2026 臺灣珠寶首飾展11月登場

2026年臺灣珠寶首飾展聚焦多元珠寶品類，涵蓋彩色寶石、鑽石、珍珠、黃金珠寶、珠寶首飾、珠寶製造及金工技術等核心展品。今年更特別新增收藏級寶石礦物，推出「天生璀璨・寶石礦物特展」，從天然原礦、切磨、設計、金工到鑲嵌，呈現一顆寶石從自然礦物轉化為珠寶作品的完整歷程，讓參觀者更深入了解寶石背後的自然特色與工藝價值。

展會亦匯聚具獨特創意與工藝特色的設計師珠寶，展現當代珠寶設計對材質、造型與工藝的多元詮釋；同時聚焦承載歷史文化、時代美學與精湛工藝的骨董珠寶，呈現不同年代的設計特色與收藏價值。

從天然礦物、設計師創作到經典骨董珠寶，2026年展會將串聯珠寶產業從原料、設計、製造到成品與收藏的不同面向，為專業買家、珠寶品牌、設計師、珠寶愛好者及收藏族群提供更完整的產品選擇與交流平台。

串聯產業上下游 打造B2B與高端消費市場的多元採購及交流平台

作為台灣具代表性的珠寶專業展覽平台，臺灣珠寶首飾展持續串聯產業上下游，從上游原料與寶石供應、中游製造與金工技術，到下游品牌、設計與零售市場，打造兼具B2B商務採購與高端消費體驗的多元交流平台，為不同類型的產業參與者創造更多元的交流與合作機會。

對參展商而言，展會不僅是展示新品、設計與工藝實力的重要窗口，也能透過現場交流接觸品牌商、批發商、零售商、設計師及採購決策者，尋找潛在合作夥伴並拓展市場。對專業買家而言，則可在同一場展會接觸多元供應商與產品，從寶石、珍珠及貴金屬原料，到珠寶首飾、設計品牌及製造服務，掌握市場新品與供應鏈資源，提升採購效率。

展前倒數三個月 參展參觀正是布局亞洲市場的時機

亞洲英富曼會展有限公司台灣分公司表示：「2026年臺灣珠寶首飾展將持續升級，擴大國際買家與商務交流，並新增收藏級寶石礦物內容。我們期待透過更完整的展品與交流平台，為國內外參展商與買家創造更多商務機會，進一步提升台灣珠寶產業在亞洲市場的能見度。」

誠摯邀請國內外珠寶品牌、製造商、供應商、設計師及相關產業業者把握參展機會；同時歡迎珠寶進口商、批發商、零售商、品牌採購、設計師、珠寶愛好者及收藏族群提前規劃參觀行程，親身探索台灣珠寶產業的製造實力、設計能力、天然寶石礦物之美，以及亞洲市場的商貿機會。

2026臺灣珠寶首飾展，11月20日至23日，台北世貿一館見。

編者註：

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SOURCE Informa Markets 亞洲英富曼台灣公司