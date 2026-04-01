如祺出行2025業績公告｜收入大增114.6%，盈利兌現加速毛利增幅高達395.3%

廣州、深圳和香港2026年4月1日 /美通社/ -- 3月31日，出行科技與服務公司如祺出行（OnTime）發佈截至2025年度全年業績公告。報告期內，公司核心財務指標全面向好，錄得總收入52.86億元（人民幣，下同）、同比大增114.6%，年內訂單量、交易額均錄得翻倍增長，利潤大幅改善48.1%。公司報告期內錄得毛利6.28億元、同比大增395.3%，毛利率翻倍提升至11.9%。

相關報告展現出如祺出行業務高速增長與經營質量持續改善的雙重良好態勢。公司在保持網約車核心業務穩健擴張、訂單量大幅增長106.2%的同時，技術服務收入規模大增487.4%、毛利率達14.8%。Robotaxi業務加速規模化擴張，AI數據服務已覆蓋多場景並獲得商業兌現、成為驅動公司未來發展的新增長曲線。

業績高增且盈利能力顯著提升

收入大增114.6%，毛利增長近四倍

報告顯示公司總收入從2024年的24.63億元躍升至52.86億元，增幅高達114.6%，實現翻倍增長。這一增長主要得益於公司與第三方出行服務平台合作持續深化，以及地域擴張策略成功落地，推動出行服務交易額從29.79億元大幅增至64.26億元。

值得關注的是，公司盈利能力在2025年獲得顯著提升。報告期內，公司毛利從2024年1.27億元大幅增長395.3%至6.28億元，增幅接近四倍，公司毛利率由2024年5.1%大幅提升至11.9%，提升6.8個百分點，同時利潤大幅改善48.1%。

如祺出行主營業務包括出行服務、技術服務（包括AI數據及模型解決方案、高精地圖）以及車隊銷售及維修業務，三大業務板塊毛利率均於2025年達到雙位數。

公司方面提到，用戶流量增加帶動訂單量上升等原因，共同推動出行服務毛利率從5.0%提升至11.7%。

規模經濟效益帶動運營效率提升

訂單量及交易額翻倍增長、多項費用雙位數下降

相關數據顯示，2025年，如祺出行核心業務運營數據全面飄紅。其中，出行服務全年訂單量達到2.33億單，同比增長106.2%；交易額增至64.26億元、增幅約115.7%，每單平均交易額從26.4元提升至27.6元。

此外，出行服務作為公司核心收入來源，2025年收入達50.97億元，同比增長131.8%，相關數據驗證了如祺出行以「漣漪模式」深耕核心市場，將運營效率調至最優，然後高效複製拓展新興區域的戰略有效落地及商業價值兌現。

在業務高速擴張的同時，如祺出行通過推進成本優化，實現多項費用雙位數下降，顯示出規模經濟效益已為公司帶來良好的經營效率提升。報告顯示，2025年，公司一般及行政開支同比下降18.1%至1.11億元，財務成本降至90.5萬元，降幅達48.9%。

Robotaxi車隊規模大幅擴充

AI+數據成「新增長曲線」

作為如祺出行第二增長曲線戰略佈局，Robotaxi業務在2025年取得重要進展。公司採用有人駕駛網約車與Robotaxi服務並行的混合運營模式，在確保用戶出行體驗的同時，逐步推進自動駕駛技術商業化落地。

3月19日，如祺出行宣佈其Robotaxi運營實現大規模升級，由如祺出行運營的Robotaxi車輛規模大幅擴大至約600輛。按照如祺出行「Robotaxi+」戰略，公司計劃在未來5年與合作夥伴構建超萬輛規模的Robotaxi車隊，運營擴展至百城，並計劃投入10億資金在100個城市建設1000個三級運維網絡，支撐10萬輛Robotaxi運維能力。

此外，如祺出行的技術服務業務也錄得收入達到1.60億元、同比大幅增長487.4%，成為公司增長最快的業務板塊，同時實現毛利率達14.8%。

據公司信息披露，AI數據服務產品及解決方案為該業務創造了主要收入貢獻。

如祺數據是如祺出行推出的全棧式AI數據生產、服務、管理解決方案，目前已進入智駕智艙、大模型、消費電子、金融服務、醫療健康及科研機構等多個重點行業AI應用場景。

如祺出行方面表示，將繼續堅持對技術服務業務的資源投入，為公司長期可持續發展注入強勁動力。

SOURCE OnTime