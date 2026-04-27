愛博醫療公佈2025年年度報告及可持續發展報告

報告期內公司持續優化財務結構，資產負債率穩步下行，總資產同比增長 11.18%，歸母所有者權益增長 15.74%，為後續研發創新、產能擴張及長期戰略佈局築牢資金保障。

報告期內，公司落實權益分派方案：向全體股東每 10 股派發現金股息 3.50 元人民幣（含稅），合計派息金額6,764.11 萬元人民幣（含稅），現金股息規模同比提升31.33%。同時公司以自有及自籌資金回購公司股份，累計回購14.28 萬股，回購總金額2,004.36 萬元，充分體現對公司長期價值及未來發展信心。

三大核心賽道持續突破，產品增長動能強勁

公司堅定踐行研發創新驅動戰略。2025 年全年研發投入1.56 億元人民幣，研發投入占營業收入比例高達10.54%。高強度、持續性研發投入支撐公司在行業承壓背景下，三大主營業務收入全部實現同比正向增長。

眼科手術領域持續高端化升級，人工晶狀體收入同比增長1.43%，中國首款非球面有晶體眼人工晶狀體龍晶 ®PR、焦深延長型人工晶狀體普諾明 ® 全景 ®、多焦點人工晶狀體普諾明 ® 全視 ®等核心產品加速放量；市場表現強勁。與此同時，包括三焦散光矯正、PRT在內的多款在研新品正有序推進，持續加深技術護城河，為未來增長構建堅實動能。

近視防控領域，青少年近視防控剛需的驅動下，公司角膜塑形鏡業務實現穩健增長，收入同比增長4.67%，在青少年近視防控剛需驅動下，市場份額持續穩固。普諾瞳 ®AI 角膜塑形鏡驗配平臺優化臨床效率，高透氧及短週期產品研發保持行業領先。

視力保健板塊堅持「醫療 + 消費」雙輪驅動及國際化佈局，加大研發與管道投入，隱形眼鏡收入同比增長7.53%，自主研發矽水凝膠隱形眼鏡已自主研發，進一步打開高端市場，另一方面，功能性鏡片、三類護理液等多個陸續落地，產品矩陣日臻完善，盈利結構持續優化。

依託完善創新產品管線，多款重點產品迎來關鍵產業化節點，非球面三焦散光矯正人工晶狀體、矽水凝膠隱形眼鏡彩片及角膜塑形用硬性透氣接觸鏡NOP已進入註冊階段，散光矯正型有晶體眼人工晶狀體（PRT）正穩步推進臨床試驗。儲備專案加速轉化上市，將為公司未來業績增長注入充足動能。

內生增長 + 外延擴張雙輪並進，全球化佈局提速

在深耕三大主營業務基礎上，公司同步推進內生增長與外延擴張協同發展。戰略收購德美醫療，正式切入運動醫學全新賽道，打造新的曲線；依託香港國際化平臺開展海外並購、設立愛博瑞士，搭建歐洲區域業務樞紐，全球化佈局邁出實質性關鍵步伐，多業務協同持續構築綜合競爭壁壘。

可持續發展、品質認證與國際准入成果豐碩

報告期內，公司通過ISO 14001 環境管理體系、ISO 50001 能源管理體系認證，總部獲評北京市綠色工廠，首次開展年度溫室氣體盤點；累計舉辦及參與科普慈善公益活動17 場，全年榮獲各類榮譽超過40 項，上交所資訊披露連續三年獲評最高評級A 級。

國際認證與註冊取得重大突破，為跨境業務、出口分銷及全球化銷售網路搭建提供堅實合規支撐。單焦及 EDF 人工晶狀體取得MDR CE 技術評估證書；多款預裝式人工晶狀體獲馬來西亞、越南、秘魯等「一帶一路」沿線國家註冊准入，持續拓寬海外新興市場管道。；順利通過韓國藥監部門現場品質體系審核；有晶體眼人工晶狀體、全系列人工晶狀體、角膜塑形鏡等多款產品取得香港衛生署醫療器械科表列證書。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累計申請專利 480 項，累計授權有效專利291 項，境外專利覆蓋歐洲、美國、日本、韓國、新加坡等地區。完善且全球化的專利佈局，持續構築牢固技術壁壘，保障國際市場銷售、產品出海及海外並購業務順利推進，同時進一步強化公司在全球眼科醫療器械領域的核心競爭力與長期可持續盈利能力。

學術生態建設持續深化，全年參與及主辦學術活動豐富：全國行業會議18 場、自辦會議65 場、省市及醫院行業年會43 場；線上會議參與人數超1,400 人、觀看人次近10,000 人次、累計播出時長超1,700 分鐘。

公司正式加入ISO/TC172/SC7 國際眼科光學和儀器標準化技術委員會，參與起草及修訂多項國家及行業標準，涵蓋框架鏡、人工晶狀體、角膜塑形鏡、有晶體眼人工晶狀體、生物材料等領域，積極推動行業高品質發展。

產教融合、社會責任持續深化

公司設立「普諾瞳・星火計劃」人才培養項目，深化校企合作，共建實訓基地及產教融合平臺。報告期內，專案捐贈物資價值超70萬元人民幣，惠及學生2,000餘人。自2022年以來，已累計合作院校16所，培育學生4,500餘人，捐贈物資價值超530萬元人民幣，惠及視光從業人員15,000餘人。此外，愛博醫療隱形眼鏡24小時智慧門店專案成功入選北京市《2025年重點應用場景專案擬支持專案名單》。

報告期內，愛博醫療與香港理工大學達成全面戰略合作並正式簽署合作協定。公司將與理大共建長戰略協同機制，于聯合研發、臨床轉化、人才培育三大核心領域實現全方位深度聯動。透過整合公司產業化優勢與高校前沿科研資源，持續優化科研成果轉化效率，強化高端眼科醫療產品產業化能力。

關於愛博諾德 ( 北京 ) 醫療科技股份有限公司

愛博諾德（北京）醫療科技股份有限公司，是上海證券交易所科創板上市企業（股票簡稱"愛博醫療"，股票代碼：688050），總部位於北京市昌平區科技園區，是國家高新技術企業、國家級專精特新"小巨人"企業。公司是一家創新驅動的眼科醫療器械製造商，產品涵蓋眼科手術治療、近視防控和視力保健三大領域，全力為眼科手術、屈光不正矯正和視光消費提供一站式解決方案。立足於人工晶狀體、角膜塑形鏡和隱形眼鏡三大核心產品，公司已戰略性擴大對眼健康全生命週期產品管線的覆蓋。

SOURCE 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司