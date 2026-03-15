金斯瑞生物科技公佈2025年業績：穩健增長蓄勢待發，業務增長迎來再加速

金斯瑞集團輪值CEO邵煒慧表示：「2025年的業績體現了公司核心業務的穩健增長與平台能力的持續提升。依托創新驅動和全球化戰略，金斯瑞不斷強化三大業務板塊的協同優勢。未來，我們將繼續深化技術創新與全球運營能力建設，與全球合作夥伴共同成長，為客戶與股東創造長期價值。」

業務板塊亮點

金斯瑞生命科學——依托「從基因到蛋白」的一體化飛輪效應，實現第二增長曲線突破

金斯瑞生命科學板塊全年收入約522.1百萬美元，同比增長14.8%；經調整毛利267.3百萬美元，同比增長12.5%。增長主要得益於「基因到蛋白」一體化平台協同效應的持續釋放，以及全球化佈局帶來的收入結構多元化。公司通過品牌升級與精準營銷持續拓展客戶基礎，新客戶銷售額實現快速增長，同時歐洲和亞太市場份額進一步擴大，鞏固其全球市場競爭力。

蓬勃生物——收入增速持續攀升，全球業務穩健擴張

生物藥CRDMO平檯子公司蓬勃生物持續擴大業務規模。2025年，蓬勃生物收入約388.7百萬美元，同比增長309.1%；經調整毛利約258.4百萬美元，同比增長1697.5%。公司緊抓市場機遇，憑借平台優勢精準匹配市場需求，常規服務業務實現穩健增長，收入的有機增長超過21%。同時依托自有平台和高潛力資產，穩步推進多個項目，以賦能客戶成功，加速藥物研發進程。

百斯傑——以創新性研發和全球化戰略，驅動業務持續增長

工業合成生物學子公司百斯傑持續推進「AI+合成生物學」研發體系，加速創新產品商業化。2025年，百斯傑收入約為58.0百萬美元，同比增長7.9%；經調整毛利約為23.0百萬美元。同時，公司憑借AI研發平台效力的提升，專利申請達歷年最高，研發效率取得歷史性突破，為創新產品的全球推廣奠定堅實基礎。公司的創新甜蛋白產品MelliaR在獲得美國FDA GRAS認證後，正積極推進中國市場准入，預計今年年中將正式啟動商業化，為業務增長注入新的活力。

全球運營與可持續發展

金斯瑞持續推進自動化、數字化及全球生產網絡建設，構建更具效率與韌性的全球化運營平台。同時，2025年公司成功完成品牌煥新，進一步強化了「以客戶為中心、與客戶一道Scripting Possibilities」的理念。此舉驅動我們持續賦能全球科學家與合作夥伴，將「可能」化為現實，加速創新與突破，進一步提升全球品牌影響力與客戶體驗。

在可持續發展方面，金斯瑞持續推進ESG實踐，不斷獲得多項國際權威認可，包括MSCI AA評級、入選富時社會責任指數系列、獲得EcoVadis銀牌評級，並成功入選2026年標普全球可持續發展年鑒，躋身全球可持續發展標桿企業之列。

展望

在生命科學創新爆發的拐點，金斯瑞錨定「技術驅動+全球佈局」雙輪戰略：一方面加速AI賦能研發、生物智造升級與前沿療法落地；另一方面深化生命科學、生物藥CRDMO與合成生物學三大引擎的協同效應，構建全球競爭力，確保公司在新週期中持續領跑，為客戶創造價值，為股東兌現長期回報。

2025年財務表現*

收入

於2025年，本集團錄得收益約959.5百萬美元，較2024年的約594.5百萬美元增加61.4%。這主要是由於(i)許可收益大幅增加，主要源自禮新所產生的分許可收益；(ii)持續投入商業推廣，配合全球品牌煥新提升品牌知名度，尤其在歐美市場成效顯著；(iii)業界對AI驅動藥物開發及多抗體藥物開發需求持續增長，帶動基因至蛋白業務快速成長；(iv)成功把握住生物制劑CRDMO需求回升及市場環境復甦的趨勢加速增長；及(v)推出創新性工業酶制劑產品，不斷拓展市場。

毛利

於2025年，本集團的毛利由2024年的約272.1百萬美元，增加103.3%至約553.2百萬美元。毛利增加主要是由於收益增加，特別是生物制劑開發服務分部的許可收益增加。經調整毛利較上期增加98.6%。

銷售及分銷開支

於2025年，本集團的銷售及分銷開支由2024年的約88.1百萬美元，增加12.9%至約99.5百萬美元。這主要由於(i)擴充商業團隊並加強在當地招聘經驗豐富的專業人才，及(ii)持續投資區域運營以支撐全球關鍵市場的業務發展與客戶參與度。經調整銷售及分銷開支較上期增加14.6%。

行政開支

於2025年，行政開支由2024年的約114.4百萬美元，增加12.4%至約128.6百萬美元。這主要是由於(i)產能擴建配套及增強行政職能導致開支持續增加，及(ii)新廠籌備階段所產生的相關費用。經調整行政開支較上期增加14.8%。

研發開支

於2025年，研發開支由2024年的約53.8百萬美元，增加32.4%至約71.2百萬美元，主要歸因於專業人才招募數量增加以及戰略研究計劃的擴展。經調整研發開支較上期增加32.8%。

持續經營業務經調整淨利潤

報告期內本集團持續經營業務的經調整淨利潤約為230.3百萬美元，較上期增長285.0%。

投資者及媒體聯繫：



投資者關係

郵箱：[email protected]

媒體咨詢

郵箱：[email protected]

公司官網： https://www.genscript.com.cn

財務回顧

*為更好地反映本集團現有業務及經營的關鍵表現，經調整淨利潤按不包括以下各項的淨虧損計算：(i)以股權結算的股份薪酬開支；(ii) 收購及優先股公允價值虧損的影響；(iii)外匯遠期和期權合約虧損；(iv)長期資產減值虧損；(v)匯兌損益；(vi)非流動金融資產的公允價值收益或虧損；(vii)股權融資活動的未實現融資成本； (viii) 應占傳奇集團的虧損及解除合併的服務費；及(ix)於傳奇集團投資的減值。本文件旨在提供簡要信息，並非針對公司、其證券或任何相關事項的完整或全面說明。如欲獲取更多詳細信息，敬請參閱金斯瑞集團3月15日發佈於公司官網的正式公告，一切信息應以正式公告為準。

SOURCE 金斯瑞生物科技股份有限公司