香港公司治理公會選出2026年度會長及理事會

香港2025年12月17日 /美通社/ -- 香港公司治理公會（公會）於2025年12月16日以「現場+網上」混合模式舉行了會員周年大會。

於會員周年大會結束後，公會舉行了理事會會議，並選出2026 年度執事（請參閱下列名單）。鄒兆麟先生FCG HKFCG(PE)獲選為公會2026年度會長。鄒兆麟先生現為海問律師事務所合夥人。

司馬志先生FCG HKFCG將於 2026 年 1 月 1日起以前任會長身份擔任理事會當然成員。

2026 年度香港公司治理公會理事會：

執事：

會長 | 鄒兆麟先生 FCG HKFCG(PE)

副會長 | 盧詩曼女士 FCG HKFCG(PE)

副會長 | 羅楠先生 FCG HKFCG

副會長 | 羅偉曦先生 FCG HKFCG（連任理事）

司庫 | 宋咸權先生 FCG HKFCG

理事：

區啟明教授 FCG HKFCG

周慶齡女士 FCG HKFCG (新任理事)

周玉燕女士 FCG HKFCG(PE)

傅溢鴻先生 FCG HKFCG

黃敏剛教授 FCG HKFCG (新任理事)

黃蓉女士 FCG HKFCG (新任理事)

楊位恒先生 FCG HKFCG(PE)

張海亮先生 FCG HKFCG (新任理事)

張文宇先生 FCG HKFCG

當然成員：

前任會長 | 司馬志先生 FCG HKFCG

前會長 | 李俊豪先生 FCG HKFCG(PE)

榮譽顧問：

前國際會長及前會長 | 施熙德女士 FCG(CS, CGP) HKFCG(CS, CGP)(PE)

香港公司治理公會

（於香港註冊成立的擔保有限公司）

香港公司治理公會（前稱「香港特許秘書公會」）（公會）是特許公司治理公會（國際總會）的中國香港屬會，同時亦是中國內地和香港地區唯一頒授獲國際廣泛認可的「特許秘書」和「公司治理師」專業資格的機構。

公會成立迄今已有逾76年的歷史，其專業地位於中國內地及香港地區備受信賴及尊崇。公會的影響力擴展至國際總會的所有屬會，涵蓋全球約40,000名會員和學員，亦成為增長最快的屬會之一。公會現擁有約10,000名會員、畢業學員及學員，他們在上市公司和各行各業中擔任重要的治理角色。

作為治理領域的思想領導者，公會始終秉承「卓越治理帶來更佳決策，從而創造更美好世界」的理念，致力於通過教育、思維領導、倡導工作，以及與會員和廣泛社會層面的互動交流，提升工商業以及公共事務的治理水平，並促進最高治理標準。同時，公會提倡考慮所有持份者的利益，確保各種寶貴意見及建議都被聽取和重視。

卓越治理 更佳未來

如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.hkcgi.org.hk。

有關傳媒查詢，請聯絡：

香港公司治理公會市場部

電話：+852 2881 6177

電郵：[email protected]

