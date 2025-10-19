普眾發現在2025年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）上公布其抗MUC18 ADC（AMT-253）用於晚期惡性黑色素瘤及其他實體瘤的初步積極數據

AMT-253 是一款潛在全球首創的靶向 MUC18 的抗體偶聯藥物

AMT-253 展現出良好可控的安全性，與其他 TOP1 抑制劑類 ADC 一致

在未經MUC18表達篩選、經多線治療的惡性黑色素瘤和婦科腫瘤受試者中觀察到積極療效信號

上海 2025年10月19日 /美通社/ -- 普眾發現（Multitude Therapeutics, Inc.），一家專注於ADC藥物開發的臨床階段公司，今日公布了其正在進行的I/II期開放標簽、多中心、劑量遞增及擴展研究的初步數據。該研究旨在評估潛在全球首創的靶向MUC18的抗體偶聯藥物AMT-253在惡性黑色素瘤及其他晚期實體瘤患者中的療效。該數據於今日在德國柏林舉行的2025年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）上發布。

這項臨床I/II期首次人體試驗在澳洲和中國開展。研究的主要目的是評估AMT-253在晚期實體瘤受試者中的最大耐受劑量/推薦II期劑量、安全性、耐受性、免疫原性及初步療效。Ia期將確定擴展階段的推薦劑量，Ib/II期將著重在選定腫瘤類型中進一步評估AMT-253的安全性和療效。

截至2025年9月8日，已有170例受試者的數據可供安全性分析。這些受試者接受每三周一次（Q3W）的AMT-253治療，劑量范圍為1.6至5.6 mg/kg。入組的受試者主要為惡性黑色素瘤、子宮內膜癌、宮頸鱗癌和子宮平滑肌肉瘤。入組的惡性黑色素瘤既往接受過1-7線的治療，在未經MUC18表達篩選、且經多線治療惡性黑色素瘤受試者中觀察到積極的療效信號。所有的惡性黑色素瘤受試者的客觀緩解率（ORR）為28.6%（16/56，包括15例已確認的部分緩解，以及1例尚未確認部分緩解，仍在繼續治療）。在未經化療治療的惡性黑色素瘤中，皮膚型、肢端型和黏膜型的ORR分別為35%（7/20，均已確認）、50%（5/10，包括4例已確認，以及1例尚未確認，仍在繼續治療）和33.3%（1/3，已確認），初步的中位無進展生存期（mPFS）分別為8.6、8.3和11.0個月。在潛在擴展劑量下的皮膚型黑色素瘤，ORR達到38.9%（7/18，均已確認），mPFS達到8.6個月。在子宮內膜癌、宮頸鱗癌和子宮平滑肌肉瘤均看到初步療效。在不同MUC18表達水平的患者中均觀察到明確的抗腫瘤活性。AMT-253安全性和其他TOP1抑制劑類ADC一致，最常見的治療相關不良事件為可控的血液學毒性。無間質性肺炎和神經毒性發生。

普眾發現聯合創始人兼首席科學官劉淑惠博士表示：「AMT-253的早期結果令人鼓舞，尤其是在晚期惡性黑色素瘤隊列中觀察到的積極療效——入組的受試者均接受過多線治療且未經MUC18表達水平篩選。這些數據與先前發表的臨床前結果*共同展現了AMT-253為這些末線腫瘤患者獲益的潛力。我們期待著這些結果的進一步臨床證實，並充分探索該全新ADC為患者帶來更大益處的潛力。」

標題：Ongoing Phase I trial results of AMT-253, a first-in-class MUC18-targeting antibody-drug conjugate in patients with melanoma and other advanced solid tumors

關於 AMT-253

AMT-253是一款靶向MUC18的ADC。AMT-253的結構組成為：與MUC18具有高結合親和力的專有抗體、蛋白酶可切割的連接子，以及依喜替康有效載荷（一種有效的經臨床驗證的拓撲異構酶-1抑制劑）。該連接子專門設計用於連接依喜替康有效載荷，可生成高度穩定和均一的ADC。該有效載荷不是BCRP/P-gp的底物，而BCRP/P-gp是導致許多療法產生化療耐藥性的藥物外排泵。臨床前研究數據顯示，基於這種連接子/有效載荷的ADC比部分競品ADC具有更強的「旁觀者效應」**。AMT-253的藥物抗體比值約為8。目前正通過I/II期臨床試驗對其在晚期惡性黑色素瘤及其他晚期實體瘤患者中的療效進行評估。如需了解更多澳洲臨床I期 (NCT05906862) 和中國臨床I/II期 (NCT06209580)試驗信息，可登錄http://clinicaltrials.gov查詢。

關於普眾發現

普眾發現是一家專注於ADC藥物開發的臨床階段公司。普眾發現使用了兩個技術平台：MabArray—— 一種用於發現新穎的細胞表面抗腫瘤靶點以構建全新靶標(First-in-Class)的抗體平台，以及T1000 —— 一種用於開發ADC的新型連接子-有效載荷技術，利用該平台制備的ADC在旁觀者效應、療效和安全性方面能夠獲得更優化的平衡。MabArray與T1000的結合產生了顯著的協同效應，使普眾發現能夠構建一套ADC「圖冊」，該「圖冊」有望用於治療具有高度未滿足治療需求的惡性腫瘤，並實現更高和更持久的響應。

基於上述技術平台，普眾發現目前有數個ADC管線在開發中，其中包括了3個潛在全新靶標的ADC管線。並且，包括所有潛在新靶在內的多條ADC管線進入了臨床階段，展現了良好的安全性和有效性，為公司平台技術完成了初步的驗證。如需更多信息，請訪問www.multitudetherapeutics.info

