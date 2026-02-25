應科院全力支持2026-27年度《財政預算案》 藉科技驅動產業創新 配合國家「十五五」規劃

李惠光教授工程師說：「應科院今年四月將與納米及先進材料研發院(NAMI)合併，擴大先進材料、新能源及綠色科技等科研領域，而這亦正好對接國家及香港特區政府重點發展方向。我們亦會充份發揮科研和商業化優勢，積極促進科技產業鏈上中下游合作，加快科技成果從實驗室走向市場應用，為各行各業帶來更多實用解決方案，提升產業整體競爭力，推動香港經濟增長。」

發揮「內聯外通」優勢 拓展國際市場

《財政預算案》亦提出多項招商引資和吸引人才措施，並加強支援內地企業「出海」，善用香港「內聯外通」優勢，拓展國際市場。同時，完善稅務及制度配套，推動知識產權交易及融資，助力經濟發展。

應科院行政總裁孫耀達博士工程師樂見《財政預算案》全面支持創新科技發展，涵蓋基建投資、發展新技術、人才培育和推動企業廣泛應用科技提升競爭力。他表示，應科院在技術研發、國際標準對接、測試驗證以至科技轉移等方面具備豐富經驗，可為企業提供全方位技術支援，尤其是在科技專利合作方面。「科技專利是技術轉移與產業升級的關鍵動力，應科院至今已取得1,200項專利，並成功把1,600項技術轉移給業界應用。」此外，應科院透過深圳辦事處與大灣區企業合作，提供更多元化的技術測試和應用。應科院亦已在北京和蘇州設立成果轉化中心，期望透過技術創新和產業協作，把港產科研成果推廣至內地及海外市場。

他指出，在與NAMI合併後，應科院的規模及實力將會更強大，並會發揮優勢互補及協同效應，繼續研發各類有助建設智慧城市、推動產業創新的技術，以及它們的創新應用，例如應用於各行各業的「人工智能+」解決方案、低空經濟及自動駕駛不可或缺的智慧通訊技術、智能工廠和機器人適用的先進芯片、物聯網感測及系統控制技術等。

