雲迹科技2025年營收增長23%至3.01億元，智能體收入飆升194%

分場景看：酒店場景收入2.44億元，同比增長20.1%；技術場景收入2,964萬元，增長160.4%；工廠場景收入1,509萬元，增長393%。海外收入增長92.1%，達到1,906萬元，占總收入比重提升至6.3%，日本、東南亞和中國香港為2026年優先拓展市場。

研發投入達6,215萬元，占收入的20.6%。截至年末，公司擁有997項專利，參與完成11項國家及行業標準。其智能體智能診斷系統（HQAS）支持23種語言，已在數千家酒店部署。

據弗若斯特沙利文數據，雲迹科技在中國酒店場景機器人服務智能體市場中以13.9%的收入份額位居第一。

雲迹科技創始人、董事長兼總裁支濤表示：「我們將持續加大研發投入，推動行業標準建設，吸引全球優秀人才。」

SOURCE 北京雲迹科技股份有限公司