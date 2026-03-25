滬上阿姨公佈2025年全年業績

聚焦高質量增長 收入利潤双增长

一體兩翼業務取得突破 持續鞏固行業地位

業績亮點：

收入達4,465.64百万元人民幣，同比增長36.0%；

毛利達1,404.23百万元人民幣，同比增長36.7%；

年內溢利達501.32百万元人民幣，同比大幅增長52.4%；

經調整年內溢利達570.33百万元人民幣，同比增長36.4%；

全國門店數量破萬，總數達11,449間；

董事會建議派發末期股息每10股10元人民幣（含稅），共計派發末期股息約105.20百万元人民幣。全年共計派發股息超176.32百万元人民幣，與股東共享經營成果。

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 滬上阿姨（上海）實業股份有限公司（「滬上阿姨」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股票代碼：2589.HK）發佈截至2025年12月31日止之年度「報告期」或「年度」）之綜合年度業績。報告期內，公司實現營業收入約4,465.64百万元人民幣，較去年同期增長約36.0%；毛利同比增長約36.7%至1,404.23百万元人民幣，年內溢利約501.32百万元人民幣，同比增長52.4%；經調整年內溢利約570.33百万元人民幣，同比增長約36.4%。

2025年，公司堅持以加盟業務為核心，持續深耕下沉市場，邁入萬店規模新階段。在「每日健康+」理念引領下，公司全年推出213款新品，構建差異化產品競爭力。年內，公司深耕供應鏈提效及數字化升級，支撐門店網絡高效運營。同時，通過全域佈局多維觸達用戶，會員生態持續驅動複購黏性。

聚焦下沉市場佈局，萬店規模下經營提質

在戰略佈局上，公司聚焦下沉市場覆蓋了全國300多個城市，其中三線及以下城市門店占比達52.7%，同比提升2.3個百分點，實現了極廣的地理覆蓋與品牌滲透。下沉市場作為現制茶飲預期增長最快的區域，按門店總數計算，公司在中國下沉市場的中價現制茶飲店品牌中擁有強大市場地位。憑藉領先的門店覆蓋率與供應鏈網絡優勢，公司牢牢把握該市場的長期增長潛力。

報告期內，公司全國門店數量達11,449家，正式邁入萬店規模新節點。在門店規模迅速擴張的同時，公司高度關注門店經營品質及渠道網絡運營效率，按照有進有退原則，主動優化網絡佈局，根據經營狀況對已有門店進行管理、幫扶及優化調整。未來公司仍將持續聚焦門店經營品質提升和盈利能力優化，助力加盟商穩健經營，提升消費者服務水準。

在鞏固國內基本盤的同時，公司於2025年積極推動品牌國際化進程，門店覆蓋美國、韓國和馬來西亞，共開設45家門店。進一步拓展了業務的國際覆蓋範圍。

構建差異化品牌矩陣，多品類創新推動增長

2025年，公司以「每日健康+」為理念，開發了眾多具有差異化競爭優勢的新產品，並持續改良現有產品，共計推出了213款新品，覆蓋了更廣泛的消費場景，形成了多元產品矩陣的差異化競爭優勢。

主品牌「滬上阿姨」先後推出羽衣甘藍系列果蔬茶及五色慢養瓶系列等新品，精準捕捉消費者對健康飲品的進階需求，憑借超高的顏值、豐富的營養成分以及身心同養的創新理念，進一步強化品牌在消費者心中的健康心智。

同時，公司將咖啡打造為重點推廣品類，透過升級咖啡機與咖啡豆品質，推動咖啡與茶飲的融合創新，拓寬消費場景，提升門店經營活力。「茶瀑布」品牌則堅持「真茶真奶」的理念，主打高質平價原葉鮮奶茶，以扎實用料與親民定價打造高性價比體驗，廣受消費者喜愛。

供應鏈體系數字化升級，支撐門店網絡擴張

依託規模化門店網絡所形成的海量採購需求，公司持續強化供應鏈議價能力與管控水準，驅動供應鏈管理數字化與智能化升級，支撐門店網絡的運營效率提升與下沉市場的快速擴張。

在採購端，公司積極深耕全球產地資源，通過構建源頭直採直供模式，與優質供應商及OEM廠商建立深度綁定合作，全面深化供應鏈上遊佈局，並通過採購平臺的標準採購機制，大幅提升核心品類品質與安全穩定性。通過構建多元化供應體系，結合自設生產設施補充核心物料，為加盟業務的連續性提供堅實支撐。

物流與倉儲方面，公司建立起覆蓋全國的供應鏈網絡。部分大型倉儲物流基地及全部前置冷鏈倉庫與獨立第三方專業機構合作，結合自營倉儲資源統籌調度，實現資源互補與高效協同。截至2025年12月31日，公司供應鏈網絡包括16個大型倉儲物流基地，4個設備倉庫，7個新鮮農產品倉庫及11個前置冷鏈倉庫。年內，集團聚焦倉網結構調整，持續優化倉店距離以降低配送成本。同時，推進全鏈路數字化與智能化改造，依託充足運力儲備，高效承接節日活動與集中訂單高峰，為門店網絡穩定運營與規模擴張提供堅實支撐。

品牌營銷多維觸達，會員生態驅動復購

在產品力持續升級的同時，公司通過數字化營銷和會員體系，提高了品牌知名度與用戶黏性。公司利用小紅書、抖音、微信等多平台矩陣與公眾互動，並推出各類優惠活動以提升品牌曝光與顧客參與。

在品牌形象建設上，通過聘請代言人開展品牌形象合作，進一步提升品牌美譽度與市場熱度，有效帶動了核心系列產品的銷售表現；同時，公司緊貼市場趨勢與消費者審美偏好，開展熱門IP聯名合作，持續強化消費者對品牌的認知與認同，提升品牌市場吸引力。

會員生態層面，截至2025年12月31日，微信小程序註冊會員數達到154百萬人，平均季度活躍會員為17.4百萬人，季度複購率進一步提升至42.5%。

展望未來

1. 渠道拓展：有序擴張門店，提升單店盈利

公司將科學篩選區域佈局網格、按階段有序推進門店擴張策略，精準匹配不同細分市場需求，不斷提升單店盈利能力與投資回報效率，縮短加盟商投資回收期。公司將繼續秉承互利共贏的理念，完善加盟商管理體系，以優質產品與高效服務吸引並留存優質加盟商夥伴。

2. 產品創新：緊跟消費趨勢，推動茶咖融合

公司將持續增強研發能力，密切跟蹤消費趨勢與行業動態，依託對消費者偏好的深刻理解打造更多爆款產品；同時加快咖啡品類佈局節奏、創新消費場景與銷售模式，推動咖啡與茶飲的融合創新，啟動多元化消費需求。

3. 供應鏈升級：完善物流網絡，提升供應效率

公司將進一步加強與國內外優質供應商的合作，拓展供應來源並提升議價能力；通過優化供應計劃與資源配置結構、強化倉儲與配送的協同效率，結合門店擴張計劃與現有倉儲佈局，持續擴大冷鏈物流網絡覆蓋，暢通倉儲與配送的銜接環節，提升供應鏈響應速度與成本控制水準，為全國門店提供穩定、高效的物資保障。

4. 品牌建設：實施差異化多品牌戰略，不斷提升品牌競爭力

公司將持續深化多品牌戰略，依託品牌的差異化定位，通過多樣化產品、靈活定價與多元消費場景，滲透不同細分市場，擴大市場份額；同步強化品牌塑造與市場推廣，不斷提升品牌形象與知名度，夯實品牌競爭力。

5. 數字化建設：強化全流程數字化應用，持續友好運營與食安管控

公司將持續加大資訊技術與數字化投入，將數字化貫穿業務全流程，通過數據分析優化人力配置、運營流程與決策效率；同時以數字化手段強化食品安全管控，降低運營成本，推動業務全鏈條的迭代升級，確保整體運營的高效與合規。

關於滬上阿姨（上海）實業股份有限公司

滬上阿姨（上海）實業股份有限公司（2589.HK）成立於2013年，並於2025年5月在香港聯合交易所主板成功上市，是一家快速增長的全球化多品牌現制飲品公司。公司旗下擁有「滬上阿姨」、「茶瀑布」及「滬咖」三大品牌通過豐富的品牌矩陣，精准契合消費者需求。公司採用加盟業務為核心的發展模式，互利共贏的加盟體系成為其與加盟商長期穩定合作的基礎。在戰略佈局上，公司聚焦下沉市場，目前已在全國300多個城市建立逾萬家門店，在中國下沉市場的中價現制茶飲店品牌中擁有強大市場地位。

滬上阿姨官方網站：https://www.hsay.com/

SOURCE Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.