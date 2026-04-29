遇見小面首份財報出爐：2025年收入淨利雙增，ESG實踐助力長期價值

近期，「中式面館第一股」遇見小面（2408.HK）披露上市後首份財報。報告期內，公司實現收入人民幣1,622.4百萬元，同比增長40.5% ；實現淨利潤人民幣106.1百萬元，同比增長約74.8%；錄得經調整淨利潤人民幣135.4百萬元，同比增加約111.9%，盈利能力持續改善。截至2025年底，公司餐廳總數已增至503家。

得益於直營餐廳數量增長，來自直營餐廳經營的收入由2024年的人民幣1,001.0百萬元增加4 4 . 9%至2025年的人民幣1,450.2百萬元，該部分收入占比由2024年的 86.7%上升至2025年的89.4%，展現出直營模式的增長韌性。同時，外賣業務收入占總收入比例由2024年的15.6%快速上升至2025年的23.3%，成為收入增長的新動力。

運營效率方面，直營及特許經營餐廳的單店日均訂單分別由2024年的386及390增至2025年的406及412。截至2025年底，遇見小面在中國內地24個城市擁有395家直營餐廳及92家特許經營餐廳，在香港特別行政區有15家餐廳，在新加坡有1家餐廳，全國化與國際化佈局穩步推進。

在業績穩健增長的同時，公司高度重視股東回報。董事會建議派付截至2025年12月31日止年度的末期股息，每股H股人民幣0.03元，2025年整體股息支付率超50%。此舉不僅是對股東長期支持的實質性回報，也彰顯了公司盈利真實、現金流充沛的財務健康度，進一步增強投資者對公司治理水準與品牌價值的認可度和信任度。

ESG實踐縱深：公益與人才共築長期價值

在ESG成為衡量企業長期價值核心尺規的當下，遇見小面已將社會責任嵌入商業模式、應急回應與人才投資之中。2025年度公益捐贈達人民幣140萬元。

自2023年起，公司推出「寶寶餐公益計畫」，每售出一份寶寶餐即捐出0.1元用於公益用途，截至2025年底累計售出約218萬份，彙聚公益資金約21.8萬元，形成「銷量增長—公益池擴大—品牌美譽度提升」的正向迴圈。2025年9月，公司聯合上海聯勸公益基金會捐資10萬元發起「一個雞蛋愛心捐贈活動」，為鄉村兒童提供每日雞蛋及營養課程，以實質行動聚焦弱勢兒童健康與教育支持。在人才創新投資方面，公司與華南理工大學合作設立「校園文化建設基金」及「創新創業公益基金」，2024年捐贈60萬元，計畫五年內累計捐贈300萬元，2025年再捐30萬元，持續支持教育與創新人才培育。

面對突發災害，公司展現出成熟的應急回應能力。2025年11月香港大埔宏福苑火災發生後，公司當天啟動公益應急機制，捐出100萬港元用於受災住戶安置，體現了完善的ESG管治架構與授權機制。

此外，公司高度重視內部人才發展，秉持「人才促進發展」理念，為員工提供持續學習與職業晉升機會。報告期內，全體員工受訓率達100%，累計培訓時長40,756.2小時，人均19.8小時，處於行業較高水準。公司建立了基於數位化基礎設施的線上培訓系統，提供標準化的培訓計畫，並為新員工提供入職綜合培訓，確保專業標準與服務體驗的一致性。在降低門店擴張中的人才培養成本的同時，也縮短了新店爬坡期，為高速開店提供人才供應鏈保障。

從產品驅動的微公益到精准社會議題介入，再到長期教育投資、危機快速回應與內部人才培訓，遇見小面不僅形成「商業與公益共生、短期與長期並重」的清晰路徑，更構建了提升品牌溢價、降低員工流失率、增強投資者信心的戰略性資產。

行業趨勢前瞻佈局，成長空間可期

從行業發展趨勢來看，中式速食賽道正加速向標準化、數位化、品牌化方向升級。首先，消費者對健康、便捷、高性價比餐飲的需求持續提升，具備強供應鏈能力和規模效應的頭部企業將受益於市場集中度提高。其次，AI與自動化技術深度重構成本結構，智能排班、精准庫存、無人配送等應用逐步落地，技術紅利進一步釋放。此外，ESG表現已成為衡量餐飲企業長期價值的關鍵指標，綠色門店、低碳運營、社區責任等非財務因素日益影響資本與消費者的選擇。遇見小面在細分賽道中憑藉產品創新、運營效率和ESG先發優勢，有望持續擴大市場份額。

綜合來看，2025年遇見小面通過美味菜肴、優質服務及獨特的用餐氛圍向顧客提供極致用餐體驗，在盈利表現、財務優化、股東回報、綠色實踐等方面取得諸多亮眼成績，成功實現從規模擴張向品質驅動的轉型。未來，隨著行業集中度提升、數位化與ESG戰略的深入推進，公司的核心競爭力將持續增強，經營業績有望再上新臺階，為行業高質量發展與綠色轉型注入強勁動能。

SOURCE XIAO NOODLES