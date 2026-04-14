耀中耀華2026屆學生獲哈佛、史丹福、牛津、劍橋、清華、北大等頂尖院校錄取

全學段教育體系，奠定長期發展根基

耀中耀華教育網絡副行政總裁（K-12教育）陳昕生博士指出：「這份優異成績，是耀中耀華一貫制教育最有力的印證。學生的成功，源於對學習的熱愛與長期堅持。不少斬獲頂尖院校錄取的孩子，從幼兒階段便加入耀中耀華。學校在全學段教育中，始終秉持嚴謹治學、激發熱情的教育理念，為他們打下堅實成長基礎。」

耀中耀華的教育關注學生的長期成長而非短期成果。學生在一個既有支持，亦具挑戰性的環境中不斷發展，逐步建立自信、責任感和探索意識，為後續升學與人生規劃奠定堅實基礎。

升學團隊經驗領航，精準匹配大學申請

面對日益複雜的全球大學招生環境，耀中耀華職業及升學輔導辦公室（CUGO）在學生升學過程中發揮了關鍵作用。目前，CUGO在整個教育網絡內配備32位專業升學顧問，顧問與學生比例達1比12，確保每位學生都能獲得高度個性化、具針對性的升學規劃與指導。劉一強調：「耀中耀華所追求的不只是排名，更是為幫助每位學生進入最適合其興趣、潛能與發展方向的高等學府。」

這一支持體系從初中低年級階段便開始實施，循序推進職業認知、興趣探索、課程選擇及實踐體驗，並在申請階段為學生和家庭提供全流程指導。針對申請常春藤盟校、英國G5高校等競爭激烈路徑的學生，CUGO設有精英申請團隊，提供更為深入的戰略規劃、文書指導與面試支持；CUGO團隊亦擁有駐英國升學顧問，與當地高等學府保持緊密聯繫，為學生提供最新升學資訊；而對於韓國、日本等申請流程更為複雜的國家，則由熟悉當地體系的區域專家提供專業輔導。今年，CUGO亦成功協助學生獲得韓國的頂尖公立研究型大學——韓國科學技術院等亞洲頂尖高校錄取。

在藝術升學方向方面，CUGO團隊中設有具國際頂尖藝術院校招生與評審背景的升學顧問，為學生提供針對性的作品集指導，並與多所海外知名藝術院校建立了戰略合作夥伴關係。以上海耀華古北校區為例，2026屆學生已獲得倫敦藝術大學、帕森斯設計學院、普瑞特藝術學院和加州藝術學院等衆多頂尖藝術院校的錄取通知，更獲得35萬美元獎學金總額，體現了職業化指導在藝術類申請中的實際成效。

超越課堂學習，多元項目助力學生脫穎而出

除升學指導外，耀中耀華通過Seeds for Tomorrow（未來種子）項目，為學生提供課堂以外更具深度和挑戰性的學習體驗。相關項目以真實問題和前沿領域為導向，涵蓋科研實驗室、醫學沉浸項目、工程與科技挑戰、創業孵化及跨學科研究等多元體驗，幫助學生在實踐中明確學術興趣與未來方向。多名獲得世界頂尖大學錄取的學生，正是在相關項目中確立研究目標，並將成果轉化為大學申請中的重要學術亮點。

耀中耀華教育網絡未來教育主管兼學科總監（科學與技術）賀啓思博士表示：「未來種子項目並非為『提前包裝申請材料』，而是幫助學生在真實情境中形成持續學習與研究的能力。我們希望學生不是為了申請而學習，而是通過參與真實的解難過程、科研探索和跨學科實踐，逐步建立學術深度與獨立思考能力。這些經歷不僅在大學申請中具價值，更能顯著提升學生的核心競爭力，並為進入大學後的學習與研究打下扎實基礎。」

耀中耀華教育網絡表示，2026屆學生的升學成果，是長期堅持全學段、一體化教育體系，以及系統化學生發展與升學支持機制的綜合體現。未來，耀中耀華將繼續以學生為中心，通過高質量教學、專業升學指導及前瞻性學習項目，培養具備全球視野、學術能力與社會責任感的青年人才。

SOURCE 耀中耀華教育網絡