連續六年，無限極榮膺「2026中國傑出僱主」權威認證

「傑出僱主」是由傑出僱主調研機構主辦的權威認證，全球統一認證標準，由獨立第三方機構審核，從六大領域，20個話題，全方位評估企業的人力資源實踐。

通過嚴苛的評審環節，無限極從眾多參評企業中脫穎而出獲得「中國傑出僱主」認證，是對企業在過去一年人力資源戰略與實踐的認可，從權威的角度證明企業為員工打造了更好職場環境。

傑出僱主調研機構首席執行官 Adrian Seligman表示：「榮獲2026年度傑出僱主認證，彰顯僱主們致力於打造卓越職場以支撐持續業務發展的決心。其人才戰略與組織目標高度契合，並持續推動改進，彰顯了變革性實踐的深遠影響。我們榮幸地表彰他們為構建更美好的職場世界所作的卓越貢獻。」

連續六年獲得來自權威機構的持續認可，源於無限極對人才的長期投入與實踐。通過秉持「永遠創業」的企業價值觀，持續打造充滿活力、不斷成長的團隊。

在本年度的認證中，以下3個方面獲得了傑出僱主調研機構的重點肯定：

1. 聽得見的對話

真誠的溝通是組織活力的源泉。人才實踐要爽活，要創新。為此無限極開展高管茶飲會與常態化全員溝通，建立了多元、開放的對話渠道。

2. 看得見的平衡

企業同樣注重健康、家庭、事業三平衡，通過組建興趣社團、完善並推動休假制度落實、持續開展健康與關懷活動等方式，為員工打造可持續的健康職場生態，支持每個人找到自己的最佳狀態。

3. 跟得上的成長

秉持「永遠創業」的企業價值觀，通過構建完善的賦能培訓體系、設立「極客大賽」鼓勵創新，提供線上線下融合的學習平台，支持員工能力的持續成長，實現個人突破與組織發展的雙向促進。

「傑出僱主」不僅是一份認可，更是一份承諾。無限極堅持以企業文化為引領，持續優化職場環境、激發團隊活力，支持每一位員工的投入與成長。這份源自組織內部的活力與溫度，也將持續融入企業的產品與服務中，把健康和快樂傳遞給更多個人和家庭！

