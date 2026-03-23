《2026香港原創潮玩展@泰國玩具展》正式啟動

「泰國玩具展」匯聚來自世界各地的玩具品牌及當季最新潮玩設計，每屆吸引逾30萬名買家到場。在過去三年的展會上，「香港館」均廣受關注及好評，今年再度獲邀參展，讓全球觀眾欣賞香港原創潮玩設計，進一步展現本地的創作實力。

文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP在啟動禮上，感謝創意創業會再度舉辦「香港原創潮玩展」，並預祝20位參展香港設計師滿載而歸。

創意創業會會長鄭凱謙先生在同一場合上致辭時表示：「創意創業會再度領軍香港潮玩設計師，勇闖國際矚目的『泰國玩具展2026』，讓香港原創IP在國際舞台大放異彩、備受矚目，我們將以創新設計開拓國際市場，引領潮玩新浪潮！」

《2026香港原創潮玩展@泰國玩具展》將於2026年4月2日至5日在泰國曼谷中央世界購物中心（CentralWorld）舉行，「香港館」設於場內1樓，免費入場。更多有關「香港館」開幕禮及活動詳情，將於項目Facebook及Instagram專頁公布，敬請留意。

相片下載連結：https://drive.google.com/drive/folders/1JMbrLDfhYrlBLteUqF3PM2Gp9Zl0zb7T?usp=sharing

SOURCE 創意創業會