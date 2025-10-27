YeePay Pamerkan Berbagai Solusi Pembayaran Global Terpadu di ITB Asia 2025, Dukung Ekosistem Pariwisata Global

Dengan tema "Exploring Trends and Innovations Shaping the Future of Travel", ITB Asia edisi tahun ini menghadirkan lebih dari 1.900 ekshibitor dan 18.500 praktisi industri dari kawasan Asia-Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Acara ini menjadi wadah penting bagi kolaborasi global, inovasi, dan pertukaran gagasan di sektor pariwisata.

Sebagai ekshibitor, YeePay memperkenalkan Solusi Transaksi Akun Perusahaan Global Terpadu (One-Stop Global Enterprise Account Transaction Solution) yang dirancang untuk menjawab tantangan utama maskapai penerbangan, agen perjalanan daring (OTA), dan penyedia layanan pariwisata ketika mengelola pembayaran lintasnegara. Dengan solusi ini, berbagai perusahaan dapat menerima pembayaran, melakukan pembayaran, dan mengelola valuta asing secara terpadu melalui satu akun — dengan biaya lebih rendah, nilai tukar lebih kompetitif, dan waktu penyelesaian yang lebih cepat.

"Partisipasi kami di ITB Asia tahun ini merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut," ujar Yu Chen, Co-Founder, YeePay. "Kami menilai, sistem pembayaran bukan hanya sarana transfer dana, namun juga jembatan yang menghubungkan sumber daya pariwisata global. Melalui layanan transaksi yang profesional dan mematuhi regulasi, YeePay berkomitmen membantu perusahaan pariwisata dan budaya Tiongkok untuk berekspansi ke luar negeri sekaligus mempermudah pelaku industri pariwisata mancanegara merambah pasar Tiongkok."

Setelah lebih dari 22 tahun menguasai keahlian industri dan inovasi teknologi, YeePay telah membangun jaringan transaksi global cerdas yang mencakup lebih dari 200 negara dan wilayah, serta mendukung lebih dari 60 mata uang. Melalui sistem akun global, smart FX engine, dan infrastruktur pengelolaan dana berbasiskan AI, YeePay menyediakan layanan manajemen dana yang mematuhi regulasi, layanan valas yang lebih baik, dan solusi transaksi yang dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis.

Dengan memadukan teknologi keuangan dan pariwisata budaya, YeePay terus berkomitmen mendorong inovasi, pemulihan ekonomi, dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor pariwisata global.

Tentang YeePay

Berdiri pada 2003, YeePay adalah perusahaan terkemuka yang menyediakan layanan pembayaran pihak ketiga di Tiongkok, diawasi oleh Bank Sentral Tiongkok. YeePay melayani lebih dari satu juta klien perusahaan di berbagai industri, termasuk pariwisata, ritel, tekfin, bisnis lintasnegara, dan layanan pemerintah digital.

