中興通訊發布2025年度可持續發展報告：AI驅動綠色數智未來

夯實創新底座，以AI重塑數智發展新動能

中興通訊堅定推進「連接+算力」雙輪驅動戰略，全面擁抱AI，持續深化「All in AI，AI for All」。過去一年，中興通訊堅持高強度研發投入，全年研發費用達227.6億元，營收占比約17%。公司以前沿技術探索與協同創新為核心，重點布局連接（6G、光通信與IP網絡）、算力、能源技術、智能終端（如AI終端）、操作系統、數據庫及芯片等關鍵領域，全年共申報並獲得科技項目逾百項。

報告顯示，截至2025年12月31日，中興通訊累計申請9.5萬件全球專利、歷年全球累計授權專利超5萬件。其中，在芯片領域，擁有約5,900件專利申請、累計授權專利超3,700件；在AI領域，擁有近5,500件專利申請，有近一半已獲授權。在研發領域，AI工具已得到廣泛應用，開發人員使用滲透率高達79.78%，AI代碼生成率達到31.45%。中興通訊在中國專利獎評選中已累計獲得11項金獎、3項銀獎、39項優秀獎，在廣東省專利獎評選中累計獲得31項獎項，技術創新實力持續領跑行業。

科學降碳引領，鋪就「數字林蔭路」

面對氣候變化的全球性挑戰，中興通訊持續通過綠色運營、綠色供應鏈、綠色數字基座及綠色行業賦能四大維度鋪設「數字林蔭路」，堅定履行科學碳目標（SBTi）承諾。2025年，通過管理節能，基於AI的動態彈縮及遠程控制等技術手段，中興通訊超額達成公司《2024零碳戰略白皮書》中設立的第一階段目標，實現范圍1&2（運營排放）碳排放較基准年2021年減少46%。此外，2025年公司實現范圍3（上下游排放）系統產品使用維護階段物理強度減排8.55%，終端產品全生命周期絕對排放同比減少3.05%。憑借在環境治理方面的卓越表現，中興通訊連續三年榮登CDP氣候變化最高級別「A評分榜單」。

綠色運營方面，中興通訊從能源結構優化、技術節能細化、節電管理、雙碳數字化到能力建設與意識提升，形成了系統化的降碳路徑。2025年，公司新增完成西安、長沙光伏項目建設，全年光伏年發電量達3,922萬度。此外，中興通訊積極參與綠電交易，全年共獲得綠色電力證書交易憑證3.37萬張（合計3,369萬度）。

綠色供應鏈方面，中興通訊將低碳要求全面納入SPIRE2.0供應鏈戰略，協同合作伙伴，以技術驅動，構建端到端綠色供應鏈，推進產業鏈可持續發展。2025年，隨著西安、長沙基地獲得「國家級綠色工廠」認證，公司目前已有三家國家級綠色工廠和一家省級綠色工廠。過去一年裡，中興通訊完成對97家供應商實施雙碳培訓，對158家供應商進行雙碳審核，指導了152家主力供應商（覆蓋采購額50.82%）完成碳盤查，並推動83家供應商參與CDP披露。

綠色數字基座方面，中興通訊通過采用自研低功耗芯片、液冷等先進散熱技術、站點疊光及全生命周期碳足跡管理，為行業提供綠色的數字基礎設施。截止到2025年底，公司共完成240款產品碳足跡評估，已經實現所有產品類別全覆蓋。

綠色行業賦能方面，中興通訊利用ICT技術（如5G、雲、AI、數字星雲平台），為千行百業提供數字化轉型解決方案，助其實現節能降碳與提質增效。比如，中興通訊助力本溪工具股份有限公司開展智慧工廠建設，通過5G+工業互聯網方案，成功實現各工序一線操作者數量累計下降20%，年產量提升1.5倍，原材料采購提前時間縮短40%，停工待料時間減少50%，交貨時間縮短20%，助力企業綜合競爭力有效提升。

踐行科技向善初心，共建包容美好社會

中興通訊始終秉持「以人為本」的理念，致力於讓不同地區民眾享有平等的通信權利與數字機會。2025年，公司已為全球三分之一人口提供網絡服務，將可持續的基礎設施和技術賦能延伸到世界各地。從在海拔4500米以上的西藏巴青縣人民醫院部署FTTR-B全光融合組網，為偏遠地區搭建醫療互通橋梁，到通過非洲「信號升格」項目在埃塞俄比亞鄉村建成152座農網站點，為超百萬當地民眾提供穩定的網絡服務，中興通訊正以科技踐行數字普惠，持續構建包容、公平、智慧的數字世界。

中興通訊始終將人才視為企業最寶貴的財富，致力於構建學習型組織，持續構建AI時代的員工賦能生態。2025年，公司員工參與培訓覆蓋率穩定保持100%，常態化開展EAP（員工關愛計劃）項目；ISO 45001職業健康安全管理體系認證覆蓋國內所有運營與生產場所及海外30個國家。

在公益方面，2025年，中興通訊持續深化志願服務體系建設，員工志願者總數突破2萬人，年度全球公益活動達600余場。一直以來，秉持「讓善意到達每一個角落」的願景，公司在中國、印度、印尼、西班牙、南非、埃塞等40多個國家根據受助者實際需求，通過科學合理的項目策劃，聚焦公益助學、醫療救助、低碳環保、鄉村振興四大領域，持續開展全球化公益行動，累計受益人群超百萬。

夯實合規根基，強化治理韌性

中興通訊持續完善「戰略－決策－執行」三層可持續發展治理體系，前瞻應對新興風險，確保戰略穩健實施。2025年，公司維持ISO 22301:2019BCM業務連續性管理體系認證持續有效，認證范圍覆蓋五大制造基地和主要研發中心，並推動主要供應商建立BCM管理體系。中興通訊ISO 37001反賄賂管理體系認證也持續有效，覆蓋包括38個業務重點國家在內的子公司與分支機構。此外，公司已正式上線「企業出海數據跨境合規服務平台」，提供一站式數據跨境合規解決方案，助力企業應對全球復雜合規挑戰。

中興通訊視數據合規治理和信息安全治理體系為公司治理整體架構的重要組成部分。2025年，中興通訊持續保持ISO/IEC 27001信息安全管理體系認證和ISO/IEC 27701隱私信息管理體系（PIMS）認證有效性，發布了更新版《隱私保護白皮書》，並新增五款核心固網多媒體產品成功通過歐盟 ePrivacy機構權威認證，獲得ePrivacyseal Global 證書。

作為聯合國全球契約組織（Global Compact）以及全球賦能可持續發展倡議組織（GeSI）的成員，同時也是國際電信聯盟（ITU）發起的Partner2Connect（P2C）數字聯盟項目的重要參與方和首批領軍者（P2C Champion），中興通訊在ESG領域的不懈努力持續獲得國內外權威認可。2025年，中興通訊連續四年獲晨星SUSTAINALYTICS低ESG風險評級，連續四年榮登《財富》中國 ESG 影響力榜單，連續六年榮獲ATD人才發展協會「卓越實踐獎」，並再度入選標普《可持續發展年鑒（中國版）2025》。此外，中興通訊還入選了央視總台「ESG上市公司先鋒100（2025）」，以及由人民日報海外網和GYBrand聯合發布的「2025年度中國出海品牌100強指數」榜單，同時入選「2025年中國企業ESG藍皮書案例」，並榮獲鳳凰衛視「ESG年度傳播影響力先鋒」榮譽等。

展望未來，中興通訊將繼續積極發揮基礎技術研發創新與商用優勢，切實助力聯合國可持續發展目標（SDGs）的落地，持續為利益相關方創造長期價值，推動社會向更高效、更綠色、更智能、更普惠方向演進。

欲了解《中興通訊2025年度可持續發展報告》詳情，請訪問：

https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/cn_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2025_cn.pdf

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SOURCE 中興通訊股份有限公司