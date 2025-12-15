2025高百接力賽十週年總決賽閃耀上海濱江

上海2025年12月15日 /美通社/ -- 在奔跑中擁抱青春，在接力中傳遞熱望。12月7日，高百接力賽十週年暨2025年度總決賽在上海黃浦—徐匯濱江舉行。上海市副市長解冬，全國政協常委、上海市政協副主席陳群，上海交通大學黨委書記楊振斌，國務院參事、國家漢辦原主任許琳，南開大學原黨委書記薛進文，廈門大學原校長朱崇實，上海市政府副秘書長周亞明，上海市體育局黨組書記、局長徐彬，徐匯區政協主席黃沖，上海市大學生體育協會會長薛明揚，中國大學生體育聯合會副主席、上海體育大學校長毛麗娟，黃浦區副區長袁園，徐匯區副區長魏蘭等共同為比賽鳴槍發令。

從全國7大賽區及城市分站賽中脫穎而出的晉級隊伍、國際特邀隊伍與外卡隊伍，共計100支高校賽隊、近1300名青年運動員齊聚濱江賽道。本屆總決賽延續長距離團體接力賽制，採用10×16公里、全程160公里的接力形式，全面考驗團隊體能分配、戰術執行與協同能力。最終，上海體育大學以9:27:02.252的成績奪得年度總冠軍。

圍繞「以賽為橋、多元融合」的發展理念，高百十週年總決賽進一步拓展賽事外延價值。賽事相關活動覆蓋南京路步行街、黃浦與徐匯濱江、西岸文化集群等城市地標，形成以賽事為核心、輻射城市空間的復合敘事。十週年慶典、高百博覽會、青年主題打卡活動吸引萬餘名市民參與；「跟著高百看中國」「跟著高百游濱江」等項目，讓中外青年在參賽之餘深度感受城市文化；「跟著賽事匯就業」聯動人社部門與企業資源，為青年人才搭建交流平台，推動體育與城市發展同頻共振。

至尊合作夥伴lululemon深度參與本年總決賽，在賽事視覺、跑步裝備支持及互動體驗等方面與高百攜手共創。現場打造的互動體驗區與「跑者能量牆」，吸引眾多青年參與和分享，進一步強化賽事的情感聯結。榮耀合作夥伴國泰海通以「跑步+金融」的創新形式參與賽事，通過主題活動傳遞健康理念，助力青年全面發展。

12月7日晚，高百十週年盛典在南京路步行街世紀廣場舉行，回顧賽事十年來的發展歷程，並開啟新十年戰略發展。賽事發起方、每步科技（上海）有限公司CEO馬京偉表示，高百的初心不止於競技成績，更在於激發青年精神與社會能量。站在新的十年起點，高百將持續深耕校園、拓展融合發展、加強國際交流，讓體育成為青年成長的重要通道。

本次賽事由上海市體育局、上海市教育委員會、共青團上海市委員會、黃浦區人民政府、徐匯區人民政府、上海交通大學和每步科技(上海)有限公司主辦，由解放日報社、上海市大學生體育協會、黃浦區體育總會、徐匯區體育總會、東方衛視、五星體育傳媒有限公司、上海西岸開發（集團）有限公司等聯合承辦，並得到上海市體育發展基金會的大力支持。

SOURCE 每步科技