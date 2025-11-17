伯恩光學楊俊建入選《財富》2025年40歲以下最具潛力商界精英

香港 2025年11月17日 /美通社/ -- 全球最具影響力之一的商業雜志《財富》發佈2025年「中國40歲以下最具潛力的商界精英榜」，伯恩光學控股有限公司執行董事、副總裁楊俊建先生憑藉在製造業數字化轉型及技術創新領域的卓越成就榮耀登榜。

這位從金融領域跨界製造業的新生代領軍人物，自2019年加入伯恩光學以來，掀起了「數字化革命」，投入數億元構建SAP、ERP全流程管理系統及5G工業互聯網平台，實現伯恩公司全球九大先進製造基地高效協同，產品良品率躍升至行業標桿水平。