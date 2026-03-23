復銳醫療科技2025年業績實現穩健增長

國際市場表現強勁驅動業績增長，注射填充業務持續快速攀升

达希斐®中國市場初期商業化成效顯著，市場拓展穩步推進

香港2026年3月23日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股票代碼：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客户導向的美麗健康生態系統，今日公佈截至2025年12月31日止年度經審核綜合全年業績（「報告期」）。報告期內，依託清晰的戰略佈局與高效的執行力，公司在注射填充業務及國際市場強勁增長的帶動下，實現了整體收入與盈利能力的穩步提升。

財務概覽

收入為365.3百萬美元，較2024年同比增長4.7%。

注射填充業務收入為28.0百萬美元，較2024年同比增長185.6%。

國際市場 ① （除北美）收入較2024年同比增長20.1%。

（除北美）收入較2024年同比增長20.1%。 亞太地區收入為147.4百萬美元，較2024年同比增長26.9%，佔總收入的40.4%，成為公司收入貢獻最大的區域。歐洲、中東及非洲的收入分別為56.4百萬美元和36.4百萬美元，較2024年同比分別增長11.7%和5.3%；北美實現收入111.0百萬美元，較2024年同比下降19.2%。

毛利率為58.9%，2024年同期為62.1%，毛利率下降主要受到收入區域結構調整，產品結構變化，以及新實施進口關税的影響。

淨利潤為25.0百萬美元，較2024年的28.8百萬美元同比下降13.1%。淨利潤率為6.8%，2024年同期為8.2%。經調整淨利潤為31.0百萬美元，較2024年的28.7百萬美元同比增長7.9%。經調整淨利潤率為8.5%，2024年同期為8.2%。

末期股息

董事會決議就截至2025年12月31日止年度宣派末期股息每股股份0.095港元（含税）。

主要成果

能量源設備業務：鞏固核心優勢，夯實行業領導地位

復銳醫療科技能量源設備產品矩陣持續夯實公司在全球醫療美容市場的領先地位。Alma Harmony在國際市場保持強勁的發展勢頭，其Harmony Bio-Boost療法斬獲ELLE Awards等多項國際權威獎項，進一步穩固該平台作為求美者主流優選方案的市場地位。Alma Hybrid更實現連續五年業績增長，充分彰顯公司核心能量源設備平台的長效發展韌性。在中國市場，「鈦提升」的成功推出，進一步深化公司在高端醫美細分領域的市場佈局，築牢品牌競爭壁壘。

注射填充業務：市場佈局穩步拓寬，業務增長勢頭強勁

復銳醫療科技持續在全球核心市場豐富注射填充產品矩陣。达希斐®於中國市場取得重要里程碑，順利獲得監管批准並完成首批臨床應用，目前產品已覆蓋國內多個省市，出庫量突破萬件，產品交付與臨床使用數量穩步增長。與此同時，Profhilo、Revanesse分別在泰國、英國市場表現出強勁增長態勢，充分印證醫美從業者對公司產品的認可度與採用率持續提升。繼在以色列成功上市後，公司新一代透明質酸填充劑Hallura的全球商業化佈局亦在穩步推進。

構建智慧美學生態系統

作為構建智慧美學生態系統戰略的重要舉措，復銳醫療科技於報告期內推出多項核心創新成果。Universkin by Alma作為一款AI驅動的個性化皮膚護理系統，可通過先進的皮膚檢測分析，助力醫生為求美者定製專屬護膚配方。該系統已在美國及中國香港特別行政區成功上市，將個性化護理服務從臨床治療場景延伸至日常護膚全環節。與Sylton聯合研發的AI產品Alma IQ™，憑藉高精度的皮膚影像與診斷分析功能，與Universkin by Alma形成高效協同，為制定精準醫美治療方案提供堅實技術支撐。

未來展望

依託強勁的運營韌性，復銳醫療科技全面開啓以構建全鏈路美麗健康生態體系為核心的新戰略發展階段。公司將持續深化全球本土化佈局，加速落地中國本土生產基地，賦能核心能量源設備技術的區域研發與本土化製造。同時加大在能量源設備、注射填充、診斷及個性化護膚領域的研發投入，為全球求美者打造差異化的美麗健康解決方案。

2026年，公司將重點推進达希斐®在中國大陸的商業化深耕與市場擴張，同步加快多款注射填充產品的監管審批進程。此外，公司將進一步拓展Alma Harmony、Universkin by Alma及Alma IQ™的全球市場版圖，持續滲透AI技術在皮膚診斷、個性化治療方案制定及求美者長期護理全場景的深度融合與落地應用。同時，公司將積極探尋契合生態佈局的戰略併購機會，持續強化生態體系的核心競爭力與創新研發能力。

業務執行將聚焦亞太與北美兩大核心市場，實施差異化發展策略。在亞太地區，公司將以生態體系為核心驅動，憑藉本土化定製解決方案持續加大市場覆蓋度，築牢區域競爭優勢。在北美市場，面對複雜的市場環境，公司將聚焦精細化運營與戰略能力建設，依託深度市場數據分析與優化的區域資源配置，為業務長期穩健增長築牢發展根基。

管理層評論

復銳醫療科技董事長Lior Moshe Dayan先生表示：「隨着求美者認知水平持續提升、醫美治療普及度不斷擴大，醫療美容行業正展現出強勁的長期發展韌性。憑藉對這一行業趨勢的前瞻性預判，復銳醫療科技已構建起涵蓋能量源設備、注射填充、診斷及AI驅動護膚的全維度美麗健康生態體系。依託全球化的市場佈局與深厚的醫療機構合作積澱，這些戰略基石不僅有力支撐了公司2025年的業績表現，更為未來的持續發展奠定了堅實基礎。」

復銳醫療科技首席執行官Eyal Ben David先生表示：「2025年是復銳醫療科技夯實下一階段增長根基的關鍵之年。公司能量源設備產品矩陣需求持續旺盛，注射填充業務實現穩步擴張，這充分印證了醫美從業者對復銳醫療科技一體化美麗健康解決方案的認可度與採納率持續提升。報告期內，公司生態體系戰略推進取得重大突破，通過Alma IQ™升級診療諮詢服務體驗，依託Universkin by Alma推出AI個性化護膚方案，既為合作方與醫美機構創造了更高價值，也讓公司得以精準把握全球醫美市場的長期發展機遇。」

復銳醫療科技聯席首席執行官兼首席財務官李家宏先生表示：「2025年，復銳醫療科技積極應對外部挑戰，有序推進各項戰略部署，財務表現穩健向好。公司全年收入同比增長4.7%，其中下半年實現同比、環比雙位數增長，增長動能持續增強。在精細化成本管理與運營效率提升的雙重驅動下，公司盈利能力進一步優化，經調整淨利潤同比增長7.9%。展望未來，公司將持續聚焦核心業務投入與新增長引擎培育，同時積極探尋契合美麗健康生態佈局的戰略併購機會，通過豐富產品矩陣、強化創新研發能力、持續提升本地化研發與生產能力，為公司長期高質量發展注入強勁動力，切實為股東創造可持續的價值回報。」

①國際市場指不包括北美在內的全球其他市場

關於復銳醫療科技

復銳醫療科技有限公司（股票代碼：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標杆。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

更多信息，請訪問：www.sisram-medical.com。

前瞻性聲明

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SOURCE 復銳醫療科技有限公司