復銳醫療科技攜旗下品牌Alma亮相2026年IMCAS世界大會，引領智能醫美新趨勢

臨床數據展現疤痕管理、肌膚煥活與紋身清除的智能化技術方案

香港2026年2月6日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，宣布旗下核心子公司、公司能量源設備品牌Alma，於2026年1月29日至31日在巴黎舉行的IMCAS世界大會上，展示了其對「智能醫美」的未來願景，重點呈現了公司致力於賦能從業者，提供個性化、循證的解決方案，以提升求美者護理水平並推動現代美學實踐發展。

作為IMCAS科學項目的核心貢獻者，復銳醫療科技在會上發佈了多項最新臨床數據與案例研究，進一步鞏固了公司在智能化能量源醫美解決方案領域的引領地位。相關研究成果聚焦於Alma多技術激光平臺在多種應用領域中的創新性價值，涵蓋作為現代醫美基礎方案的先進激光煥膚技術，以及可在單一平臺上運用多波長進行複雜紋身祛除的綜合治療。這些成果有力印證了Alma在智能化能量源解決方案方面的領導力，也體現了其在推進循證醫美實踐的堅定承諾。

會議期間，Alma重點演示了其在關鍵適應症上的技術突破，其中包括Alma Hybrid平臺結合手術及類固醇經皮遞送技術治療瘢痕疙瘩的最新臨床研究。此外，大會還圍繞痤瘡與痤瘡疤痕的全臨床周期管理展開探討，並現場展示了Alma屢獲殊榮的Harmony Bio-Boost膠原蛋白刺激再生療法。同時，復銳醫療科技推出的智能皮膚分析平臺Alma IQ，進一步體現了其在患者首次接觸時即支持個性化評估與輔助醫生製定精準治療方案的能力。

復銳醫療科技及Alma首席執行官Eyal Ben David先生表示：「IMCAS是引領全球醫美未來發展的最具影響力的科學平臺之一。我們今年深度參與並擴大參會規模，彰顯了Alma以嚴謹的臨床證據與顛覆性技術創新重新定義醫美護理的承諾。通過推進精準診斷、個性化治療方案及聯合護理方案，我們正賦能從業者提供優質的診療效果，並將醫美服務延伸為可持續的長期求美者體驗。」

科學議程結束後，復銳醫療科技董事長Lior Dayan先生受邀出席IMCAS世界大會經濟論壇La Tribune，與全球行業領袖共同探討智能科技與臨床研究將如何重塑醫療美學的未來格局。

