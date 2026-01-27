西安啟動2026長安燈會 史詩般燈光盛宴將持續至春末

今年的長安燈會設有兩大主會場：大唐芙蓉園和西安城牆，通過陸地和水域景觀交織的方式呈現。

西安城牆燈會，將持續到3月22日，打造了「國寶煥新顏、詩韻長安城、奔騰生肖馬」三條文化脈絡。來自各大博物館的50余件國寶級文物經過數字化和匠心獨運的藝術再現，走出展廳，登上古老的城牆。春節期間，還將在永寧門舉行「百坊千詩」市集，充分展示西安「唐詩之都」、用詩詞跨越時空的文化魅力。

大唐芙蓉園燈會將持續至4月6日，39組唐詩燈組將300余首經典詩句化作可步入的光影長卷；蘇繡、竹編、戲曲頭面等三十余項非遺技藝被植入燈影。在白天，國際游客們可體驗投壺、十五柱球等中國傳統游藝，觀看傳統戲曲表演。晚間，可以參觀游覽水上火壺、激光光影秀與噴泉秀和互動劇。

過去兩年，「長安燈會」跨越山海，參與成為中亞五國聯合文化活動的一部分，去到美國、新加坡、馬來西亞等國家地區展示、分享獨特的中國式浪漫。

