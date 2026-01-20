美麗田園業績盈喜！預計2025年營收淨利再創新高

香港2026年1月20日 /美通社/ -- 2026年1月19日，美麗田園醫療健康（02373.HK，以下簡稱「美麗田園」）發佈2025年正面盈利預告。公司預計2025年收入不少於30億元，較2024年同期增長不少於16%；經調淨利潤不少於3.8億元，同比增長不少於40%；淨利潤不少於3.4億元，同比增長不少於34%。

集團穿越經濟週期波動，以強勁的業績增長，展現出強大韌性與發展潛力。董事會認為主要由於以下原因：

其一，外延擴張加速。集團堅定踐行「內生增長 + 外延收購」雙輪驅動增長戰略，2024 年成功併購中國美容行業第二大品牌奈瑞兒。隨著奈瑞兒全面融入美麗田園品牌矩陣，集團業務版圖快速滲透大灣區核心城市及周邊重點區域，市場佔有率實現顯著提升。此次收購推動集團商業模式戰略升級為「雙美 + 雙保健」的立體化生態佈局。收購後的整合協同效應持續釋放，2025 年上半年，奈瑞兒經調整淨利率從收購前的 6.5% 大幅躍升至 10.4%，以亮眼業績充分印證了集團強大的資源整合與運營賦能能力。

2025年，我們完成對行業第三大美容服務品牌思妍麗的收購，這是繼收購奈瑞兒之後的又一重大舉措。至此，行業前三大品牌齊聚美麗田園麾下，集團門店網絡迅速擴張，門店數量突破734家，在中國20個一線及新一線城市的456家高端商業中佔據「半壁江山」。

其二，內生增長勢能強勁。美麗田園精準洞察高線城市女性「悅己消費」升級趨勢，圍繞客戶美與健康核心需求，有效推動同店收入逆勢增長。憑借獨特商業模式護城河優勢，集團不斷升級醫療業務能力，2025 年高毛利醫療業務收入占比穩步提升；疊加精細化運營體系的持續提升，集團淨利率水平穩步攀升。

2025年11月，美麗田園正式官宣面向未來的三大超級戰略——超級品牌、超級連鎖、超級數字化，作為美與健康行業領航者，與行業夥伴一起，重新定義高端美容服務，重塑美容行業價值新空間。

未來，集團將持續踐行「內生增長+外延收購」雙輪驅動策略，深化「雙美+雙保健」的商業模式，疊加集團資本市場價值提升計劃的落地實施，為客戶、股東、員工和合作夥伴創造可持續的共贏未來。

關於美麗田園醫療健康產業有限公司

美麗田園是中國領先的美容和健康管理平台。 成立32年，美麗田園創立了獨特的「雙美+雙保健」立體商業模式，服務客戶全生命週期的美麗和健康需求。 我們擁有多元化的品牌矩陣，美容和保健品牌「美麗田園」、 「奈瑞兒」、「貝黎詩」和「思妍麗」，醫療美容品牌「秀可兒醫美」，及亞健康醫療品牌「研源醫療」。集團旗下擁有超過730家門店，遍佈全國超過100個都市，為中國高線都市的數百萬中高端客戶提供美麗與健康服務。

欲瞭解更多信息，請瀏覽 https://ir.beautyfarm.com.cn/.

投資者和媒體查詢，請聯絡:

美麗田園醫療健康產業有限公司

陸平

電話: +86 (21) 6095-3299

電郵： [email protected]

SOURCE 美麗田園醫療健康產業有限公司