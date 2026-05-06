歌禮將攜多個項目數據亮相第33屆歐洲肥胖症大會（ECO 2026）

香港2026年5月6日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）今日宣佈，將在2026年5月12日至15日於土耳其伊斯坦布爾舉行的第33屆歐洲肥胖症大會（ECO 2026）上，以壁報形式展示多個項目。

展示內容包括關於ASC47（一款脂肪靶向的甲狀腺激素受體β（THRβ）激動劑，用於減重不減肌）I期數據的壁報，其聯合司美格魯肽在肥胖受試者中較司美格魯肽單藥減重效果相對提升高達111.8%；以及關於ASC36（一款每月一次新一代胰澱素受體激動劑多肽）臨床前數據的壁報，其在非人靈長類動物模型中的平均表觀半衰期為32天，比petrelintide長6倍，在飲食誘導肥胖（DIO）大鼠模型中減重效果較petrelintide相對提升91%。

展示詳情

標題：ASC47聯合司美格魯肽在肥胖受試者中較司美格魯肽單藥減重效果相對提升高達111.8% (ASC47 in Combination with Semaglutide Demonstrated Up to 111.8% Greater Relative Weight loss in Participants with Obesity Compared to Semaglutide Monotherapy)

場次：專題4：肥胖管理與干預 (Track 4: Obesity Management and Intervention) (PO4.264)

日期/時間：2026年5月14日，週四，土耳其時間（TRT）18:00–19:15

標題：ASC36，一款每月一次新一代胰澱素受體激動劑多肽，在非人靈長類動物模型中的平均表觀半衰期為32天，比petrelintide長6倍，在DIO大鼠模型中減重效果較petrelintide相對提升91% (ASC36, a Once-Monthly Next-Generation Amylin Receptor Agonist Peptide, Demonstrated 32-day Average Observed Half-life, 6-fold Longer than Petrelintide, in NHP Model and 91% More Relative Weight Loss than Petrelintide in DIO Rat Model)

場次：專題4：肥胖管理與干預 (Track 4: Obesity Management and Intervention) (PO4.270)

日期/時間：2026年5月14日，週四，土耳其時間（TRT）18:00–19:15

標題：ASC35，一款每月一次的新一代GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑多肽，在非人靈長類動物模型中平均表觀半衰期為14天，比替爾泊肽長6倍，在DIO小鼠模型中減重效果較替爾泊肽相對提升71% (ASC35, a Once-Monthly Next-Generation GLP-1R/GIPR Dual Agonist Peptide, Demonstrated 14-day Average Observed Half-life, 6-fold Longer than Tirzepatide, in NHP Model and 71% More Relative Weight Loss than Tirzepatide in DIO Mouse Model)

場次：專題4：肥胖管理與干預 (Track 4: Obesity Management and Intervention) (PO4.263)

日期/時間：2026年5月14日，週四，土耳其時間（TRT）18:00–19:15

關於ECO 2026的更多詳情，請訪問https://eco2026.org/。

關於歌禮製藥有限公司

歌禮製藥有限公司是一家全價值鏈整合型生物技術公司，聚焦有望成為治療代謝疾病同類最佳（best-in-class）和同類首創（first-in-class）藥物的開發和商業化。利用公司專有的基於結構的AI輔助藥物發現（Artificial Intelligence-assisted Structure-Based Drug Discovery，AISBDD）、超長效藥物開發平台（Ultra-Long-Acting Platform，ULAP）技術以及口服多肽遞送增強技術（Peptide Oral Transport ENhancement Technology，POTENT），歌禮已自主研發多款小分子和多肽候選藥物，包括其核心項目ASC30，一款在研小分子GLP-1R激動劑，既可每日一次口服也可每月一次至每季度一次皮下注射作為減重治療療法和減重維持療法，用於長期體重管理；ASC36，一款胰澱素受體激動劑多肽，ASC35，一款每月一次皮下注射GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑多肽，ASC37，一款GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點激動劑多肽，ASC39，一款類似eloralintide、對胰澱素具有選擇性的強效口服小分子胰澱素受體激動劑，和ASC30_39 FDC，ASC30（GLP-1RA）與ASC39（胰澱素受體激動劑）的固定劑量復方制劑（FDC），用於長期體重管理。歌禮已在香港聯交所上市（1672.HK）。

欲瞭解更多信息，敬請登錄網站：www.ascletis.com。

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ICR Healthcare

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