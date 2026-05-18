中興通訊亮相GSMA LATAM M360峰會：AI與網絡雙向賦能，重構拉美數字商業模式

面對AI產業浪潮，中興通訊於2025年初進行「連接+算力」雙輪驅動戰略升級，明確「成為網絡連接與智能算力的領導者」的發展願景。陳志萍表示，該戰略與本次GSMA峰會核心理念高度契合，未來中興通訊將跳出傳統網絡連接服務范疇，持續升級基礎網絡能力，全面拓展AI與智算業務布局，通過AI賦能網絡、網絡支撐AI的雙向融合模式，重構適配AI時代的全新商業模式，激活拉美數字經濟全新增長勢能。

在AI賦能網絡升級層面，中興通訊提出AI-Native原生網絡理念，將AI能力深度植入網絡全層級、全流程，實現網絡效率最大化與成本最優化。在無線網絡領域，中興通訊全新5G BBU集成原生智算能力，有效提升軟硬件綜合資源效率，實現小區吞吐量提升20%。同時，疊加Super-N高性能功放與AI智能優化技術，設備能耗可節約38%。目前，搭載該技術的AAU、RRU產品已在智利、厄瓜多爾、玻利維亞、巴西、秘魯等多個拉美國家規模部署，累計落地超37000套，每年為本地運營商節省數百萬美元電費，實現高效、綠色、智能的網絡升級。

依托AI-Native技術底座打造的AIR Net高階自智網絡解決方案，讓網絡「自動駕駛」落地商用，全面革新運營商運維模式、降低整體TCO。該方案已在全球多地實現商用落地：助力中國移動江蘇站點能耗下降5%；幫助孟加拉Telenor將網絡故障平均修復時長縮短20分鍾，大幅降低人工運維依賴；助力國內運營商將用戶投訴平均處理時長縮短1.2小時。目前，中興通訊自智網絡能力已獲得TM Forum權威L4級別認證，自研Co-Claw企業級智能體已全面內部落地，持續提升網絡自動化、智能化水平，助力運營商邁向高階自智網絡。

與此同時，網絡升級也是AI產業規模化落地的核心基石。陳志萍指出，未來Token經濟將形成生產、供給、消費三層完整生態，而高質量網絡是串聯全鏈路的關鍵：在Token生產端，通過網算協同優化，最大化釋放GPU算力價值，實現算力提效降本；在Token供給端，以廣覆蓋、低時延、大帶寬的優質網絡，保障AI業務全域可觸達、可部署；在Token消費端，適配海量家庭、行業AI終端與場景化應用需求，依托雲網端一體化協同，全面賦能AI業務普及，助推拉美Token經濟繁榮發展。

針對拉美復雜多樣的網絡環境，中興通訊持續落地場景化覆蓋解決方案，全力消除區域數字鴻溝。室內場景下，與智利Millicom合作部署Qcell方案，實現建築全域千兆穩定覆蓋；偏遠鄉村場景中，攜手巴西Claro落地RuralPilot極簡農網方案，以低成本、易運維的優勢解決亞馬遜廣袤區域的網絡覆蓋難題；同時具備豐富的家庭覆蓋方案，精准匹配拉美不同區域、不同場景的組網需求。

聚焦潛力廣闊的智慧家庭賽道，中興通訊持續打造AI家庭生態，賦能家庭數字化、智能化升級。旗下AI智能智慧屏已成為智慧家庭核心入口，集成語音交互、智能影音、全屋智控、AI助手等多元能力。目前，中興通訊已服務6000萬拉美家庭用戶。同時，公司深耕Wi-Fi接入領域多年，全系Wi-Fi ONT產品技術領先、性能成熟，穩居拉美市場份額TOP2，憑借強勁的室內覆蓋與組網能力，為拉美家庭AI場景規模化落地築牢網絡底座。

陳志萍表示，中興通訊將持續扎根拉美市場，深化AI與網絡的雙向融合創新，持續落地綠色、高效、智能的全棧ICT解決方案，助力本地運營商完成戰略轉型，從傳統連接服務商升級為數字經濟賦能者，全方位滿足行業與家庭的全場景智能化需求，攜手共建拉美智能、普惠、可持續的數字新生態。

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