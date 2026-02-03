2026 亞洲智慧醫療展覽會：智慧科技引領醫療創新，連結全球商機

台北2026年2月3日 /美通社/ -- 由 TradeAsia 亞洲貿易網（www.e-tradeasia.com）主辦，並與 AsianNet 亞洲網路共同策劃的「亞洲智慧醫療展覽會 Asian Smart Medical Online Exhibition 2026」於2026年2月3日正式開展，展期長達四個月，至5月31日結束。本次展會採線上與線下相結合的創新模式，全方位串聯全球供應鏈與國際買家。自 2024 年首屆推出以來，展會持續獲得全球買家及參展商的高度肯定，成效顯著，已迅速成為亞洲地區最具潛力的智慧醫療線上展覽之一，為業界提供交流、合作與商機的黃金平台。

本屆展會特別邀請來自全球數十家頂尖智慧醫療品牌與供應商共同參與，結合 TradeAsia 龐大的會員基礎與全球推廣資源，全面呈現醫療設備、醫療用品與護理耗材、醫療機構家具與後勤設備等領域的上千項創新產品與技術方案。