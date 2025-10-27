賦能全球航旅生態！易寶支付亮相2025 ITB Asia

展會現場，易寶支付聯合創始人余晨表示：「這是易寶支付連續第三年亮相 ITB Asia，我們始終認為，支付不僅是資金流轉的工具，更是連接全球文旅資源的重要紐帶。易寶支付希望通過專業的交易服務，一方面幫助中國文旅機構打通'走出去'的資金鏈路，讓全球遊客更便捷地體驗中國文旅魅力；另一方面助力國際航旅企業更好地對接中國市場，實現雙向共贏。未來，我們會持續深化'跨境與出海拓展'戰略，為全球旅遊行業的創新復甦注入中國支付力量。」

作為此次參展的核心亮點，易寶支付為全球航旅企業帶來了成本低、匯率優、時效快的「一站式全球企業賬戶交易服務方案」。該方案依托覆蓋跨境全鏈路的收付兌能力，圍繞全球航空旅遊產業鏈上下游需求，一個賬戶，便能滿足航旅企業在開拓國際業務過程中諸如全球收款、全球付款、匯率資金管理等複雜的資金處理需求。

易寶支付相關負責人介紹到，依托22年垂直行業深耕積澱與技術創新，易寶支付已構建起覆蓋200多個國家和地區、支持60多種貨幣兌換的智能交易網絡，憑借智能外匯引擎、全球賬戶體系、資金處理路由系統三大核心能力，為航旅企業提供專業合規的資金管理、有優勢的外匯服務及交易服務解決方案，以及貼合不同業務場景的定制化服務，成為眾多航旅企業拓展國際業務的 「支付後盾」。

此次參展，既是易寶支付踐行「加深跨境與出海拓展」戰略的重要實踐，也是其傾聽全球市場需求、優化區域化服務方案的關鍵契機。未來，易寶支付將繼續以 「企業級數智交易服務」為引擎，深耕數字航旅等核心領域，不斷提升跨境支付服務能力，為更多企業提供高效、安全、便捷的全球交易解決方案，同時持續加強與行業夥伴的合作，共同探索文旅與支付融合發展的新路徑，為全球旅遊經濟的復甦與增長貢獻力量。

Business Contact:

Lingshu Meng

[email protected]

SOURCE 易寶支付