中通快遞召開2026年全國網絡工作會議

上海2026年1月20日 /美通社/ -- 2026年1月20日，中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯交所代號：2057）（「中通」或「公司」）於上海總部召開全國網路工作會議。會議傳達學習國家郵政局2026年全國郵政工作會議精神和「十五五」工作思路，總結回顧2025年各項工作，分析形勢，研究部署2026年重點任務。

賴梅松董事長在題為《奮斗同心、行穩致遠》的重要講話中強調，2025年，在政府積極倡導有序競爭、推動反內捲的政策指引下，行業價格逐步企穩回升，競爭生態持續優化。中通堅持以服務質量為核心，貫徹平衡發展戰略，持續完善服務體系、拓展服務領域、促進產業協同。我們完成全年業務量385.2億件，同比增長13.3%，業務規模連續十年行業第一。同時，我們的平台逆向業務實現了翻倍增長，贏得了更多的平台客戶和消費者的信賴。。

會議還明確了2026年總體工作思路及重點任務，指出要全面貫徹落實國家郵政管理工作會議精神，統籌「質量」和「發展」，以「重安全」、「強服務」、「真調優」、「增效益」、「建公平」、「聚人心」、「強執行」、「挖潛力」為全網工作主線，以質量促發展，以調優增活力，切實保障各項工作目標的完成。

賴梅松董事長感謝中通網絡合作夥伴和全體員工過去一年的信任和支持。我們堅信，快遞行業依然是充滿希望的朝陽產業，行業正處於從高數量向高質量發展轉變，從單一快遞向綜合物流轉變的關鍵時期。在高質量發展的賽道上，中通要做「清醒者、引領者、實幹者」，全網要認清趨勢、看清自身、拒絕內捲，競合共贏，只有幹實事、務實工、出實績，我們才能走的正、走的穩、走的遠。

