元），去年同期則為人民幣563.1百萬元。該下降主要由於電商業務產品銷量下降。 履約費用 為人民幣495.9百萬元（69.7百萬美元），去年同期則為人民幣519.4百萬元。該下降主要由於電商倉儲和物流收入減少導致，以及對物流費用的控制。

為人民幣495.9百萬元（69.7百萬美元），去年同期則為人民幣519.4百萬元。該下降主要由於電商倉儲和物流收入減少導致，以及對物流費用的控制。 銷售及營銷費用 為人民幣886.6百萬元（124.5百萬美元），去年同期則為人民幣800.6百萬元。該增長主要由於電商業務數位行銷服務收入的提升，以及品牌管理業務板塊期間營銷活動更為活躍，並同比開設更多線下店舖。

為人民幣886.6百萬元（124.5百萬美元），去年同期則為人民幣800.6百萬元。該增長主要由於電商業務數位行銷服務收入的提升，以及品牌管理業務板塊期間營銷活動更為活躍，並同比開設更多線下店舖。 技術與內容費用 為人民幣115.2百萬元（16.2百萬美元），去年同期則為人民幣140.7百萬元。該下降主要由於公司實施成本控制和效率提升措施。

為人民幣115.2百萬元（16.2百萬美元），去年同期則為人民幣140.7百萬元。該下降主要由於公司實施成本控制和效率提升措施。 管理及行政費用為人民幣168.9百萬元（23.7百萬美元），去年同期則為人民幣176.6百萬元。該下降主要由於公司實施成本控制和效率提升措施。

經營虧損為人民幣25.6百萬元（3.6百萬美元），去年同期為人民幣114.5百萬元。經營損失率為1.2%，去年同期為5.6%。

非公認會計準則下的經營虧損為人民幣10.8百萬元（1.5百萬美元），去年同期為人民幣85.2百萬元。非公認會計準則經營損失率為0.5%，去年同期為4.1%。

電商業務的經調整經營利潤 為人民幣28.1百萬元（3.9百萬美元），去年同期經調整經營損失為人民幣29.8百萬元。

為人民幣28.1百萬元（3.9百萬美元），去年同期經調整經營損失為人民幣29.8百萬元。 品牌管理業務的經調整經營損失為人民幣38.7百萬元（5.4百萬美元），較去年同期人民幣55.3百萬元改善30.0%。

未實現投資損失為人民幣20.5百萬元（2.9百萬美元），去年同期為人民幣3.9百萬元。本季度未實現投資損失主要由於我們所投資的上市公司交易價格下降。

處置子公司損失為人民幣36.3百萬元（5.1百萬美元），去年同期無。本次虧損主要因公司 2025 年第三季度實施戰略調整後處置子公司所致。

金融工具的公允價值變動收益為人民幣2.4百萬元（0.3百萬美元），去年同期為虧損17.0百萬元。金融工具的公允價值變動主要來源於公司投資的金融工具價值變化。

匯兌損失為人民幣7.8百萬元（1.1百萬美元），主要由於截至2025年9月30日第三季度匯率變動，去年同期為匯兌收益人民幣11.9百萬元。

歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣107.1百萬元（15.0百萬元），去年同期為人民幣88.1百萬元。

歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股基本及攤薄淨虧損均為人民幣1.85（0.26美元），2024年同期均為人民幣1.48元。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣40.2百萬元（5.7百萬美元），去年同期為人民幣66.8百萬元。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨虧損為人民幣0.70元（0.10美元），2024年同期為人民幣1.12元。

分部信息

1、 分部資料

集團有兩個經營分部，即（1）電商業務（2）品牌管理。

以下摘要描述了本集團各經營分部的經營情況：

（1） 電商業務以寶尊傳統電商服務業務為主，由寶尊電商（BEC）和寶尊國際（BZI）兩條業務線組成。

寶尊電商涵蓋中國大陸核心電商業務，包括店舖運營、客戶服務、倉儲物流、供應鏈管理、技術解決方案和數字營銷。

寶尊國際涵蓋寶尊在中國大陸以外的電商業務，於中國香港、中國澳門、中國臺灣、東南亞及歐洲等市場開展業務。

（2） 品牌管理專注於品牌賦能，通過戰略定位、品牌營銷、電商運營、供應鏈及技術賦能品牌，與品牌建立更長遠及深刻的聯繫。目前，本公司品牌管理的主品牌為Gap在大中華區業務。

2、 分部數據

下表提供了截至2024年和2025年9月30日的3個月內集團可報告分部業績的摘要：





截至9月30日止三個月



2024

2025



人民幣

人民幣 淨營收：







電商業務

1,757,320

1,798,654 品牌管理

330,605

395,961 抵消跨分部交易的影響*

(30,905)

(38,381) 合併淨營收

2,057,020

2,156,234









經調整經營利潤（損失）**：







電商業務

(29,781)

28,090 品牌管理

(55,332)

(38,729) 抵消跨分部交易的影響*

(50)

(129) 合併經調整經營損失

(85,163)

(10,768) 未分攤的費用：







股票薪酬支出

(19,628)

(6,917) 業務收購產生的無形資產攤銷

(9,529)

(7,782) 回購的美國存託股的註銷費

(162)

(150) 子公司處置損失

—

(36,262) 其他淨收益（開支）

4,596

(21,952) 除所得稅及權益法投資（損失）收益前損失

(109,886)

(83,831)

*抵消跨分部交易的影響主要包括電商業務向品牌管理提供服務的收入。

**經調整經營利潤（損失）為各分部的運營利潤（損失），不包含股票薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷及回購的美國存託股的註銷費。

電話會議

本公司將於2025年11月25（星期二）東岸時間上午6時30分（同日北京時間下午7時30分）舉行電話會議以討論盈利事宜。

業績電話會議的撥號詳情如下：

美國: 1-888-317-6003 香港: 800-963-976 新加坡: 800-120-5863 中國內地: 4001-206-115 國際: 1-412-317-6061 密碼: 0064930

業績電話會議的回放可於2025年12月2日前通過致電以下號碼收聽：

美國: 1-877-344-7529 國際: 1-412-317-0088 加拿大: 855-669-9658 回放登入密碼: 6299059

在寶尊網站http://ir.baozun.com的投資者關係一欄將提供電話會議的現場直播。網上回放也可以於會後通過同一鏈接獲取。

採用非公認會計準則財務計量

本公司亦採用若干非公認會計準則財務計量以評核業務。例如，本公司採用非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的經營利潤率、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤率、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失），作為補充計量以審視及評核其財務及經營表現。呈列該等非公認會計準則財務計量不擬作為獨立考慮、或替代根據美國公認會計準則編製及呈列的財務資料。

本公司將非公認會計準則下的經營利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽減值及回購的美國存託股的註銷費。本公司將非公認會計準則下的經營利潤率定義為非公認會計準則下的經營利潤（損失）佔總淨營收的百分率。本公司將非公認會計準則下的淨利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、非暫時性權益投資減值、回購的美國存託股的註銷費、子公司及股權投資處置淨損失和未實現投資（收益）損失後的損失。本公司將非公認會計準則下的淨利潤率定義為非公認會計準則下的淨利潤（損失）佔總淨營收的百分率。本公司將非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、非暫時性權益投資減值、回購的美國存託股的註銷費、子公司及股權投資處置淨損失和未實現投資（收益）損失後的淨利潤（損失）。本公司將非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）定義為非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）除以用作計算每股普通股淨利潤（損失）的加權平均股數再乘以三。

本公司呈列非公認會計準則財務計量，因為本公司管理層用此評核本公司的財務及經營表現和制訂業務計劃。非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）反映了本公司的持續業務經營情況，以此各期間可進行更有意義的比較。本公司認為，採用非公認會計準則財務計量可方便投資者以與管理層相同的方式瞭解和評估本公司當前的經營表現和未來前景（倘彼等如此選擇）。本公司亦認為，非公認會計準則財務計量通過剔除若干開支、收益╱損失和預期不會產生未來現金付款或屬非經常性質或未必能反映本公司核心經營業績及業務前景的其他項目向管理層和投資者提供有用信息。

非公認會計準則財務計量並非根據美國公認會計準則定義及並非根據美國公認會計準則呈列。非公認會計準則財務計量作為分析工具存在限制。使用非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）的其中一項主要限制，是它們並無反映影響本公司營運的所有收入及支出項目。此外，非公認會計準則計量可能有別於其他公司所採用的非公認會計準則計量，包括同業公司，使其財務業績與本公司業績作比較時有潛在限制。鑒於上述限制，期內的非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的經營利潤率、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤率、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失），不應獨立考慮或視為可替代經營利潤（損失）、經營利潤率、淨利潤（損失）、淨利潤率、歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）、或根據美國公認會計準則編製的其他財務計量。

本公司將非公認會計準則財務計量調整至最接近的美國公認會計準則績效計量以補償有關限制，從而在評核本公司表現時應予考慮。本公司鼓勵 閣下全面審查本公司財務資料，而非依賴單一財務計量。有關將這些非公認會計準則財務計量調整至最直接可予比較的公認會計準則財務計量的對賬程序，請參閱隨附標題為「公認會計準則與非公認會計準則的業績對賬」的列表。

安全港陳述

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「指引」、「日後」、「展望」及類似陳述加以識別。非過往事實的陳述，包括有關本公司策略及目標的陳述，計劃交易的完成或利益的陳述，均屬或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載者出現重大分別，包括但不限於載於本公司向美國證券交易委員會提交的存盤文件及本公司於香港聯合交易所有限公司網站發布的公告、通告或其他文件內。本公告提供的所有數據以截至本新聞公布日期為準，並基於本公司認為截至該日期屬合理的假設，而且除根據適用法律外，本公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的任何責任。

有關寶尊電商有限公司

創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團業務遍及東亞、東南亞、歐洲、北美等多個國家和地區，截至2024年12月31日，服務全球各行各業超過490家品牌。

寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高質量可持續業務發展的目標，秉承「科技成就商業未來」，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

如需更多資料，請參閱網址 http://ir.baozun.com。

投資者及媒體如有查詢，請聯絡：

寶尊電商有限公司

Wendy Sun孫舒女士

電郵：[email protected]

董事辭任

董事會宣佈岡田聡良先生（「岡田先生」）因其他個人發展已辭任董事職務，自2025年12月31日起生效。

岡田先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝岡田先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

寶尊電商有限公司 未經審核簡明綜合資產負債表 （千元）



截至



2024年

2025年

2025年 12月31日 9月30日 9月30日



人民幣

人民幣

美元 資產











流動資產











現金及現金等價物

1,289,323

1,125,514

158,100 限制性現金

354,991

131,312

18,445 短期投資

1,271,618

1,408,169

197,804 應收賬款淨額

2,033,778

1,970,416

276,783 存貨淨額

1,117,439

1,117,990

157,043 預付供貨商款項

404,353

242,626

34,081 衍生金融資產

11,557

2,810

395 預付款項及其他流動資產

724,091

773,199

108,611 應收關聯方款項

7,021

2,591

364 流動資產總額

7,214,171

6,774,627

951,626













非流動資產











長期債權投資（包含截止2025年9月30

日以公允價值計量的投資146,444元）

-

234,195

32,897 長期權益投資

341,687

321,673

45,185 物業及設備淨額

822,229

772,693

108,540 無形資產淨值

357,307

323,843

45,490 土地使用權淨額

37,438

36,669

5,151 經營租賃使用權資產

767,376

738,272

103,704 商譽

362,399

292,721

41,118 其他非流動資產

69,886

56,085

7,878 遞延稅項資產

234,508

239,244

33,606 非流動資產總額

2,992,830

3,015,395

423,569













資產總額

10,207,001

9,790,022

1,375,195



























負債及股東權益











流動負債











短期借款

1,220,957

1,253,088

176,020 應付帳款

620,679

650,495

91,374 應付票據

461,179

315,668

44,342 應付所得稅

26,559

12,083

1,697 預提費用及其他流動負債

1,169,547

1,125,645

158,117 衍生負債

130

76

11 應付關聯方款項

5,369

2,182

306 流動經營租賃負債

243,137

256,677

36,055 流動負債總額

3,747,557

3,615,914

507,922













非流動負債











長期借款

-

4,000

562 遞延稅項負債

32,783

24,694

3,469 非流動經營租賃負債

597,805

573,720

80,590 其他非流動負債

48,277

50,050

7,030 非流動負債總額

678,865

652,464

91,651 負債總額

4,426,422

4,268,378

599,573













可贖回非控制性權益

1,670,379

57,540

8,083













寶尊電商有限公司股東權益：











A類普通股（每股面值0.0001美元；

470,000,000股股份獲授權發行，截至

2024年12月31日及2025年9月30日已發行

及流通在外股份分別175,668,586股及

173,530,303股，流通在外股份分別為

161,337,586股及160,261,678股）

95

93

13 B類普通股（每股面值0.0001美元；

30,000,000股股份獲授權發行，截至

2024年12月31日及2025年9月30日已發行

及流通在外股份均為13,300,738股）

8

8

1 資本公積

4,646,631

4,641,973

652,054 庫存股（2024年12月31日及2025年9月

30日分別為15,802,428及13,268,625

股）

(95,502)

(90,643)

(12,733) 累計虧損

(691,785)

(895,928)

(125,849) 累計其他綜合收益

54,575

41,622

5,847 寶尊電商有限公司股東權益總額

3,914,022

3,697,125

519,333













非控制性權益

196,178

1,766,979

248,206













權益總額

4,110,200

5,464,104

767,539











負債、可贖回非控制性權益及權益總額 10,207,001

9,790,022

1,375,195

寶尊電商有限公司 未經審核簡明綜合全面收益（損失）表 (千元, 股份及每股數據除外)



截至9月30日止三個月



2024

2025



人民幣

人民幣

美元 淨營收











產品銷售(1)

783,132

808,333

113,546 服務

1,273,888

1,347,901

189,339 總淨營收

2,057,020

2,156,234

302,885













經營開支(2)











產品成本

(563,110)

(530,964)

(74,584) 履約費用(3)

(519,379)

(495,902)

(69,659) 銷售及營銷費用(3)

(800,562)

(886,595)

(124,539) 技術與內容費用(3)

(140,725)

(115,153)

(16,175) 管理及行政費用(3)

(176,611)

(168,864)

(23,720) 其他經營淨利潤

28,885

15,627

2,195 經營開支總額

(2,171,502)

(2,181,851)

(306,482) 經營損失

(114,482)

(25,617)

(3,597) 其他收入（開支）











利息收入

14,585

13,275

1,865 利息費用

(8,727)

(9,808)

(1,378) 未實現投資收益（損失）

3,855

(20,501)

(2,881) 股權投資處置收益

—

562

79 子公司處置損失

—

(36,262)

(5,094) 匯兌收益（損失）

11,851

(7,836)

(1,101) 收益金融工具的公允價值變動

(16,968)

2,356

331 除所得稅及權益法投資（損失）收益前損失

(109,886)

(83,831)

(11,776) 所得稅支出(4)

18,569

(12,988)

(1,824) 權益法投資（損失）收益，扣除

零稅項

(1,938)

2,105

296 淨損失

(93,255)

(94,714)

(13,304) 歸屬於非控制性權益股東的淨損

失（利潤）

10,193

(9,058)

(1,272) 歸屬於可贖回非控制性權益股東

的淨利潤

(5,008)

(3,333)

(468) 歸屬於寶尊電商有限公司普通

股股東的淨損失

(88,070)

(107,105)

(15,044)













歸屬於寶尊電商有限公司普通

股股東的每股淨損失











基本

(0.49)

(0.62)

(0.09) 攤薄

(0.49)

(0.62)

(0.09) 歸屬於寶尊電商有限公司普通

股股東的每股美國存託股淨損失











基本

(1.48)

(1.85)

(0.26) 攤薄

(1.48)

(1.85)

(0.26) 用於計算每股普通股淨損失的

加權平均股數











基本

178,284,818

173,436,711

173,436,711 攤薄

178,284,818

173,436,711

173,436,711













淨損失

(93,255)

(94,714)

(13,304) 其他綜合收益（損失），扣除零稅項











外幣折算差异

(20,372)

8,769

1,232 綜合損失

(113,627)

(85,945)

(12,072)

(1) 截至2025年9月30日的三個月內，寶尊電商業務和寶尊品牌管理的產品銷售額分別為413.4百萬元和395.2百萬元，而截至2024年9月30日的三個月內，寶尊電商業務和寶尊品牌管理的產品銷售額分別為454.0百萬元和329.8百萬元。

(2) 股份激勵費用分配至經營開支項目如下：





截至9月30日止三個月



2024

2025



人民幣

人民幣

美元













履約費用

733

226

32 銷售及營銷費用

4,617

982

138 技術與內容費用

2,475

807

113 管理及行政費用

11,803

4,902

689



19,628

6,917

972

(3) 包括業務收購產生的無形資產攤銷，截至2024年及2025年9月30日止三個月期間分別為人民幣9.5百萬元及人民幣7.8百萬元。

(4) 包括有關撥回遞延稅項負債的所得稅利益人民幣2.0百萬元及人民幣1.8百萬元，分別於截至2024年及2025年9月30日止三個月在業務收購時確認。

寶尊電商有限公司 公認會計準則與非公認會計準則的業績對賬 （千元，惟股份及每股美國存託股資料除外）

















截至9月30日止三个月



2024

2025



人民币

人民币

美元













經營損失

(114,482)

(25,617)

(3,597) 加:股份激勵費用

19,628

6,917

972 業務收購產生的無形資產攤銷

9,529

7,782

1,093 回購的美國存託股的註銷費

162

150

21 非公認會計準則下的經營損失

(85,163)

(10,768)

(1,511)













淨損失

(93,255)

(94,714)

(13,304) 加:股份激勵費用

19,628

6,917

972 業務收購產生的無形資產攤銷

9,529

7,782

1,093 回購的美國存託股的註銷費

162

150

21 未實現投資（收益）損失

(3,855)

20,501

2,881 子公司和股權投資處置淨損失

–

35,700

5,015 減: 業務收購產生的無形資產攤銷和子公司處置損失的稅務影

響(1)

(2,043)

(2,399)

(337) 非公認會計準則下的淨損失

(69,834)

(26,063)

(3,659)













歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的

淨損失

(88,070)

(107,105)

(15,044) 加:股份激勵費用

19,628

6,917

972 業務收購產生的無形資產攤銷

6,734

5,413

760 回購的美國存託股的註銷費

162

150

21 未實現投資（收益）損失

(3,855)

20,501

2,881 子公司和股權投資處置淨損失

–

35,700

5,015 減: 業務收購產生的無形資產攤銷和子公司處置損失的稅務影

響(1)

(1,388)

(1,806)

(254) 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有

限公司普通股股東的損失

(66,789)

(40,230)

(5,649)













非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有

限公司普通股股東的每股美國存託股

攤薄淨損失：

(1.12)

(0.70)

(0.10)













用於計算每股普通股攤薄淨損失的加

權平均股數

178,284,818

173,436,711

173,436,711

(1) 公司評估了其他非公認會計準則下調整項目，並得出結論，除業務收購產生的無形資產攤銷和子公司處置損失的稅務影響的稅務影響外，其他項目對所得稅的影響不大。

[1] 本公告載有若干人民幣兌美元的特定兌換率僅為方便讀者。除另有註明外，人民幣兌美元的換算乃按聯邦儲備局H.10統計資料所載於2025年9月30日中午生效的買方匯率人民幣7.1190元兌1.00美元計算。 [2] 非公認會計準則下的經營利潤（損失）為一項非公認會計準則財務計量，其定義為撇除股權激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、與收購相關的專業費用、商譽減值和回購的美國存託股的註銷費。 [3] 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）為一項非公認會計準則財務計量，其定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、收購相關的專業費用、商譽和投資減值損失、非暫時性權益投資減值、回購的美國存託股的註銷費、子公司和股權投資處置淨損失和未實現投資損失（收益）後的淨利潤（損失）。 [4] 每股美國存託股代表三股A類普通股。 [5] 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股基本及攤薄淨利潤（損失）為非公認會計準則財務計量，其定義為非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）除以用作計算每股普通股基本及攤薄淨利潤（損失）的加權平均股數再乘以三。 [6] 核心品類是指在所示期間分別佔寶尊電商的產品銷售收入不低於10%的品類。 [7] 抵消跨分部交易的影響主要包括寶尊電商業務分部向寶尊品牌管理業務分部中的Gap品牌提供的線上店舖運營服務收入、數字營銷與技術服務收入。 [8] 核心品類是指在所示期間分別佔服務收入不低於10%的品類。 [9] 抵消跨分部交易的影響主要包括寶尊電商業務分部向寶尊品牌管理業務分部中的Gap品牌提供的店舖運營服務收入。

