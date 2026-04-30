歌禮將攜多個項目數據亮相美國糖尿病協會2026年度科學會議

香港2026年4月30日 /美通社/ -- 歌禮制藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）今日宣布，將在2026年6月5日至8日於路易斯安那州新奧爾良舉行的美國糖尿病協會（ADA）2026年度科學會議上，以壁報形式展示多個項目。展示內容包括ASC39（一款治療肥胖症的類似eloralintide、具有選擇性的強效口服小分子胰澱素受體激動劑）的臨床前數據，其入選為最新突破（late breaking）壁報。

展示詳情

標題：ASC39：一款治療肥胖症的類似eloralintide、具有選擇性的強效口服小分子胰澱素受體激動劑 (ASC39: An Eloralintide-Like Selective and Potent Oral Small Molecule Amylin Receptor Agonist for the Treatment of Obesity)

場次：最新突破壁報專場 (Late Breaking Poster Session) (3067-LB)

日期/時間：2026年6月7日，周日，美國中部時間 (CT) 下午12:30

標題：GLP-1口服小分子ASC30在肥胖受試者的13周美國II期研究顯示經安慰劑校正後的體重下降7.7%，且胃腸道耐受性更佳 (Oral Small Molecule GLP-1, ASC30, Demonstrated Placebo-Adjusted Weight Loss of 7.7% with Better Gastrointestinal Tolerability in Its 13-Week U.S. Phase II Study in Participants with Obesity)

場次：周日常規壁報專場 (Sunday General Poster Session) (1672-P)

日期/時間：2026年6月7日，周日，美國中部時間 (CT) 下午12:30

標題：ASC37口服片（GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點激動劑多肽）在非人靈長類動物研究中實現4.2%的平均絕對口服生物利用度 (ASC37 Oral Tablets, GLP-1R/GIPR/GCGR Triple Agonist Peptide, Achieved Average Absolute Oral Bioavailability of 4.2% in Nonhuman Primate Studies)

場次：周日常規壁報專場 (Sunday General Poster Session) (1673-P)

日期/時間：2026年6月7日，周日，美國中部時間 (CT) 下午12:30

關於2026年ADA科學會議詳情，可訪問ADA會議網站（美國糖尿病協會）。

關於歌禮制藥有限公司

歌禮制藥有限公司是一家全價值鏈整合型生物技術公司，聚焦有望成為治療代謝疾病同類最佳（best-in-class）和同類首創（first-in-class）藥物的開發和商業化。利用公司專有的基於結構的AI輔助藥物發現（Artificial Intelligence-assisted Structure-Based Drug Discovery，AISBDD）、超長效藥物開發平台（Ultra-Long-Acting Platform，ULAP）技術以及口服多肽遞送增強技術（Peptide Oral Transport ENhancement Technology，POTENT），歌禮已自主研發多款小分子和多肽候選藥物，包括其核心項目ASC30，一款在研小分子GLP-1R激動劑，既可每日一次口服也可每月一次至每季度一次皮下注射作為減重治療療法和減重維持療法，用於長期體重管理；ASC36，一款胰澱素受體激動劑多肽，ASC35，一款每月一次皮下注射GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑多肽，ASC37，一款GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點激動劑多肽，ASC39，一款類似eloralintide、對胰澱素具有選擇性的強效口服小分子胰澱素受體激動劑，和ASC30_39 FDC，ASC30（GLP-1RA）與ASC39（胰澱素受體激動劑）的固定劑量復方制劑（FDC），用於長期體重管理。歌禮已在香港聯交所上市（1672.HK）。

欲了解更多信息，敬請登錄網站：www.ascletis.com。

詳情垂詢：

Peter Vozzo

ICR Healthcare

443-231-0505 (美國)

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歌禮制藥有限公司PR和IR團隊

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