汽車之家發佈2025年三季度財報：AI與O2O雙輪驅動 生態佈局加速落地

香港 2025年11月6日 /美通社/ -- 香港時間2025年11月6日晚，中國領先的汽車互聯網服務平台汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM; 港交所代號：2518）對外披露2025年第三季度財務業績。財報顯示，公司本季度總營收17.78億元人民幣，歸屬於汽車之家的經調整淨利潤為4.07億元人民幣。值得關注的是，在線營銷及其他業務收入同比增長32.1%，展現出公司在多元化業務拓展與數字化服務能力方面的持續提升。

立足專業深度與視角廣度，推進多元內容生態建設

2025年，汽車之家在內容建設方面持續深耕，從「專業深度」與「視角廣度」兩個維度同步發力，構建起更加豐富、立體的內容生態體系。在2025年國內外重要車展報道中，汽車之家實現了全球視野與本土洞察的雙線覆蓋。在慕尼黑國際車展上，通過高密度雙語直播、專業視頻內容及全球媒體渠道，將中國汽車產業的前沿技術與創新成果推向世界舞台，彰顯了「中國智造」的全球影響力。在成都國際車展期間，整合18家主流車企資源，打造「汽車之家直播專屬時段」，實現新車報道首日100%全覆蓋。

除了專業車展報道，汽車之家也在內容生態建設方面取得關鍵進展。旗下新成立的「知家傳媒MCN」，正積極構建以汽車內容為核心，輻射科技、旅遊、海外生活等多領域的創作者矩陣。通過整合專業PGC內容、權威OGC資訊與真實UGC體驗，汽車之家不斷拓展內容邊界，強化用戶粘性。截至目前，平台已匯聚超過200位跨領域優質創作者。

用戶增長數據印證了內容策略的成功。根據第三方權威機構QuestMobile統計，2025年9月，汽車之家移動端日均用戶量達到7,656萬，同比增長5.1%，持續領跑行業。

打造一站式 O2O 車生態，構建線上線下服務閉環

在新能源汽車市場快速發展的背景下，汽車之家積極響應用戶與廠商需求，加速構建「線上+線下」一體化服務生態，致力於打造覆蓋選車、鎖單、交付、售後全流程的O2O車生態閉環。

線上層面，汽車之家於9月下旬預熱推出全新「汽車之家商城」，以交易服務為核心，整合品牌車型資源，為用戶提供透明、便捷的數字化購車通道。線下方面，公司計劃通過之家賣場加盟店、卡泰馳體系以及二手車門店網絡，全面承接交付與服務環節，有效彌補車企在低線市場的覆蓋缺口，真正實現從「線上鎖單」到「線下交付與服務」的全鏈路貫通。基於前期成功驗證，汽車之家計劃在「雙十一」期間正式全面上線商城業務，通過進一步整合產業鏈資源，為用戶提供更精準、高效和專業的購車體驗。

AI 技術驅動服務升級，加速構建二手車標準化體系

作為公司核心戰略之一，AI技術已在汽車之家多個業務環節實現深度應用與系統化部署。本季度，公司完成了對「AI助手」的全面升級，通過強化模型語義理解能力、貫通內容與車型數據庫，並拓展應用場景，實現了「內容即入口，看完即選車」的用戶決策閉環。

在行業層面，汽車之家於9月成功主辦了首屆全球AI科技大會，匯聚了產業鏈核心企業與技術專家，不僅展示了中國在汽車智能化領域的前沿成果，也為行業搭建了高水平的技術交流與合作平台。會上，汽車之家正式發佈了「天樞智能服務平台」。該平台以公司自研的「倉頡」大模型為技術底座，具備開放的工具集與服務分發能力，旨在重塑用戶、平台與生態夥伴之間的協作關係，推動汽車之家從「汽車信息平台」向「產業智慧中樞」戰略升級，進一步鞏固了公司在「技術+生態」上的雙重壁壘。

在二手車業務板塊，汽車之家持續推進交易與服務的標準化、透明化。基於海量歷史交易數據與智能算法打造的「AI查車專家」，已在車輛估價精準度方面達到行業領先水平。同時，「二手車嚴選旗艦店」持續擴大合作商戶規模，未來公司將繼續以誠信體系為基礎，深化與優質二手車經銷商的合作，共同為消費者提供更安心、可靠的二手車購車體驗。

汽車之家董事會主席兼CEO劉斥先生表示：「第三季度，我們以AI與O2O為核心驅動力，全面加速業務落地，並攜手卡泰馳、平安產險等合作夥伴，積極拓展新興業務領域。展望未來，汽車之家將繼續深化產品與業務模式的雙重創新，著力構建更高效、更智慧的汽車生態服務體系，不斷為行業創造持久價值，推動公司實現可持續的穩健發展。」

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2025年9月移動端日均用戶量達到7,656萬，較2024年同期增長5.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車週期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

