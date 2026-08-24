「東盟電影節2026 」揭開序幕 電影與音樂交織 共賞多元文化

透過電影、音樂與故事交流 共賞多元文化

電影節開幕典禮邀得多位嘉賓蒞臨主禮，包括中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員花有先生、香港特別行政區文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，JP、立法會議員（功能界別 - 旅遊界）江旻憓女士，SBS，MH、東盟國家駐港領團長兼馬來西亞駐香港總領事Muzambli Markam先生，以及參與國家的駐港總領事或代表、香港特別行政區政府商務及經濟發展局「一帶一路」專員何力治先生、香港特別行政區政府政制及內地事務局粵港澳大灣區發展專員林雅雯女士，JP、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局文創產業專員黎細明女士、香港特別行政區政府商務及經濟發展局副秘書長郭頴詩女士，JP，以及合辦機構、場地合作夥伴和支持機構代表。

香港特別行政區文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，JP，表示，「東盟電影節2026」不僅僅是電影放映，其核心在於促進東盟與香港的聯繫和合作。這與香港作為中外文化藝術交流中心的策略定位互相呼應。羅淑佩亦重申，香港特別行政區政府致力提供針對性措施支援本地電影人，並透過電影發展基金支持具創意的本地製作及國際合拍項目，培育年輕人才，同時在國際舞台推廣香港電影。

東盟國家駐港領團長兼馬來西亞駐香港總領事Muzambli Markam先生表示，東盟電影節展現了東盟及其他地區的文化多樣性和創意特色。今屆多個節目融入音樂元素，讓觀眾不僅能在銀幕上感受傳統文化、動人故事與共同願景，亦可透過聲音與樂章進一步理解作品所承載的情感。他亦歡迎東帝汶首次參與電影節，認為這既體現東盟的持續發展，亦反映東盟與香港多年來建立的深厚友誼。

香港特別行政區政府商務及經濟發展局「一帶一路」專員何力治先生表示，「一帶一路」倡議的核心在於建立跨地域的人文、地方及思想上的聯繫，而香港在當中擔當獨特角色。東盟電影節為香港觀眾提供了一個認識東盟及其他地區創意和文化底蘊的機會，並透過電影促進不同社群之間的理解與連繫。

「東盟電影節2026」節目亮點及特別放映環節

今屆電影節為觀眾呈獻一系列精選電影，展現各參與國家及地區的故事、文化傳統及當代生活面貌。今年放映陣容亦進一步拓展，包括由文化體育及旅遊局文創產業發展處支持的兩部香港作品，展現本地電影製作人的創意，同時促進跨地域的文化交流及對話。電影與音樂的結合，亦為作品增添情感層次，以細膩方式呈現東盟及不同地區的文化特色，讓觀眾從多元視角欣賞不同故事。

電影節期間，部分放映作品設有映後分享會，讓電影愛好者與製作人見面交流。來自菲律賓作品《螢火蟲之歌》的羅博兒童合唱團（Loboc Children's Choir）、香港作品《久別重逢》獲獎導演梁禮彥、緬甸作品《我想成為你的龍蝦》導演Pyae Zaw Phyo，以及《奇思妙想：新晉導演短篇輯》導演 Adnan Al Rajeev、Ananth Subramaniam 和 Whammy Alcazaren率先於電影節開幕周與觀眾見面，分享創作歷程。

更多活動將陸續舉行，多場備受期待的放映相繼登場。國際知名監製周戴維將攜柬埔寨作品《向左走向右走》來臨電影節；巴基斯坦破紀錄賣座電影《烈刃之怒》的導演Bilal Lashari及監製Ammara Hikmat亦將親臨香港。去年曾參與電影節的印尼導演 Yandy Laurens將隨《逆時光戀人》回歸。此外，東帝汶的《東帝汶非遺短片》將於 8月27日首次亮相電影節，導演Grazela Maria Albino亦會出席交流。

香港-東盟協會有限公司主席黃永光先生，SBS，JP，感謝各政府官員、駐港總領事、合作夥伴、電影製作人和創意人才對電影節的支持和貢獻。他期望觀眾在欣賞精彩節目的同時，能從中發掘動人故事、拓展視野，並進一步了解銀幕所呈現的多元文化。

「東盟電影節2026」有賴18個國家的駐香港總領事館，以及文化及商界等合作夥伴支持得以舉辦。合辦機構包括文化體育及旅遊局文創產業發展處、M+和亞洲協會香港中心；支持機構包括商務及經濟發展局「一帶一路」辦公室、香港金融發展局、香港貿易發展局、投資推廣署、團結香港基金和一眾商會及機構。除了來自11個東盟成員國的作品，今年的節目陣容還包括來自澳洲、孟加拉、白俄羅斯、中國（香港和中國內地）、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦和俄羅斯的精選作品，為觀眾帶來更廣泛的文化和電影選擇。

由即日起，公眾可瀏覽東盟電影節2026官方網站登記換領第二階段門票，名額有限，先到先得。有關上映電影及放映時間的完整資訊，請參閱附錄或瀏覽東盟電影節2026官方網站：www.aseanfilmfest.org/zh-hk 。

SOURCE 香港-東盟協會