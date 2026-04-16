從吉隆坡到河內：米爾肯研究院《2026年全球機遇指數》體現東南亞成長中經濟體的韌性與穩健的增長態勢

《2026年全球機遇指數》將馬來西亞、越南、印度尼西亞和菲律賓列為東南亞首屈一指的投資目的地

華盛頓2026年4月16日 /美通社/ -- 米爾肯研究所(Milken Institute)最新發佈的《2026年全球機遇指數》(Global Opportunity Index 2026)報告聚焦東南亞新興與成長中高增長市場，報告顯示，在全球經濟逆風之下，東南亞各經濟體持續呈現有序增長的良好態勢，再次燃起全球投資者的重度關注。全球機遇指數(GOI)是米爾肯研究所發佈的年度排名，通過五大類別的101個變量評估新興和成長中經濟體的投資吸引力，這五大類別分別是：商業認知、經濟基本面、金融服務、制度體系以及國際標準與政策。

這份新發佈的報告揭示了該地區的顯著趨勢。其中最突出的一點是，從2021年到2024年，東南亞六大增長市場吸引的資本流入佔全球新興與成長中經濟體資本流入總額的8.2%。外商直接投資(FDI)占該地區資本流入總量的70%以上，凸顯出該地區作為全球資本投資目的地日益重要的地位。馬來西亞等表現優異的國家在全球機遇指數所列的幾乎所有類別中均有亮眼的表現；而作為該群體中體量最大的經濟體，印度尼西亞金融業實現大幅提升，其金融服務領域排名自2022年的第78位躍升至第38位。菲律賓憑借疫情後經濟強勢反彈，經濟表現位列全球第6，不過治理與監管層面的問題仍拖累其整體排名。2024年，越南實際GDP增長7.1%，大幅度的增長使其在該群體中位居榜首。該國經濟表現排名第2，金融規模與金融環境條件排名第14，彰顯出強勁的增長勢頭與快速深化的金融行業發展。與此同時，柬埔寨與老撾則落後於地區內其他國家，其長期存在的制度短板制約了當地投資環境。

米爾肯研究所地緣經濟部門主任、該報告作者之一敖詩爾（Matthew Aleshire）表示：「東南亞的增長故事仍然引人注目，但投資者的選擇正變得愈發審慎。我們看到全球資本持續向高增長新興市場流動，而東南亞正是這一趨勢的主要受益方。那些能夠在深化金融體系、強化治理的同時保持宏觀經濟穩定的國家，將最具吸引長期投資的優勢。」

米爾肯研究所《2026年全球機遇指數》的主要發現：

馬來西亞在該地區排名最高，全球排名第23位，其基礎是完善的制度體系和穩健的經濟基本面。其金融服務排名全球第17位，商業認知排名第18位。

越南在該地區排名第二，全球排名第39位，經濟表現位列全球第2，金融規模與環境條件位列第14，反映出強勁的經濟增長和金融部門發展。

印度尼西亞作為該地區最大經濟體，在金融服務領域取得了顯著進步，在全球的排名從2022年的第78位上升至第38位，這得益於金融服務覆蓋面的擴大（第28位）。

菲律賓兼具強勁的增長前景（預計2026年GDP增長5.7%）和較為參差的投資環境，其經濟表現良好（第6位），但在商業認知（第56位）和制度體系（第59位）方面全球排名相對落後，凸顯出治理與監管問題或對該國長期投資前景形成制約。

新加坡因發達經濟體身份未被納入該群體，但在全球機遇指數中始終穩居最具投資吸引力國家前20位，本年度排名第7位。該國在金融服務領域表現突出，金融規模與狀況排名第3位，金融服務覆蓋面排名第11位；同時在商業認知、國際標準與政策領域表現強勁，兩項排名均位列第4。

全球機遇指數評估各國的標準：

米爾肯研究所在編製該指數時，通過五大領域、14個子類別的101項指標評估各國投資機遇。五大核心領域為商業認知、經濟基本面、金融服務、制度體系以及國際標準與政策。這些領域內的指標從多個維度衡量一國投資潛力，包括經濟開放度與經濟表現、商業發展制約因素、勞動力人才儲備及多元化程度等。數據來源包括世界銀行(World Bank)、國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)、聯合國(United Nations)以及透明國際(Transparency International)。

《2026年全球機遇指數》還納入了更新的指標，以反映投資趨勢不斷變化的驅動因素，其中包括世界銀行「營商環境成熟度」(Business Ready)項目的數據，並擴展了該指數對數字經濟的覆蓋範圍，以衡量各國數字化基礎設施和技術應用的質量與規模。

可登錄 milkeninstitute.org 查閱 《2026年全球機遇指數》完整報告 。

關於米爾肯研究所

米爾肯研究所是一家非營利、無黨派傾向的智庫，致力於推動人們在追求美好生活的道路上取得切實可見的進步。研究所聚焦金融健康、身體健康、心理健康與環境健康，匯聚優質理念與創新資源，立足當下緊迫議題與未來發展趨勢，制定應對全球關鍵問題的解決方案。更多信息可訪問 www.milkeninstitute.org 。

SOURCE Milken Institute