伯恩光學楊俊建入選《財富》2025年40歲以下最具潛力商界精英

香港 2025年11月17日 /美通社/ -- 全球最具影響力之一的商業雜志《財富》發佈2025年「中國40歲以下最具潛力的商界精英榜」，伯恩光學控股有限公司執行董事、副總裁楊俊建先生憑藉在製造業數字化轉型及技術創新領域的卓越成就榮耀登榜。
這位從金融領域跨界製造業的新生代領軍人物，自2019年加入伯恩光學以來，掀起了「數字化革命」，投入數億元構建SAP、ERP全流程管理系統及5G工業互聯網平台，實現伯恩公司全球九大先進製造基地高效協同，產品良品率躍升至行業標桿水平。
楊俊建深知「創新是企業的生命線」，力推伯恩光學構建「基礎研究—技術轉化—產業應用」全鏈條創新體系。其積極促成與香港理工大學、香港城市大學等高校共建聯合實驗室，推動微晶玻璃3D熱彎、納米微晶鍍膜等前沿技術產業化；並主導推出的技術品牌——伯恩光學「魔女披風」超硬膜。
作為新一代製造業變革者，楊俊建以數字化轉型為引擎，以科技創新為核心動力，推動伯恩光學重塑中國智能製造競爭力，帶領伯恩光學在全球產業鏈中搶佔高端話語權，成為粵港澳大灣區製造領跑先鋒。
