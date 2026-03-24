2026網路韌性新思維：為何磁帶無法滿足企業的資料保護需求？

磁帶備份難以頻繁驗證，不應作為第一道還原防線

磁帶備份方式行之有年，它能以較低的成本儲存大量資料，當磁帶從磁帶櫃中移除時，還會處於物理隔離狀態，並具備不可竄改（Immutable）特性，確實是對抗網路威脅的一大利器。然而，在目前更加複雜的資安環境中，單單倚靠不可竄改和離線備份，不足以達成網路韌性。

根據美國金融業提出的避風港計畫，組織還得確認備份資料在資安事件期間，是否完整且隨時可供存取，此時就凸顯磁帶的第一個弱勢：資料驗證是一件耗時又耗力的任務，得手動掛載並執行完整讀取掃描，導致 IT 人員難以頻繁驗證。

磁帶循序存取的特性則是另一大障礙，系統須大量掃描資料，才能找到正確的復原點。光是恢復 1TB 的資料就得花上一個小時，一旦復原資料量體達數十或數百 TB，還原流程恐得經歷數天才能完成。面向當今通常要求 15 分鐘內恢復營運的關鍵任務，磁帶的反應速度幾乎無法跟上企業的節奏。

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因此，縱使磁帶藉著低儲存成本、不可竄改等優勢，能用於長期資料保留，卻不應作為資料保護的第一線。畢竟任何的延遲復原都可能造成業務損失，對組織來說一套安全，還能做到快速存取、易於驗證的資料備份平台，可說是至關重要的部署。

Synology ActiveProtect 俱備四大優勢，滿足現代網路韌性需求

這正是 Synology 推出企業備份專用一體機 ActiveProtect 的宗旨，在組織需要時能夠快速、正確地重返營運。以下就從四大面向，分析 ActiveProtect 如何符合避風港計畫要求：

1.保護資料完整性

ActiveProtect 具備主動式修復機制，有效應對硬碟老化或環境劣化的風險，像是透過 Btrfs Checksum 技術，系統持續偵測各備份區塊的完整性。一旦偵測到毀損，會利用 RAID 備援機制自動修復，確保備份資料準確性。此外，ActiveProtect 整合 WORM（一寫多讀） 技術，備份資料在設定的保留期間內，無法被更改或刪除，防堵惡意攻擊可能帶來的損害。

2.輕鬆設置隔離環境

不同於磁帶需人工移除並搬運到異地，才能達到資料隔離的效果，ActiveProtect 僅需在單一管理介面上，就能做好資料隔離。IT 人員可自訂備份時段，其餘時間位於異地的備份伺服器會進入斷網或關機狀態，以達到完全隔離；即便提早完成資料傳輸，系統亦會自動切換為隔離模式，既省去人為操作的複雜性，未來有需求時更能在同一介面上快速還原資料。

3.自動化備份驗證

ActiveProtect 中還能啟用自動化備份驗證，系統會在每次備份完成後，在與營運環境隔離開的沙盒環境中，啟動備份資料並錄製影片，IT 即可藉此確認可用性，不再需要手動檢查，也便於定期執行還原演練，合乎特定法規要求。

4. 高速且可靠的復原流程

資安事件發生後，當然要愈快成功還原愈好，ActiveProtect 的現代備份架構，結合了快照技術，讓每一份備份都是獨立、即時可用的狀態，代表 IT 人員無需等待系統重建資料，只要選擇正確版本即可直接啟動復原。這種設計鞏固了資料的可靠性之餘，更滿足了企業對復原速度的要求。

綜合上述四大特點，ActiveProtect 可以完整協助組織達標網路韌性，甚至符合各項資安規範的標準，讓企業無論面臨何種威脅，都能在最短的時間內重返營運。

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SOURCE Synology 群暉科技