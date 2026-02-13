親臨森美術館六本木交叉點2025展覽，體驗日本當代藝術

六本木交叉口2025展覽的主要亮點

1. 神秘AI氣泡裝置《The Moon Underwater》（A.A.Murakami）

該作品喚起了日本獨有的瞬時之美，包括夜空明月和飄落櫻花。

2. 《Subway Exit》（ZUGAKOUSAKU & KURIEITO），高達250米！

幽默與沖擊力並存，堪稱本屆展覽一大亮點。

3. 和田禮治郎《MITTAG》：琥珀色的東京風景，獨一無二的視角。

玻璃夾層中灌注白蘭地的巨幅雕塑作品。透過這一獨特視角眺望東京。

除上述亮點外，從傳統工藝到人工智能，本屆展覽還呈現更多激發思考的多元作品。

展覽名稱：六本木交叉口2025：流逝的是時間，而我們是永恆的

時間：2025年12月3日（周三）至2026年3月29日（周日）

場地：森美術館

詳情請訪問森美術館官方網站：www.mori.art.museum

關於森美術館

森美術館於2003年開館，致力於成為具有國際影響力的當代藝術博物館，也是東京六本木新城作為「城市文化心髒」的象征。該館秉持全球視野，持續呈現來自世界各地的先鋒視覺藝術、建築、設計及其他創意實踐，並以一貫關注當代性與國際性的獨特視角加以詮釋。作為日本及亞太地區當代藝術的核心陣地，森美術館通過聚焦區域藝術生態、解讀多元文化背景，並將新興潮流置於更廣闊的全球語境中加以定位，發揮著尤為重要的作用。與此同時，美術館始終踐行「藝術 + 生活」的理念，致力於推動藝術融入社會生活的方方面面，助力構建豐饒、靈動且充滿活力的理想社會。

SOURCE Mori Art Museum