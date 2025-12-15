伯恩光學榮獲2025年國際設計大獎銀獎

國際設計大獎(IDA)是美國最負盛名的設計大賽之一，被公認為全球卓越設計的標桿。該獎項由Farmani Group（多個國際知名獎項的主辦方）於2007年創立，旨在表彰建築、室內設計、產品設計、平面設計和時尚領域富有遠見的設計師與新銳人才。IDA的評審團由來自全世界的行業專家、藝術家和編輯組成，聚焦突破性創新、概念創意和卓越工藝。

伯恩光學的獲獎設計

「魔女披風」超硬膜是一種用於智能手機玻璃蓋板的革新性鍍膜，具有獨創的4000層結構。採用超硬保護層，莫氏硬度超過7，抗摔/防刮性能提升10倍。該產品還包含多個抗反射塗層，在提升透光率的同時，降低光線反射率，盡可能減少反光，帶來清晰的視覺享受。此外，長效抗指紋塗層，結合納米級拋光工藝，耐摩擦次數達15000次，而摩擦系數僅為0.02，確保操作順滑流暢。

展望未來

伯恩光學控股有限公司是全球最大的蓋板玻璃制造商之一，也是蘋果、三星等知名手機品牌的長期核心供應商。公司很榮幸能獲此獎項，並將持續致力於尋求突破，打造更加智能、可持續且設計美觀的工業制造解決方案。伯恩光學將繼續精益求精，確保產品實現創新性、實用性與時尚性的完美平衡。敬請期待更多驚喜，一起重新定義智能制造的未來！

