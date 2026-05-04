法國五月藝術節2026呈獻：「香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」正式於香港開幕

「文藝復興的再現」則由法國國家文藝復興博物館、意大利昂布羅修藝術博物館、巴黎大皇宮暨法國國家博物館聯合會工坊，以及羅浮宮版畫工坊為香港精心策劃，展示多件文藝復興時期的藝術瑰寶，大部分展品為首次在香港展出，當中更重磅展出四張達文西親筆手稿，讓觀眾近距離領略這位天才大師融合科學理性與極致美感的藝術風格，同時通過繪畫、版畫、雕塑、工藝美術以至日常用器等藝術作品，讓觀眾窺探這場充滿澎湃創造力的人文主義思潮如何滲透到日常生活各個層面。此外，香港文化博物館三件精選館藏及內地藝術家徐累的繪畫亦會一併同場展出，與文藝復興時期的藝術品進行跨越時空的對話，凸顯這場源於十四世紀歐洲的文化思潮的影響力。

法國五月藝術節董事會聯席主席何超瓊女士表示：「經過三十三年的深耕發展，法國五月藝術節已成為亞洲最受珍視的年度文化盛事之一，並致力擔當中國香港與法國文化交流的橋樑，為不同背景的觀眾帶來世界級的藝術體驗。我們很高興再次登陸香港文化博物館，隆重呈獻《邂逅蒙娜麗莎》與《文藝復興的再現》兩大精彩展覽，誠邀家庭、學生、藝術愛好者以及世界各地的訪客，共同探索法國極具代表性的珍貴文化遺產。這正是法國五月一直以來的宗旨：讓文化觸手可及，同時彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特地位。」

香港賽馬會董事孔思和致辭時表示，是次展覽揉合數碼與實體藝術，帶來前所未有的跨界別體驗，融合數百年的文化傳承，並在最後部分呈現亞洲藝術家的視野，築起連繫東西方文化的橋樑。馬會支持舉辦是次展覽和獨家贊助「賽馬會社區外展及藝術教育計劃」，反映馬會致力於培育人才、推動藝術欣賞及本地文化發展。同時配合國家《十五五規劃綱要》中明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士表示，在「文藝再興」的主題下，她深信本屆藝術節將持續為藝術創新與思想交流提供充滿活力的平台，並會以前所未有的方式深化法港兩地的文化對話，並吸引眾多專程前來體驗豐富文化節目的訪客。

法國駐香港及澳門總領事杜麗緹女士表示：「《香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》是法國和中國香港緣分的延續，讓跨越時間和地域的藝術牽動人心，並誠邀普羅大眾參與其中。展覽正是基於此願景而生：觀眾得以踏進文藝復興世界，感受當中承載的跨文化對話，以及兩地之間深厚、充滿生命力的連結。」

羅浮宮博物館十六世紀意大利繪畫首席策展人Mr. Vincent Delieuvin 表示：「蒙娜麗莎的崇高聲名是一種令人讚嘆的文化現象，但也使她如同巨星般難以真正親近。在巴黎羅浮宮，每日約有二萬五千名觀眾前來欣賞這幅傳世名作，然而基於安全考量及確保所有人都能一睹她的風采，觀眾無法近距離接觸。《邂逅蒙娜麗莎》展覽正好提供了一個難得的契機，讓公眾得以近距離欣賞這幅曠世鉅作，並深入理解她如何以及為何成為世界上最著名的藝術作品。」

法國國家文藝復興博物館策展人及藝術史學家Dr. Matteo Gianeselli 表示：「《文藝復興的再現》展覽以肖像藝術為切入點，全面展現十五至十六世紀歐洲的藝術創作，並透過與香港文化博物館館藏的對話，探索達文西在當代創作中的地位。這亦是法國國家文藝復興博物館首次將館藏作品借展至距離法國如此遙遠的地區。謹代表我的館長（因故未能親臨現場），向各位致以誠摯謝意，感謝這次深具意義的合作——我深信這將是長久而富有成果的夥伴關係的開始。」

法國大皇宮沉浸館主席Delphine de Canecaude女士表示：「《邂逅蒙娜麗莎》由羅浮宮博物館與大皇宮沉浸式展覽館聯合製作，我們在香港呈現的是一個源自馬賽展覽的新版本。展覽的敘事由《蒙娜麗莎》本人親自引領——這是一個獨特的選擇，徹底改變了觀眾與她之間的關係。同時展出的《文藝復興的再現》，讓我們能將達文西的作品置於更廣闊的背景之中。該展覽由法國國家文藝復興博物館策劃，並匯集了該館及昂布羅修藝術博物館的珍貴借展品，以及由巴黎大皇宮暨法國國家博物館聯合會工坊製作的羅浮宮雕塑複製品。我們對這些機構的信任與慷慨深表感謝。能夠在法國五月藝術節期間將這項成果帶到香港，我們深感自豪；同時也非常榮幸香港文化博物館為這些展覽敞開大門。」

為感謝香港賽馬會慈善信託基金連續第15年贊助法國五月藝術節，展覽期間將透過「賽馬會社區拓展藝術教育計劃」舉辦一系列教育及外展活動，包括專題講座、工作坊、放映會、導賞團等，讓大眾可以深入認識《蒙娜麗莎》和文藝復興時期藝術的懾人魅力，親身感受法國藝術的精髓。

鳴謝

康樂及文化事務署與法國五月藝術節聯合主辦

香港文化博物館與法國五月藝術節聯合籌劃

冠名贊助：香港賽馬會慈善信託基金

支持機構：法國駐香港總領事館

邂逅蒙娜麗莎

由羅浮宮博物館與大皇宮沉浸式展覽館聯合製作

學術總監：Vincent Delieuvin

創意總監：Mathilde Adrien-Babillon

文藝復興的再現

學術總監：Thierry Crépin-Leblond及Matteo Gianeselli

參與機構：國家文藝復興博物館—埃庫昂城堡、昂布羅修藝術博物館、巴黎大皇宮暨法國國家博物館聯合會工坊、羅浮宮版畫工坊

項目計劃資助︰香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下文化藝術盛事基金

電子螢幕贊助：LG 電子香港

贊助：香港崇光百貨、會德豐地產

關於法國五月藝術節

1993年首辦的法國五月藝術節（「法國五月」），是亞洲最大型的文化盛事之一。每年，法國五月均會於兩個月內舉辦超過一百場藝文活動，展現多樣化的藝術面貌，從傳統到當代藝術、繪畫與設計、古典音樂以至嘻哈街舞、電影及馬戲等。法國五月已成為香港文化藝術界一項標誌性盛事，每年吸引逾四十萬人參與。

法國五月將藝術帶給每一個人，不單止文化表演場館，以至各公共空間、購物商場等，邀請全港普羅大眾在日常生活中享受藝術。

為了普及藝術，法國五月銳意透過外展計畫、導賞團、工作坊、大師班，以及免費表演節目等，推動藝術教育。法國五月更與五十多個本地機構和組織緊密合作，促成無障礙藝術，務求能更廣泛接觸觀眾，並為年輕人和弱勢群體的藝術教育作出貢獻。

關於文化藝術盛事（文藝盛事）基金

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以及促進文化藝術交流。

傳媒資料/ 高清照片

有關各活動的詳情，請瀏覽：www.frenchmay.com

文化體育及旅遊局轄下文化藝術盛事基金僅為法國五月藝術節2026提供撥款資助，並無參與其中。在刊物／活動內(或獲資助者轄下計劃小組成員)表達的任何意見、研究成果、結論或建議，純屬法國五月藝術節2026的推行機構的觀點，並不代表文化體育及旅遊局轄下文化藝術盛事基金的觀點。

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SOURCE 法國五月藝術節2026