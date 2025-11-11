寶尊將於2025年11月25日發佈2025年三季度未經審計財務業績

上海 2025年11月11日 /美通社/ -- 寶尊電商有限公司（納斯達克：BZUN及港交所：9991）（「寶尊」，「本公司」或本集團），中國領先的品牌電商解決方案服務商和數字商業賦能者，今天公佈其將於2025年11月25日（星期二）於美國市場開盤前公佈公司截至2025年9月30日止第三季度的未經審計財務業績。

本公司管理層將於2025年11月25日美東時間上午六時三十分（北京時間下午七時三十分）召開業績電話會議討論公司業績。

業績電話會議的撥號詳情如下：

美國: 1-888-317-6003 香港: 800-963-976 新加坡: 800-120-5863 中國內地: 4001-206-115 國際: 1-412-317-6061 密碼: 0064930

業績電話會議的重播可於2025年12月2日前通過致電以下號碼收聽：

美國: 1-877-344-7529 國際: 1-412-317-0088 加拿大: 855-669-9658 重播登入密碼: 6299059

於我們的網站投資者關係頁面http://ir.baozun.com將會提供電話會議的網上直播及重播記錄。

安全港陳述

本新聞公佈載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計畫」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「指引」、「日後」、「展望」及類似陳述加以識別。非過往事實的陳述，包括有關本公司策略及目標的陳述，計畫交易的完成或利益的陳述，均屬或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載者出現重大分別，包括但不限於載于本公司向美國證券交易委員會提交的存檔檔及本公司於香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告、通告或其他檔內。本新聞公佈提供的所有資料以截至本新聞公佈日期為准，並基於本公司認為截至該日期屬合理的假設，而且除根據適用法律外，本公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的任何責任。

有關寶尊電商有限公司

創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團業務遍及東亞、東南亞、歐洲、北美等多個國家和地區，服務全球各行各業超過490家品牌。

寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高品質可持續業務發展的目標，秉承"科技成就商業未來"，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

如需更多資料，請參閱網址 http://ir.baozun.com。

投資者及媒體如有查詢，請聯絡：

寶尊電商有限公司

Wendy Sun 孫舒女士

電郵： [email protected]

