2026香港資訊及通訊科技獎接受報名

獎項類別 籌辦機構 數碼娛樂獎 香港數碼娛樂協會 金融科技獎 香港銀行學會 資訊科技初創企業獎 香港無線科技商會 商業方案獎 香港電腦學會 智慧生活獎 香港資訊科技商會 智慧出行獎 香港貨品編碼協會 智慧市民獎 香港社會服務聯會 學生創新獎 香港創科發展協會

每個獎項類別均設有一個大獎，並由最終評審委員從八個大獎中選出全年大獎。

為激發人工智能的創新應用，每個獎項類別均會選出一個最佳人工智能應用獎，以彰顯並表揚在相關範疇應用人工智能方面取得傑出成就的參賽作品。

自二〇〇六年設立以來，香港資訊及通訊科技獎已成為本地資訊科技界的年度盛事。香港資訊及通訊科技獎旨在表揚及推廣優秀的資訊及通訊科技發明和應用，以鼓勵香港業界精英和企業不斷追求創新和卓越，開發切合營運及社會需要的嶄新應用方案，以創新及科技造福社會，共同推動香港創科及智慧城市發展。

在業界、學術界及政府攜手推動下，香港資訊及通訊科技獎一直深受資訊科技界高度重視。得獎者除獲得權威肯定外，更有機會代表香港競逐區域及國際殊榮，並獲贊助參加海外的資訊科技展覽。獎項除給予得獎者鼓勵和肯定外，亦有助產品打進國內外市場。得獎者同時將獲邀加入「香港資訊及通訊科技獎精英薈」，以彰顯其卓越貢獻，並進一步促進業界創新與科技交流，共同推動香港資訊及通訊科技的持續發展。

比賽詳情已上載網站（www.hkictawards.hk/tc/）。如有查詢，請致電3974 5224或電郵至[email protected]與數字辦聯絡。

SOURCE 2026香港資訊及通訊科技獎