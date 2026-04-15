信華信實力亮相2026香港國際創科展 - 以AI賦能數智創新

展會現場與香港本地企業、南美、東南亞、泰國及中亞多區域海內外客戶分別就通用智能、社會養老、智慧園區、智慧醫療、智慧金融風控等領域深入對接交流。

AI賦能+行業深耕、打造數智服務新生態

以「AI賦能+行業深耕」為雙輪驅動，信華信國際全面展示在推動社會高效、智能、可持續發展方面的技術實力與創新成果，覆蓋通用智能、金融與健康、社會公共、產業與房地產四大核心領域，構建從底層技術到上層應用的全棧數智服務能力。

01.通用智能（General AI） 原生能力賦能組織效能躍升

聚焦通用AI應用，面向高頻業務場景，構建基於生成式AI和AI智能體的應用，推動業務流程優化與組織協同升級。

AI流程助手、業務流程智能體、 AI文字識別助手、AI辦公助手

02.金融與健康（Finance and Healthcare） 核心業務數智化轉型升級

聚焦行業數智化應用，結合頂尖AI能力實現核心業務智能化，幫助客戶提升管理和運營效率。

智能金融風控、銀行業智慧營銷、智慧養老、智慧醫療

03.社會公共（Public Services） 數據融合與協同治理新範式

圍繞政府及公共機構在公共管理、公共服務和應急保障中的應用需求，構建覆蓋數據融合、服務支撐和協同處置的產品與服務體系。

智能無人機巡檢平台、文旅AI、智慧應急

04.產業與房地產（Industry and Real Estate） 運營管理數字化與智能化升級

聚焦生產管理、基礎設施管理等關鍵環節，展示數字化與智能化能力在多元業務場景中的綜合支撐價值。

AI工業質檢、智能製造、AI生活服務平台、智能設備運維平台、智能安全生產監管平台、智慧園區、智慧酒店、能碳管理

信華信始終以 AI 技術為引擎，賦能產業與領域數智化轉型。

4月13日-16日，誠邀各界夥伴蒞臨香港會議展覽中心3E-B03信華信展位，共探數智新機遇。

SOURCE 信華信技術国際有限公司