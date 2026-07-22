榮譽學院主辦「2026年全球學生領袖峰會 」：全球連結、在地共益，驅動以影響為本的學生領袖

新聞提供者

香港恒生大學榮譽學院

22 7月, 2026, 09:16 CST

香港2026年7月21日 /美通社/ -- 香港恒生大學榮譽學院於2026年7月7日至10日圓滿舉辦四日三夜「2026學生領袖全球高峰會 」。本屆峰會與 International Association of Student Affairs and Services (國際學生事務與服務協會)合辦，匯聚來自13個國家的近40位學生領袖及14位學生事務專業人員 ，齊聚賽馬會住宿書院，展開一場融匯生活與學習、理論與行動的沉浸式交流盛會。 

開幕歡迎晚宴上，校長何順文教授致辭，為峰會揭開序幕；副校長（教學及學生體驗）符可瑩教授領銜爭取，促成峰會首度落戶香港；常務暨學術及研究副校長莫家豪教授擔任「設計可持續城市」終場評審，並於閉幕禮致詞總結。

Over 50 student leaders and student affairs professionals from 13 countries gather at HSUHK to participate in the Student Leader Global Summit.
Over 50 student leaders and student affairs professionals from 13 countries gather at HSUHK to participate in the Student Leader Global Summit.

峰會設計融合嚴謹的問題解決與人本實踐：參與者走入港島與九龍進行田野學習，把理論與街區現實連接；並配以中國藝術與文化、城市規劃、古蹟與社區、以及可持續發展等專題分享。跨國團隊運用系統思維與設計方法，原型化五項可持續城市主題方案：青年機遇、心理健康與歸屬、樂齡共融、脫貧與包容生計、氣候行動與韌性。夜間於住宿書院持續反思、導師指導與同儕支持，將校園生活轉化為 24/7 的學習生態。

作為東道主， 榮譽學院學生領袖全程細心接待、熱情引領，一手策劃充滿活力的九龍「城市追蹤」競賽，並首創峰會期間「可持續代幣系統」，鼓勵參加者實踐低碳選擇、真誠聆聽社區聲音、攜手協作。在代幣系統的激勵下，峰會迎來了精彩的最高潮。五支由不同國家及大學學生組成的跨校隊伍，針對「青年機遇」、「心理健康與歸屬感」、「健康樂齡」、「消除貧窮」及「氣候行動」核心議題，提出了極具洞察力且切實可行的「可持續城市」積分機制最終匯入終場節目。

積分機制最終匯入終場節目「設計可持續城市」：五隊國際團隊在仿「港式市集」的情境中，運用所賺取的積分「購買」介入措施與服務。笑聲、良性競逐與聚焦解題貫穿全場，各隊提交可立即啟動的行動路線圖，清晰列出合作夥伴、時程與快速測試。

這四天的思想碰撞所帶來的影響力已然超越了峰會本身，海外知名學府正積極借鑒恒大榮譽學院這套極具啟發性的培育模式。展望未來，榮譽學院即將牽頭成立「榮譽學院聯盟」，旨在連結全球理念相近的培育計劃，進一步將學生領導力與跨國社區參與的版圖推向世界舞台，創造更深遠的全球影響。

SOURCE 香港恒生大學榮譽學院