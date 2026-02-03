當科技與傳統相融：在千年古都解鎖「數享西安年」

文旅煥新，數享未來

啟動儀式以熱情洋溢的邀約拉開序幕，聯動六大平台和五類跨界消費場景開展定制營銷與消費補貼，以誠意滿滿的「新春紅包」助力游客暢游西安, 打造群眾滿意、企業受益、消費提振的「西安年」。

同時，全市將開展非遺年俗、美食購物、燈會演藝、文博研學、旅游休閒、文化惠民等6大類150余項特色文旅活動，營造全域歡慶的節日氛圍。

西安六大XR產業集聚區也同步發布新春數字體驗場景與惠民活動。依托「XR大空間」技術，參與者在特定區域內自由行走探索，其真實動作可精准映射至交互式歷史場景中，將厚重的歷史變得可觸摸、可參與，使體驗從「觀看古跡」升級為「穿越歷史」。

平台聯動，精准發力

六大平台的聯動不僅是簡單的流量引導，更依托各自優勢進行資源整合與精准賦能，提供更貼心、實惠、便捷的全場景體驗：旅游平台推出主題線路套餐，生活服務平台打造潮玩消費矩陣，跨境支付平台優化入境支付體驗，零售平台開展主題促銷活動。

西安誠摯邀請全球朋友來到西安，沉浸在這場虛擬與現實交融的盛宴中，既感受最地道的中國年味，也觸摸未來已來的精彩旅程。

SOURCE Xi'an Municipal Government