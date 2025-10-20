2025 ESMO主席論壇口頭報告|維迪西妥單抗一線治療尿路上皮癌RC48-C016研究實現重大突破

柏林 2025年10月20日 /美通社/ -- 德國柏林當地時間10月19日，在2025年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）年會上，一項來自榮昌生物「維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗對比化療一線治療HER2表達的局部晚期或轉移性尿路上皮癌」（RC48-C016）Ⅲ期臨床研究代表中國泌尿腫瘤領域首次榮登大會主席論壇，由北京大學腫瘤醫院郭軍教授重磅發佈，該研究同步全文在線發表於《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）。這是中國尿路上皮癌領域最高級別循證首次得到國際權威學術會議和頂級期刊的雙重認可。

研究結果顯示，RC48-C016研究達到無進展生存期（PFS）和總生存期（OS）雙主要研究終點，經盲態獨立影像評審委員會（BIRC）評估的PFS達到13.1個月，OS達到31.5個月，研究結果具有統計學顯著差異和重大臨床獲益。

這項研究作為HER2-ADC一線治療HER2表達（IHC 1+/2+/3+）局部晚期/轉移性尿路上皮癌（la/mUC）迄今唯一的、隨機對照設計的中國高級別循證醫學證據，結果一經公佈引發了全球學者高度關注和熱烈討論。

全面超越，達到PFS和OS雙主要終點

當地時間10月19日下午，ESMO大會迎來重磅時刻： RC48-C016研究的主要研究者、北京大學腫瘤醫院郭軍教授登上大會主席論壇作重磅口頭報告，向全球首次公佈了該研究的突破性結果。現場有超過9000名腫瘤領域專家、投資人和產業界人士等共同見證這一時刻。

RC48-C016研究是一項隨機對照、多中心III期臨床研究，在既往未接受過系統治療且存在HER2表達（HER2 IHC 1+/2+/3+）的局部晚期或轉移性尿路上皮癌（la/mUC）患者中，對比維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗和吉西他濱聯合順鉑/卡鉑的療效和安全性。該研究於2022年6月啟動，全國76家臨床研究中心參與，共入組484例受試者。研究的雙重主要終點為PFS和OS，次要終點包括客觀緩解率（ORR）、疾病控制率（DCR）及安全性等。

截至2025年3月31日的研究結果顯示：

在無進展生存方面，維迪西妥單抗聯合治療組的 中位 PFS達到13.1個月，顯著優於化療組的6.5個月，腫瘤無進展生存中位時間與化療相比翻倍，疾病進展或死亡風險降低64% （風險比HR=0.36，95% CI: 0.28–0.46，P<0.0001）。

（風險比HR=0.36，95% CI: 0.28–0.46，P<0.0001）。 總生存數據同樣令人振奮，在本次生存中期分析中，維迪西妥單抗聯合治療組的 中位 OS為31.5個月，對比含鉑化療組的16.9個月 ，不僅將延緩疾病進展轉化為長期生存獲益，且獲得了超越化療近乎一倍的總生存時間，患者死亡風險降低 46% （HR=0.54，95% CI: 0.41–0.73，P<0.0001）。

（HR=0.54，95% CI: 0.41–0.73，P<0.0001）。 腫瘤緩解方面，由BIRC評估的 ORR在維迪西妥單抗聯合治療組高達76.1%，遠超化療組的50.2%；疾病控制方面，維迪西妥單抗聯合治療組的DCR高達91.4%，遠超化療組的77.6% 。

。 在主要亞組分析中，不論患者是否適合接受順鉑治療、HER2表達狀態及腫瘤發生部位等，中位PFS時間和中位OS時間與含鉑化療相比均具有顯著改善。

此外，該聯合方案所展現的安全特性更優。維迪西妥單抗聯合治療組≥3級治療相關不良事件總體發生率僅為55.1%，顯著低於化療組的86.9%。

「這是全球首個在HER2表達中國mUC患者一線治療中，證實HER2-ADC聯合免疫顯著優於標準含鉑化療的大型III期隨機對照臨床研究，奠定了維迪西妥單抗聯合免疫在HER2表達mUC患者晚期一線治療的標準治療地位。不僅標誌著中國創新藥物研發正引領全球腫瘤治療變革，也為其他癌種探索類似聯合策略提供了關鍵依據。」正如郭軍教授所評價，RC48-C016研究成功證實了維迪西妥單抗+特瑞普利單抗聯合方案在晚期一線治療中全面超越傳統化療，標誌著尿路上皮癌治療格局的重大變革，推動中國診療路徑的革新的同時，將為全球臨床實踐提供高級別證據。

在隨後的專家點評環節，意大利IRCCS聖拉斐爾醫院的安德烈亞•內基（Andrea Necchi）教授高度評價了RC48-C016研究。他指出，該研究實現了HER2陽性尿路上皮癌治療領域的重大突破。相較於化療，維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗的治療方案能顯著改善患者的PFS和OS，具有重要的統計學意義與臨床價值，為這類患者提供了全新的治療選擇。

精準治療，惠及HER2表達全人群（IHC 1+/2+/3+）

尿路上皮癌是泌尿系統最常見的惡性腫瘤，存在巨大的未滿足臨床需求。

中國學者在HER2-ADC治療UC的探索中走在世界前列，HER2-ADC維迪西妥單抗已於2021年率先在中國獲批上市，可用於治療HER2過表達的（IHC 2+/3+）晚期轉移性尿路上皮癌，其療效和安全性優異。

RC48-C016研究以前瞻性的臨床設計拓展到HER2表達全人群（IHC 1+/2+/3+）。在接受HER2檢測的765例患者中，632例患者具有HER2表達的特徵（IHC 1+/2+/3+），約占接受HER2檢測患者人群的82.6%。該研究共納入484例患者，以1:1方式隨機分組。本研究設計中預設了分層因素，主要包括順鉑是否耐受、HER2表達狀態（HER2 IHC 1+ vs IHC 2+/3+）及是否有內臟轉移情況等。

結果顯示，維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗方案的療效獲益在所有預設亞組中均表現一致。無論患者HER2表達狀態及順鉑耐受性如何，無論腫瘤發生於上尿路還是下尿路，維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗相比化療均顯著改善PFS和OS，有力證明了其在尿路上皮癌全人群的獲益。

「維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗取得的顯著生存獲益， 不受HER2表達水平高低或順鉑是否可耐受狀態的影響，具有跨人群的普適價值。」 郭軍教授表示，HER2表達全人群（IHC 1+/2+/3+）獲益是該研究最具顛覆性價值的發現之一。

維迪西妥單抗聯合免疫，鑄就一線治療新標桿

毫無疑問，RC48-C016研究是全球晚期尿路上皮癌一線治療領域的一個里程碑，標誌著HER2表達患者群體的治療模式迎來了根本性轉變：

其一，RC48-C016研究作為全球首個在HER2表達（IHC 1+/2+/3+）晚期尿路上皮癌一線治療中頭對頭證實HER2-ADC與免疫治療聯合方案顯著優於傳統含鉑化療的III期試驗，其PFS、OS、ORR、安全性等卓越數據的公佈，為臨床醫生提供了強有力的決策依據，將推動該方案成為中國mUC患者新的一線治療標準，並有望改寫臨床診療指南。

其二，該研究成功踐行了尿路上皮癌基於人群顯著生物學標記物特徵的精準醫療理念。通過將精準診療優勢人群從傳統的HER2高表達（IHC 2+/3+）拓展至HER2表達（IHC 1+/2+/3+）患者，使得超過80%的尿路上皮癌患者有望從該治療方案中顯著獲益。在當前已實現尿路上皮癌HER2常規檢測的中國臨床實踐中，為多數人群提供了精準治療優選方案並為患者的抗HER2治療提供了精準依據，推動了全球尿路上皮癌治療理念和策略的全面升級，並正在引領這一聯合治療方案在尿路上皮癌不同疾病分期中的持續探索浪潮。

其三，該聯合方案大幅降低了傳統鉑類化療的毒性，顯著提升了患者治療耐受性和依從性，並為後續的持續治療提供了保障，實現了腫瘤控制、長期生存與生活質量的平衡優化。

上市四年來，維迪西妥單抗憑借卓越療效，在尿路上皮癌治療領域實現了從晚期後線到一線治療的跨越，全面突破了傳統化療瓶頸，持續拓展著臨床價值邊界。RC48-C016研究數據的揭曉，再次兌現了其巨大的臨床治療潛力。

基於RC48-C016研究的突破性成果，榮昌生物已於今年7月在國內提交維迪西妥單抗聯合特瑞普利單抗一線治療HER2表達局部晚期或轉移性尿路上皮癌的新適應症上市申請。這不僅將滿足國內臨床需求，更有潛力成為影響全球治療格局的「中國方案」。

相信，隨著隨訪時間的進一步延長，維迪西妥單抗必將呈現更為成熟的臨床獲益數據，釋放更為廣闊的治療前景。

