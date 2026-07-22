榮譽學院主辦「2026年全球學生領袖峰會 」：全球連結、在地共益，驅動以影響為本的學生領袖

峰會設計融合嚴謹的問題解決與人本實踐：參與者走入港島與九龍進行田野學習，把理論與街區現實連接；並配以中國藝術與文化、城市規劃、古蹟與社區、以及可持續發展等專題分享。跨國團隊運用系統思維與設計方法，原型化五項可持續城市主題方案：青年機遇、心理健康與歸屬、樂齡共融、脫貧與包容生計、氣候行動與韌性。夜間於住宿書院持續反思、導師指導與同儕支持，將校園生活轉化為 24/7 的學習生態。

作為東道主， 榮譽學院學生領袖全程細心接待、熱情引領，一手策劃充滿活力的九龍「城市追蹤」競賽，並首創峰會期間「可持續代幣系統」，鼓勵參加者實踐低碳選擇、真誠聆聽社區聲音、攜手協作。在代幣系統的激勵下，峰會迎來了精彩的最高潮。五支由不同國家及大學學生組成的跨校隊伍，針對「青年機遇」、「心理健康與歸屬感」、「健康樂齡」、「消除貧窮」及「氣候行動」核心議題，提出了極具洞察力且切實可行的「可持續城市」積分機制最終匯入終場節目。

積分機制最終匯入終場節目「設計可持續城市」：五隊國際團隊在仿「港式市集」的情境中，運用所賺取的積分「購買」介入措施與服務。笑聲、良性競逐與聚焦解題貫穿全場，各隊提交可立即啟動的行動路線圖，清晰列出合作夥伴、時程與快速測試。

這四天的思想碰撞所帶來的影響力已然超越了峰會本身，海外知名學府正積極借鑒恒大榮譽學院這套極具啟發性的培育模式。展望未來，榮譽學院即將牽頭成立「榮譽學院聯盟」，旨在連結全球理念相近的培育計劃，進一步將學生領導力與跨國社區參與的版圖推向世界舞台，創造更深遠的全球影響。

SOURCE 香港恒生大學榮譽學院