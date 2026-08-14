康怡學林開放日2026載譽歸來 兩天限定課程優惠低至半價

雲集逾40家頂尖教育機構 開放日期間推多重優惠 個別課程低至半價

康怡學林矢志為兒童及青少年營造一個如茂盛叢林般生機勃勃的學習環境，讓孩子們在「學」習園「林」中盡情發掘天賦潛能。學林內逾40家知名教育機構，課程種類包羅萬有，涵蓋語言及學術增潤、音樂及表演藝術、視覺藝術、STEM及思維訓練、體育及舞蹈等多個領域，亮點機構包括兩屆奧運金牌「劍神」張家朗曾受訓的香港劍擊學校、由藝人鄧梓峰創辦的口才訓練學校梓峰教育、著名英語教育集團ABC Pathways School、STEM教育機構The Genius Workshop兒童科技營、致力推廣棋藝文化的中國香港棋院，以及全港知名音樂教育品牌柏斯音樂等等，全面回應不同年齡層兒童及青少年的學習需求。家長可於開放日期間親臨各教育機構查詢課程內容，即場報讀更可尊享獨家優惠。

開放日兩天期間，多間教育機構及學習中心將特別開設免費或特惠試堂，涵蓋創意寫作、運動、音樂藝術等多元範疇，讓小朋友率先體驗課堂氛圍，即場報讀課程更兼享獨家折扣及精美禮品，個別課程優惠更低至半價。與此同時，部分機構將帶來精彩的表演，包括柏斯音樂的音樂演奏、YD跆拳道的跆拳道表演，香港劍擊學校更會上演劍擊比賽示範，讓家長與孩子一同感受不同學習領域的魅力，深入了解各中心的教學特色與上課實況。

消費獎賞兩大任務 豐富禮遇源源不絕

為鼓勵家庭親身體驗康怡學林的多元學習氛圍，今年開放日特別推出消費獎賞兩大任務。參加者可免費登記成為hello恒隆商場獎賞計劃會員，活動期間完成指定消費任務即可換領豐富獎賞。任務一：於康怡學林任何教育機構報讀課程滿指定金額，即可獲贈恒隆電子餐飲優惠券、商務印書館優惠券，以及XVENTURE室內運動競技場入場門票優惠券。任務二：完成任務一後，再於康怡廣場hello計劃參與商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可額外享三小時康怡廣場免費泊車，首三十名換領更可獲得The Kensington Pickleball電子現金券或免費匹克球拍換領券。每位hello會員最多可換領任務一及任務二之獎賞各一次，名額有限，換完即止。

康怡廣場：港島東一站式學習生態圈

康怡學林所在的康怡廣場不僅是學習樞紐，更是一個集零售、餐飲、娛樂於一身的全方位生活目的地。商場匯聚眾多知名教育機構及零售商店，其中包括日本以外首間AEON STYLE旗艦店，其三樓「Kids Republic」兒童天地雲集嬰幼兒衣、食、住、玩各方面所需；康怡廣場南座四樓坐擁近期備受矚目的XVENTURE室內運動競技場，佔地近二萬尺並設有9大沉浸式區域與26項挑戰關卡，將高強度運動與尖端科技完美融合；此外，商務印書館提供豐富的中英文圖書、兒童讀物及教育用品，為家長與子女提供一個舒適的親子閱讀及購書空間，進一步滿足家庭客群對知識與學習資源的需求。場內另設有多個童裝及玩具品牌，全面照顧一家大小的消閒購物所需。

餐飲選擇方面，康怡廣場同樣應有盡有，雲集多元化環球美饌。當中包括港島區唯一、裝修風格有別於其他分店的老字號港式扒房金鳳大餐廳，新店以復古懷舊為主題，甫開業即成為區內注目打卡熱點；擅長京川粵菜系的金公館，招牌烤北京填鴨及老壇子酸菜魚深受食客喜愛；以及主打日式燒肉的牛角等，為一家大小提供豐富的餐飲選擇。商場配套完善，全面滿足家庭客群的消費及生活所需，是港島東家庭消閒玩樂的理想據點。

康怡學林開放日2026詳情： 日期 2026年8月29及30日（星期六及日） 時間 上午10時30分至下午６時 上午10時30分至晚上9時（消費獎賞換領時間） 地點 康怡廣場辦公大樓（經港鐵太古站A2出口前往位於康怡廣場北座M樓之辦公大樓升降機大堂） 接待處 康怡廣場北座地下 備注 活動或會因突發情況或惡劣天氣而作出臨時調整、取消或終止。活動內容如有更改，最新安排將於恒隆商場(@hanglungmalls)之社交平台公佈。如有任何爭議，主辦單位將保留最終決定權。

康怡學林開放日2026消費獎賞活動詳情： 獎賞任務 活動期間消費要求 獎賞內容 名額 任務一 於康怡學林報讀任何課程滿HK$1,000（最多累積兩張單據） HK$20 恒隆電子餐飲優惠券 兩張

HK$20 商務印書館優惠券 兩張

XVENTURE 單次入場門票買四送一及防滑襪半價電子優惠券 兩張 250個 任務二 完成任務一，同時於康怡廣場之hello計劃參與商戶電子消費滿HK$400*（最多累積兩張單據） 三小時康怡廣場電子泊車券 一張

（只限首三十名） The Kensington Pickleball 電子現金券 一張 或 The Kensington Pickleball免費匹克球拍換領券 一張 100個

*每套單據淨交易金額須滿HK$100或以上，並須上傳至恒隆商場App或hello微信小程序。

每位hello會員最多可換領任務一及任務二之獎賞各一次。

獎賞名額有限，先到先得，換完即止。受條款及細則約束。

SOURCE 康怡廣場