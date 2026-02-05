美高梅中國公佈2025年全年業績

收益、經調整EBITDA及市場份額持續增長創歷史新高

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」，香港聯交所股份代號：2282）今日公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2025年12月31日止十二個月（「本年度」）的選定未經審核財務數據。

本集團欣然見證澳門於2025年持續增長，訪澳旅客人數由2024年的3,490萬人次增至2025年約4,000萬人次。每日訪客量上升15%至109,779人次。

2025年，澳門博彩毛收入亦持續增長。全年市場博彩毛收入按年增長9%至2,470億澳門幣或每日6.78億澳門幣，相當於2019年的85%。於2025年期間，各季度分別實現1%、8%、13%及15%的按季增長。

於2025年，美高梅中國在多個業務分部均錄得增長創新高。物業訪客量按年上升14%。每日博彩毛收入增加11%。

本集團淨收入按年增長11%至2025年的348億港元。

經調整EBITDA亦於2025年增長10%至100億港元歷史高位。本集團的經調整EBITDA利潤率保持在28.8%（2024年：28.9%），反映業務以大眾市場為核心，並保持營運效率。

美高梅中國的市場份額從2024年的15.8%進一步攀升，創下16.1%的新高。美獅美高梅的市場份額為10.1%，澳門美高梅則為6.0%。

本集團的財務狀況穩健。截至2025年12月31日，本集團的流動資金總額為約240億港元，包括銀行結餘及現金、以及循環信貸融通的可供動用借款額。

美高梅秉承款待傳統，榮獲七項2025年度《福布斯旅遊指南》五星殊榮，彰顯了團隊締造非凡體驗的承諾。

於本年度，澳門美高梅推出28套雍貴別墅及雍貴薈，加上其他優化工程相繼完成，此半島物業致力為高端客戶提供更尊貴的體驗，展現我們對流行時尚品味與趨勢的洞悉。

美高梅與蜚聲國際的導演張藝謀聯合打造於美獅美高梅的駐場演出《澳門2049》，於「2025微博旅遊之夜」榮獲「微博文旅傳播貢獻IP」大獎。這項殊榮不僅印證我們在文旅傳播領域的成就，更彰顯了我們在推動澳門發展成為以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作平台方面的積極貢獻。自首演以來，《澳門2049》吸引的國際觀眾逾30%，充分體現其日益增長的全球影響力以及激發世界對中華傳統文化興趣的實力。

澳門美高梅的「保利美高梅博物館」於去年11月迎來了第一百萬位觀眾，是一個非凡的里程碑。博物館佔地近2,000平方米，以國家一級文物展標準精心打造，融合了傳統工藝與先進科技，為觀眾打造身臨其境的世界級文化體驗。

博物館首展「藍色飄帶—探索神秘海域邂逅絲路遺珍」榮獲全國博物館十大陳列展覽精品「國際及港澳台合作獎」殊榮。目前博物館正在舉辦第二展「絲路」，透過200餘件歷史文物和當代藝術作品，呈現陸上絲綢之路的史詩故事。展覽以獨特新穎的方式策展敘事，重塑過去與現在的對話，帶領觀眾踏上超越時空的文化之旅。

美高梅中國首席執行官馮小峰表示：「我們很高興看到美高梅中國在市場中表現優異，多個業務分部去年均實現增長，創下新高。我們全年保持超過16%的市場份額，得益於我們營運團隊對高端客戶的深刻理解及保持良好關係，而高端客戶正是推動市場發展的動力。」

繼雍貴別墅推出後，美獅美高梅已開始將部分客房改建為約60間全新套房，進一步鞏固了旗下酒店的互補優勢，澳門美高梅為半島領先的酒店，而美獅美高梅銳意成為高端客戶的首選目的地。

馮小峰表示：「我們致力於為賓客打造獨特優質的體驗，並積極響應澳門政府的願景，將澳門發展成為國際多元旅遊目的地。隨著澳門非博彩娛樂活動日益豐富，我們相信會有更多旅客因而到訪澳門，從而推動澳門的長期可持續發展。」

關於美高梅中國控股有限公司

美高梅中國控股有限公司（股份代號：2282）簡稱美高梅，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權之企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店，一為位於澳門半島、屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店－澳門美高梅；另一為 2018年開業、位於路氹城的現代豪華綜合度假酒店－美獅美高梅，使我們在澳門的版圖擴大逾一倍。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）擁有（紐約證券交易所代號：MGM）。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店（Bellagio）、阿麗雅賭場酒店（ARIA）、美高梅大酒店 （MGM Grand）、曼德拉灣大酒店（Mandalay Bay）及拉斯維加斯美高梅公園酒店（Park MGM）。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽 www.mgmresorts.com。

