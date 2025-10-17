普眾發現在2025年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）上公佈其抗CD44v9 ADC（AMT-116）用於晚期EGFR野生型非小細胞肺癌（NSCLC）及其他晚期實體瘤的初步積極數據

AMT-116是一款潛在全球首創的靶向CD44v9的抗體偶聯藥物

AMT-116展現出良好的安全性，主要是可控的血液學毒性和消化系統相關毒性

在未經CD44v9表達篩選、經多線治療的EGFR野生型NSCLC和其他晚期實體瘤中觀察到積極療效信號

上海 2025年10月17日 /美通社/ -- 普眾發現（Multitude Therapeutics, Inc.），是一家專注於ADC藥物開發的臨床階段公司。今日公佈了其正在進行的I/II期開放標籤、多中心、劑量遞增及擴展研究的初步數據。該研究旨在評估潛在全球首創的靶向CD44v9的抗體偶聯藥物AMT-116在EGFR野生型NSCLC及其他晚期實體瘤患者中的療效。該數據於今日在德國柏林舉行的2025年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）上發佈。

這項臨床I/II期首次人體試驗在澳洲、美國和中國開展。研究的主要目的是評估AMT-116在晚期實體瘤受試者中的最大耐受劑量/推薦II期劑量、安全性、耐受性、免疫原性及初步療效。Ia期將確定擴展階段的推薦劑量，Ib/II期將著重在選定腫瘤類型中進一步評估AMT-116的安全性和療效。

截至2025年7月17日，已有164例受試者的數據可供分析安全性。這些受試者接受每兩週一次（Q2W）的AMT-116治療，劑量範圍為1.5至5.0 mg/kg。入組的受試者主要為 NSCLC、鼻咽癌、肛門鱗癌和唾液腺癌等。入組的EGFR野生型NSCLC既往接受過1-5線的治療，在未經CD44v9表達篩選、且經多線治療的EGFR野生型NSCLC受試者中觀察到積極的療效信號。在≥3.0mg/kg的EGFR野生型NSCLC受試者的客觀緩解率（ORR）為40%（6/15），疾病控制率（DCR）為93%（14/15）。在5.0 mg/kg的EGFR野生型NSCLC受試者的ORR為80%（4/5），DCR為100%（5/5）。同時，在鼻咽癌、肛門癌和唾液腺癌亦看到初步療效，在≥3.0mg/kg 劑量下，ORR分別為50% (3/6), 60% (3/5) 和 33% (2/6)。在不同CD44v9表達水平的患者中均觀察到抗腫瘤活性。AMT-116安全性和其他TOP1抑制劑類ADC一致，最常見的治療相關不良事件為可控的血液學毒性。僅觀察到低級別且少量的口腔黏膜及皮膚毒性發生，顯示其良好的可耐受性。

普眾發現聯合創始人兼首席科學官劉淑惠博士表示：「AMT-116的早期臨床結果令人鼓舞，尤其是在EGFR野生型NSCLC和多個晚期實體瘤隊列中觀察到的積極療效——入組的受試者均接受過多線治療且未經CD44v9表達水平篩選。這些數據與臨床前結果一致，共同印證了AMT-116在實體瘤中的廣泛表達。同時，口腔黏膜和皮膚毒性顯著降低，反映了精心設計的連接子-載荷平台所期望的目標——即減少正常組織表達引發的「在靶毒性」。基於這些積極結果，我們正進一步在4.0 mg/kg（Q2W）和5.0 mg/kg（Q2W）劑量組進行擴展研究，以充分挖掘這款全新的ADC的潛力，為NSCLC及其他晚期實體瘤患者帶來更多益處。」

口頭匯報展示詳情：

標題：Updated ongoing Phase I/II clinical trial results of AMT-116, a first-in-class anti-CD44v9 antibody-drug conjugate (ADC), in patients with advanced solid tumors

口頭匯報專題： Developmental therapeutics

時間： 2025年10月17日 – 04:05 PM（歐洲中部時間）

地點：Heidelberg Auditorium - Hall 6.2

口頭匯報編號：922MO

關於AMT-116

AMT-116是一款靶向CD44v9的ADC。AMT-116的結構組成為：與CD44v9具有高結合親和力的專有抗體、可水解的連接子，以及貝洛替康衍生物有效載荷（一種經過臨床驗證、有效的拓撲異構酶-1抑制劑，KL610023，由四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(6990.HK)開發）。CD44v9參與廣泛的生物信號通路，對腫瘤干細胞具有重要作用。該靶點是高丰度細胞膜蛋白，且廣泛過度表達於實體瘤，但在正常組織中表達受限。AMT-116的藥物抗體比值約為7-8。目前正通過I/II期臨床試驗對其在EGFR野生型NSCLC及其他晚期實體瘤患者中的療效進行評估。如需瞭解更多美國、澳大利亞I期臨床試驗 (NCT05725291) 和中國I/II期臨床試驗(NCT06782334)信息，可登錄http://clinicaltrials.gov查詢。

關於普眾發現

普眾發現是一家專注於ADC藥物開發的臨床階段公司。普眾發現使用了兩個技術平台：MabArray—— 一種用於發現新穎的細胞表面抗腫瘤靶點以構建全新靶標(First-in-Class)的抗體平台，以及T1000 —— 一種用於開發ADC的新型連接子-有效載荷技術，利用該平台制備的ADC在旁觀者效應、療效和安全性方面能夠獲得更優化的平衡。MabArray與T1000的結合產生了顯著的協同效應，使普眾發現能夠構建一套ADC「圖冊」，該「圖冊」有望用於治療具有高度未滿足治療需求的惡性腫瘤，並實現更高和更持久的響應。

基於上述技術平台，普眾發現目前有數個ADC管線在開發中，其中包括了3個潛在全新靶標的ADC管線。並且，包括所有潛在新靶在內的多條ADC管線進入了臨床階段，展現了良好的安全性和有效性，為公司平台技術完成了初步的驗證。如需更多信息，請訪問www.multitudetherapeutics.info

