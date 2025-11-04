聚焦香港金融科技周2025，Fopay 引領跨境數字支付新格局

在 Fopay 展台設有產品操作體驗區，參會者可親自感受其主打的穩定幣跨境匯款與穩定幣安全託管產品。整個操作流程設計簡潔明了，界面直觀易用，從匯款發起到到賬的過程高效順暢，獲得了眾多的參會者認可與好評。除了創新的產品展示，Fopay 還精心準備了多樣的互動體驗與抽獎活動，包括AirPods Pro 3、定製品牌文化衫、定製充電寶和定製轉換插頭等實用好禮。無論是展區布置、互動環節，還是禮品設計的細節，都充分體現了 Fopay 對用戶體驗的重視與品牌溫度。

多位參會嘉賓在現場表示，從這些細節中不難看出 Fopay 對用戶體驗的用心，以及對自身產品的高度信心。Fopay 展位格外引人注目，不僅產品展示專業清晰，互動環節也充滿創意，充分體現了其對跨境數字支付的深刻理解與創新精神。Fopay 展位現場氣氛熱烈、人氣持續高漲，成為本屆香港金融科技周的熱門打卡點之一。

除持續深耕香港市場外，Fopay正將業務輻射至全球範圍。公司未來將重點加碼亞洲、東南亞及歐洲市場，以推動跨境數字支付生態的合規化與普及進程。而Fopay的長期目標在於構建一個安全、合規、高效的全球數字支付網絡，打通數字經濟與傳統金融的壁壘，為企業與個人用戶帶來更自由便捷的資金流通體驗。

面對全球金融數字化的浪潮，該公司表示，未來將堅持創新驅動與用戶中心戰略，持續拓展跨境數字支付的邊界，不斷為全球用戶帶來更多便捷與驚喜，助力行業邁向更加安全、透明與高效的新階段。

