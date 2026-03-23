米爾肯研究院在香港召開第三屆全球投資峰會

本屆峰會聚焦重塑變革時代資本格局的重大趨勢

香港2026年3月23日 /美通社/ -- 首屈一指的投資領袖與決策者交流平台——米爾肯研究院(Milken Institute)全球投資峰會(Global Investors' Symposium)今天重返香港，在香港四季酒店舉辦第三屆會議。本次活動為期一日，議程經過精心策劃，旨在探討影響亞太地區全球資本流動的主要趨勢。

本次峰會以「Capital in a Changing World」（變革世界中的資本）為主題，來自投資、銀行、金融、科技及消費領域的逾500位商界領袖與高管齊聚一堂，通過專題討論、爐邊對話及閉門圓桌會議展開深度交流。所有公開專題討論將在米爾肯研究院直播頁面同步播出，供線上觀眾收看。

米爾肯研究院國際事務執行副總裁狄麗詩(Laura Deal Lacey)表示：「當前全球市場波動不斷加劇，市場對可信賴的對話與合作平台需求空前迫切。香港作為唯一聯通中國與全球資本市場的國際金融中心，地位舉足輕重。順應全球投資者群體日益增長的需求，我們將全球投資峰會再度帶回這一地區，亦是順理成章之舉。」

米爾肯研究院亞洲區主席Kevin Lu博士表示：「香港地處全球資本與亞洲最具活力市場交匯的核心位置，其與中國及全球經濟的融合，仍是推動亞太地區內外貿易與投資流動的關鍵引擎。我很高興米爾肯研究院第三屆全球投資峰會重回香港，期待通過富有洞見、精彩紛呈的專題討論，激勵各界領袖、投資者與政策制定者，為中國及亞洲塑造全新商業敘事。」

有關2026年米爾肯研究院全球投資峰會的詳情，可訪問官網：https://milkeninstitute.org/events/global-investors-symposium-hong-kong-2026。媒體垂詢，請聯繫公關媒體副總監張益志(Yeen Chong)，郵箱為：[email protected]。

關於米爾肯研究院

米爾肯研究院是一個非營利、無黨派的智庫，致力於加速推進人們過上有意義的生活。研究院重點關注金融、身體、心理和環境健康四大領域，通過集思廣益、開拓創新，從當下需求與未來趨勢出發，針對全球最緊迫的關鍵議題制定解決方案。詳情請訪問http://www.milkeninstitute.org。

SOURCE Milken Institute